Spirituális feltöltődést és remek túrát ígér a lenyűgöző buddhista szentély hazánkban

Sokan talán nem is gondolnák, de a zalai dombok között található Európa egyik legnagyobb buddhista sztúpája, amelyet a 14. Dalai Láma személyesen szentelt fel.

A Zala megyei dombok között, a Kovácsi‑hegy tiszta magaslatán egy igazi különlegesség található: itt magasodik a zalaszántói Béke Sztúpa, amely 1992-ben épült meg egy dél-koreai buddhista szerzetes, Bop Jon Sunim kezdeményezésére.

A szerzetes álma az volt, hogy minden rendszerváltó országban helyet találjon egy hasonló szakrális épületnek, amely a békét és megvilágosodást képviseli. Fontos szempontként merült fel az is, hogy a sztúpa olyan helyre kerüljön, ahol korábban más kultúra nem telepedett meg, illetve hogy a helyi lakosság ne utasítsa el azt.

Személyesen a Dalai Láma avatta fel

A sztúpa magassága körülbelül 30 méter – összehasonlításképp: ez körülbelül egy tízemeletes lakóháznak felel meg –, átmérője pedig 24 méter. A szentélybe tilos a belépés, ugyanakkor az épület külső sétányán kényelmesen körbejárható, méghozzá a buddhista hagyományoknak megfelelően úgy, hogy a sztúpa mindig a jobb oldalunkon legyen.

Belül egyébként egy Dél-Koreából származó Buddha-szobor, egy hatalmas életfa és számos ereklye található – az épület 1993-as felszentelésén személyesen vett részt a 14. Dalai Láma, Tenzin Gyaco is. Az épület három három szintje közül az első a „négy éberség alapját”, a második a „négy helyes törekvést”, a harmadik a „négy erőhöz vezető utat” szimbolizálja.

Különleges világ az erdő közepén

2014-ben a sztúpa mellé egy kívül japán, belül tibeti stílusjegyekkel ékes meditációs központ is épült, ahol a 2020-ban alapított Magyarországi Drikung Kagyü Buddhista Egyház rendszeresen tart tanításokat, elvonulásokat, meditációs alkalmakat.

Az Emberi Jogok Parkjának nevezett terület egyébként önmagában is lélegzetelállító látványt nyújt a mindenfelé lengedező imazászlókkal. Ajándékbolt is működik – könyvek, hangtálak, kézműves ajándéktárgyak révén támogatható az ingyenesen látogatható központ fenntartása.

Túrának sem utolsó

A rossz minőségű földút miatt nem érdemes autóval közelíteni meg a szentélyt. A sztúpa mintegy három kilométeres gyalogútra található Zalaszántótól, így az odavezető nem akármilyen túra is az élmény részét képezi.

Az erdőben kanyargó úton haladva a természet fantasztikus hangjai kísérik a látogatót. A kavicsos, meredeken kapaszkodó ösvény megdolgoztatja a lábakat, de a csodálatos környezet segít lelassulni és ráhangolódni arra a különleges élményre, amely a Kovácsi-hegy magaslatán vár ránk.

A sztúpának saját weboldala is van, amelyet ide kattintva tanulmányozhatunk.

