7 nagyszerű hely Nagykanizsán, ahova érdemes kiruccanni hétvégén

Szép Zalában nincs olyan évszak, amikor ne lenne érdemes elzarándokolni ide a feltöltődés, a finom zalai ételek és a kikapcsolódás reményében. Egy nagykanizsai kiruccanáshoz ajánlunk nektek néhány helyszínt, melyeket különösen érdemes felfedezni.

Norma Coffee

Nagykanizsa 6 évvel ezelőtt otthonra talált specialty kávézóját vétek kihagyni, ha a városban jártok. Legyen szó méltó napindításról, finom, újhullámos ebédről, délutáni kávézásról vagy a jól megérdemelt fagyiról, a Norma Coffee-ban mindent megtaláltok. A kínálatból nem hiányozhatnak természetesen a frissen sült péksütemények, kovászos kenyerek és az arcokra mosolyt varázsoló desszertek sem. Hétvégi látogatás alkalmával a kiadós brunchért nem kell szomszédba mennetek, de a cappuccinóba mártogatott croissant-tal megdicsőített reggeliért sem.

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20. | Facebook

Csónakázó-tó

A helyiek és az itt kirándulók körében is népszerű Csónakázó-tó a város délkeleti csücskében várja a kikapcsolódni és feltöltődni vágyókat. Az itt élők körében egyszerűen Csótónak becézett mesterséges tavat sétányon lehet kényelmesen körbejárni vagy épp kerékpáron körbetekerni. Az, hogy a család apraja-nagyja méltóképp tud ebben a békés környezetben feltöltődni vitathatatlan, hiszen az aktív kikapcsolódás számtalan formája – játszótér, tornapálya, mountainbike-pálya -, de még fotózkodásra alkalmas szelfipont is található itt. A Csónakázó-tó megkerülése után a Dunántúl legmagasabb kilátójához is érdemes ellátogatni, mely hajdanán olajfúrótoronyként funkcionált, mára azonban 230 lépcsőfok leküzdése után nyújt páratlan panorámát.

Kereskedőfeleségek szobrai

A belváros, az Erzsébet tér és a Fő út ikonikus épületei, köztük a Vasemberház után érdemes rákanyarodni az ugyancsak a város szívét színesítő korzóra és itt is tenni egy kellemes sétát. Nagykanizsa néhány évvel ezelőtt újjászületett sétálóutcáján 2019 óta társalgó kereskedőfeleségek életnagyságú szobrai szimbolizálják a település egykori, 19. századbeli kereskedővárosi múltját. A kaposvári szobrászművész által életre hívott bronzszobrok tisztelegnek nemcsak a város múltja és történelme, de a város lányai és asszonyai előtt is.

8800 Nagykanizsa, Ady Endre u. 1.

Cukker Művek Kávéház

Akár átutazóban vagytok, akár több napot terveztek Nagykanizsán, a belvárosi Cukker Művek Kávéházat mindenképp érdemes útba ejtenetek. Nemcsak akkor érdemes hozzájuk betérni, ha egy csokitól vagy épp gyümölcsöktől roskadozó desszertre vágytok, hanem akkor is, ha egy finom kávé, egy hagyományos vagy mentes sütemény mellett töltenétek el egy rövidke időt és élveznétek a város és egyben a Cukker semmihez sem fogható vendégszeretetét.

8800 Nagykanizsa, Fő út 26. | Weboldal | Facebook

Felsővárosi Jézus Szíve-templom

A város szívében álló, tornyával az ég felé nyújtózó karcsú római katolikus templom helyén egykor temető állt. A Nepomuki Szent János tiszteletére emelt templom eredetije a 18. század végén épült barokk stílusban. A templom az évtizedek és -századok során többször is bővítésre szorult, ma is látható formáját az 1900-as évek közepén nyerte el. Egyedül a karcsú tornyot nem érintették a felújítások, így azt eredeti állapotában csodálhatjuk meg a város központjában.

8800 Nagykanizsa, Deák Ferenc tér 6.

Madárerdő tanösvény

Azok, akik a Csónakázó-tó és a kilátó után vadregényes környezetre vágynának, madárcsicsergéssel kísérve töltődnének fel erdei környezetben, számukra a 1,5 km hosszan kanyargó Madárerdő tanösvény szolgál élményekkel. A madárral jelzett tanösvényen információs táblák segítenek jobban megismerni a zalai erdők madárlakóit, többek között pintyféléket, nappali és éjjeli ragadozómadarakat, rigókat, fecskéket, galambokat, csuszkákat, de még gémeket és gólyákat is. Az új ismeretekkel és feltöltődéssel szolgáló erdei helyszín tavasszal virágba borult rododendronokkal is megajándékozza az erre kirándulókat.

Szőlőskert Étterem

Mediterrán hangulatban várja finom falatokra, netalán pihenésre vágyó vendégeit a Szőlőskert Étterem. A természetes környezetben, szőlőbirtokok ölelésében található étteremben a minőségi alapanyagokon és a házias ételeken van a hangsúly. Az étterem kertje péntekenként a Piac a Kertben termelői vásárnak szolgál otthonául, a helyi alapanyagokat azonban nemcsak beszerezhetjük, de az étteremnek hála meg is kóstolhatjuk itt. A szezonális étlapról természetesen nem hiányozhatnak a régióra jellemző legfinomabb fogások, ahogy a dödölle, az erdei gombák és a vadhúsok sem.

8800 Nagykanizsa, Szőlősgazda út 1. | Weboldal | Facebook

