Göcsejország kincsei: 5+1 lenyűgöző látnivaló a szelíden hullámzó dombok ölelésében

A szelíden hullámzó zalai dombok ölelésében számtalan látni- és felfedeznivaló vár ránk. Mutatjuk is merre vegyétek az irányt, ha a Göcsej, régiesebb nevén Göcsejország bebarangolására indulnátok.

Kőszikla-szurdok és az Eszperantó-források, Nagybakónak

Igazi vadregényes kirándulóhely a Nagykanizsához közeli Nagybakónak határában található Kőszikla-szurdok és a szurdoktól egyszerűen megközelíthető Eszperantó források, melyet Árpád-cserkészforrás néven is ismernek. A zalai dombok lágy és szelíd hullámzása után a szurdok szolgál némi meglepetéssel, hiszen itt egy rövid szakaszon vaslétrákon felmászva tehetik próbára magukat a vállalkozó kedvűek. A vaslétrákkal és meredek lépcsőkkel tarkított természetes és keskeny szurdokot, melyet a helyiek egyszerűen Kicikla néven emlegetnek, a legjobb száraz időben felfedezni, csapadékos időben nem ajánlott! Az itt tett kirándulás alkalmával ne felejtsétek el felkeresni az egymás mellett fakadó cserkészforrásokat, amik mellett egy rövid pihenőt is tarthattok a padoknak köszönhetően.

Szent Ilona-kápolna, Teskánd

A minden tekintetben különleges és nem kevésbé romantikus Szent Ilona-kápolnát a Göcsej határán, az oda vezető úton fedezhetjük fel. A kislevelű hárs társaságát a dombtetőn élvező kápolna a XIII. században épült. A Teskánd és Dobronhegy között félúton található egyhajós, tornyos épület mellől és a hársfa lombja alatt megpihenni és gyönyörködni a szeldí zalai tájban, valamint a kilátásban, netalán a lemenő nap fényeiben különösen emlékezetes élmény.

8991 Teskánd, Alsómező u. 6.

Csömödéri Állami Erdei Vasút

Nosztalgikus élményekben lehet része mindazoknak, akik felkerekednek és túrájukat a Csömödéri Állami Erdei Vasút zakatolásával koronázzák meg. A zalai dombokat 33 kilométeren átszelő kisvasút az őszi szezonban ünnepekkor és jeles napok alkalmával áll munkába, áprilistól szeptemberig azonban menetrendszerűen közlekedik. Ha ősszel és télen, zakatoló nosztalgiavonaton ülve szeretnétek felfedezni a Lenti és Kistolmácsi útvonalon a zajdani erdőket, a Vétyemi Ősbükköst vagy akár a Budafai Arborétumot, érdemes figyelemmel kísérni a ZALAERDŐ Facebook-oldalát, ahol friss információkat találtok a kisvasút indulásának alkalmairól.

Kandikó, Milejszeg

Ki ne szeretné elmondani magáról, hogy egy kirándulás alkalmával meghódította még a Göcsej legmagasabb pontját is? A maga 304 méteres magasságával a Göcsej legmagasabb pontjának számító Kandikó esetében ez egészen biztosan nem lesz probléma. A domb vagy – ahogy a helyiek is mondják -, inkább hegy tetején egy geodéziai mérőtorony áll és bár a létesítmény nem látogatható, mellőle is kedvünkre gyönyörködhetünk a kilátásában, a zalai tájban és dombok lágy hullámzásában. Megközelíteni a Dobronhegy és Csonkahegyhát településeket összekötő útról lehetséges.

Göcseji Falumúzeum, Zalaegerszeg

Ha nyakig merülnétek a térség bájában, építészeti emlékeiben, persze csak miután bejártátok a térség szeretnivaló „szeges” településeit, érdemes ellátogatni Zalaegerszegre és felkeresni az év minden szakában különleges Göcseji Falumúzeumot. Az ország első néprajzi gyűjteményeként számon tartott helyszín 1968 óta várja a látogatókat a tájegységre jellemző hagyományos épületekkel, bemutatva az egykor ezek között a falak között élő emberek mindennapjait és ünnepi szokásait. A tanösvényen bejárható skanzenben a programkínálat sem utolsó, érdemes tehát ünnepek alkalmával is ellátogatni ide.

8900 Zalaegerszeg, Falumúzeum utca | Weboldal | Facebook

+1 TV-torony, Zalaegerszeg-Bazita (tavasztól őszig)

Október utolsó napjaiban ugyan megkezdte szokásos téli álmát a Zalaegerszegen, a Bazitai tetőn az ég felé nyújtózkodó TV-torony, ha azonban tavasztól őszig terveztek ide kirándulást, mindenképp érdemes itt is látogatást tenni. Az 1970 és 1973 között épült torony tetején körpanorámás kávézó és kilátóterasz várja a város és a térség felett megpihenni vágyókat, akik tiszta időben akár a Somló tanúhegyét és az Alpok vonulatait is megpillanthatják.

8900 Zalaegerszeg, Bazitai út | Weboldal | Facebook

