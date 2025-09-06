Különleges kürtőskalács teszi felejthetetlenné az őszi pikniket a Városligetben

Mikor, ha nem az indián nyár nyújtotta kellemes őszi fényekben érdemes kezünkben frissen készített kürtőskaláccsal piknikezni egy jót a Városligetben?

Mi sem lehetne ennél egyszerűbb, ha az ember épp egy ilyen kora őszi élményre vágyik, hiszen az Állatkert szomszédságában található Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában a legkülönfélébb formát öltött kürtőskalácsok kívánkoznak kóstolásra.

A hagyományos ízek kedvelői náluk éppúgy megtalálják a kedvükre való desszertet egy hangulatos, ebéd utáni sétához, mint azok, akik rendre az újdonságokat keresik.

Felfedezőkedvűeknek és egyúttal ősz eleji piknikre vágyóknak ajánljuk figyelmébe a különböző variációkban kérhető Kürtős Fondüt, ahol a még javában gőzölgő kürtőskalácsszeletek a legkülönfélébb toppingokba mártogatva lesznek teljesek. Ha ránk hallgattok egy szeptemberi hétvége alkalmával vegyétek az irányt a Városliget felé és tegyétek emlékezetessé Kürtős Fondüvel a piknikezést!

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda 1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. Facebook

