5 nagyszerű és színes program Budapesten, amivel hangolódhattok a zsidó új évre

Idén ugyan csak szeptember végére esik a zsidó újév, már a hónap elejétől várnak az izgalmasabbnál izgalmasabb programok, ahol a főszerep a zsidó kultúráé.

Sálom utca (2025. szeptember 7.)

A Sálom utca kortárs zsidó kulturális és művészeti fesztiváljánál jobb programot nem is találhatnátok az Európai Zsidó Kultúra Napján! Szeptember 7-én a Csányi utcát installációk és programok pezsdítik fel: a gyerekeket kvízjáték, gyerekkert és meseolvasás, míg a nagyobbakat irodalmi szalon, Veiszer Alinda színházkibeszélője és még tárlatvezetés is várja 10 és 18 óra között. Próbáljátok ki a héber kalligráfiát, és a füzetkötést se hagyjátok ki!

Zsidó Kulturális Fesztivál (2025. szeptember 7-18.)

Szeptember 7. és 18. között immár 27. alkalommal szól a vastaps a zsidó kultúra legkiválóbb képviselőinek – idén is vár a Zsidó Kulturális Fesztivál! A zsinagógák hazai és nemzetközi előadók koncertjeitől, színházi előadásoktól, irodalmi estektől, talk show-któl lesznek hangosak. Ezt kár lenne kihagyni!

Zsinagógák Hete (2025. szeptember 7-28.)

Szeptember 7. és 28. között 6 városban is belekóstolhattok a zsidó kultúra páratlan világába: jön a Zsinagógák Hete, a nyitottság és párbeszéd sokszínű ünnepe! Női közösségi babkasütés, kóser borkóstoló, izraeli kántorkórus és nyitott sábesz – csak hogy néhányat említsünk a több tucat különleges program közül. Szeptember 14-én a zsidó konyha sztárja kerül reflektorfénybe: a Sóletfesztivál 9. alkalommal, most a budapesti Városháza Parkban kecsegtet kihagyhatatlan élményekkel és falatokkal. Csak győzzetek válogatni az ízesítések mennyei kavalkádja közül!

Judafest (2025. szeptember 14.)

Piknikhangulattal, különleges gasztronómiai élményekkel és izgalmas koncertekkel hív közös ünneplésre az ingyenes Judafest szeptember 14-én, a pesti zsidónegyed egyik központjának számító Klauzál téren. A fesztiválon fellép többek között Palya Bea, az Alma zenekar és Sena is, de a zsidó civil szervezetek színe-java is tiszteletét teszi az eseményen, lehetőséget adva az érdeklődőknek, hogy behatóbban is megismerjék a kortárs zsidó kultúra sokszínűségét.

Sóletfesztivál (2025. szeptember 14.)

Szeptember 14-én semmihez sem fogható, fűszeres illatmámor lengi be Budapest szívét: jön a 9. Sóletfesztivál! A Zsinagógák Hete egyik legjobban várt programja ezúttal a Városháza Parkban kerül megrendezésre, ahol nagykanállal falhatjátok a zsidó hagyományok és közösségi élmények sokaságát – na meg persze a mennyei sóletvariációkat. A különleges gasztroünnepen neves Sólet Nagykövetek – többek között Sváby András és Ungár Anikó – is tiszteletüket teszik!

