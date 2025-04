45+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. április 9-13.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten és környékén, legyen szó sétáról, moziról, színházról vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Ritmo // több helyszínen (2025. április 10-12.)

Április 10. és 12. között kerül megrendezésre az idén kerek évfordulót ünneplő Budapest Ritmo. A minden pillanatában inspiráló programsorozat ezúttal is ritkán hallott hangszerek, kortárs hangzások, ősi hagyományok és izgalmas műfajok sokaságában kalauzolja majd a felfedezőkedvűeket.

Tovább a weboldalra >>

Terasz SzezON – kertnyitó hétvége a Terezában (2025. április 10-13.)

Április 10-13. között újra életre kel a Tereza szabadtéri birodalma és ezzel együtt debütál vadiúj nyári étlapjuk is. Felcsavarják a hangulatot, kinyílnak a napernyők, minden adott ahhoz, hogy hűs koktélok kerüljenek a kezetekbe! A terasz készen áll, és ti?

Facebook-esemény >>

Régiségvásár a RaktArtban // Szentendre (2025. április 11-12.)

Ismét kétnapos régiségvásárral várja az érdeklődőket április 11-én és 12-én a szentendrei RaktArt. A Kőfaragó utca 1. szám alatt otthonra lelt, kincsekkel megpakolt raktárban pénteken estébe nyúlóan, míg szombaton délelőtt merülhettek nyakig a retró holmikban, műtárgyakban, régiségekben és régóta keresett kincsekben egyaránt.

Tovább az eseményre >>

Egy új hely felfedezése is izgalmas hétvégi program lehet:

Vintage vásár és Remarket Közösségi Bolhapiac a Budafokin (2025. április 12-13.)

A Budafoki úton megrendezésre kerülő vintage vásár és remarket 12-én és 13-án kétnapos bolhapiaccal ünnepli az áprilist. Az udvaron berendezett bolhapiac mindkét nap 10 és 16 óra között fogadja majd a látogatókat, akik sok szép régi tárgy, retro, vintage, mid century, népi, ipari, antik bútorok, ruhák, könyvek, kütyük, dekorok közül választhatják ki a számukra legkedvesebbeket.

Tovább az eseményre >>

Tavaszi Etyeki Piknik – Újratöltve (2025. április 12-13.)

Az Etyeki Piknik idén megújult koncepcióval tér vissza, és minden eddiginél nagyobb élményeket hoz el a látogatóknak! Április 12-13. között Etyek szőlőkkel ölelt gasztroparadicsomában tölthetünk el egy felejthetetlen hétvégét, ahol a borok, az ízek és a zene harmóniája találkozik.

Facebook-esemény >>

Csak a Mentes Húsvéti Fesztivál // MOM Sport (2025. április 12-13.)

Az év első Csak a Mentes Fesztiválja a Csörsz utcai Mom Sport épületében, több mint 80 kiállítóval várja vásárlóit a húsvétot megelőző hétvégén, április 12-13-án. A kétnapos esemény fő témája az egészségmegőrzés, így a kísérőprogramok, workshopok és szakmai előadások miatt is érdemes kilátogatni.

Facebook-esemény >>

FIKSZ VII. Iparművészeti Vásár // PIM (2025. április 12-13.)

Április 12-13. között közel száz iparművész hozza el egyedi, különleges alkotásait a Petőfi Irodalmi Múzeumba, élénk, pezsgő hangulatot teremtve a térben. Legyen szó kerámia-, porcelán-, ékszer-, textil-, bőr-, fa- vagy papírművészetről, itt minden műfaj szerelmese megtalálja a neki tetsző darabot!

Facebook-esemény >>

Múzeum a város – Sétahétvége // BTM Vármúzeum (2025. április 12–13.)

A BTM Vármúzeum a tavaly útjára indított Múzeum a város című sétahétvégét ismét megrendezi, sőt újabb sétákkal bővült a repertoár. Ugyanis a város bármelyik pontján bármelyik utca vagy épület hordozhat izgalmas témát, történetet, rejtélyt, amelyeket ezen a hétvégén múzeumi sétavezetőkkel, kutatókkal fedezhettek fel.

Jegyvásárlás >>

40. Telekom Vivicittá (2025. április 12-13.)

A tavaszi futószezon nyitányaként Magyarország egyik legnépszerűbb sporteseményét, az idén jubiláló 40. Telekom Vivicittát ajánljuk április 12-13-án. A rajt és cél a Margitszigeten lesz, a változatos távok útvonala pedig Budapest legszebb látnivalói mellett halad el. A szombati nap hagyományosan a családoké és a rövidebb távok (940 métertől 7 km-ig) kedvelőié, de ekkor rajtol a 8, illetve 15 km-es városi túra is. A vasárnap a félmaratonról szól, ami egyéniben, párban és trióban is teljesíthető. A két sportos nap zárófutama pedig 10 km-en rajtol.

Tovább a weboldalra >>

Oldtimer Show // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. április 12-13.)

A Magyar Vasúttörténeti Park ad otthont a XX. Oldtimer Shownak április 12-13-án. Külföldi kiállítók 500 válogatott oldtimer járművét vehetjük szemügyre, de a veteránjármű-kiállítás mellett interaktív családi programok kavalkádja is várja a látogatókat. Mozdonyforgató, hajtányok, sínautó, lóvasút, kerti vasút, gőzmozdony-kiállítás és harckocsik között barangolhatunk, valamint érvényes belépőjeggyel részt vehetünk a nyereményjátékon is!

Tovább a weboldalra >>

Bartók Tavasz // több helyszínen (2025. április 4-13.)

Április 4. és 13. között a Bartók Tavasz keretében ezúttal is számtalan műfaj, nagyszerű produkció és színvonalas előadás idézi meg Bartók Béla szellemiségét és kimeríthetetlen kreativitását. A fesztivál a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásait vonultatja fel a kortárs komolyzenétől, a világzenén, jazzen, táncművészeten át a könnyűzenéig. A Müpa szervezésében megvalósuló eseménynek Budapest több helyszíne is otthont ad.

Tovább a weboldalra >>

Szerdai programok Budapesten (2025. április 9.)

Apertúra: Premier Bully (utolsó előadás)

Az Apertúra új előadásában azt vizsgálja, hogy mi mindent vagyunk hajlandóak feladni ahhoz, hogy színházat csinálhassunk. Ha a színházi próbafolyamat egyben tűzpróba, akkor mi marad a meghajlás végén?

Facebook-események >>

Crescendo + Electric Seven // Gödör

A Crescendo egy félunderground gitárpop zenekar rádióbarát, de mély gondolatokat megfogalmazó, mégis szórakoztató zenével. Idén a Gödör Klubban lépnek először színpadra. Vendégük az ország első és egyetlen Electric Six Tribute bandája.

Facebook-események >>

Csütörtöki programok Budapesten (2025. április 10.)

Jethro Tull: The Seven Decades // Erkel Színház

A legendás Jethro Tull The Seven Decades című turnéjával is ellátogat Budapestre. Ian Anderson együttese ezúttal a ’60-as évektől egészen a jelenig, azaz hét évtizede gyarapodó katalógusából válogat, de bemutatja majd 2023-as nagylemezét, a RökFlöté-t, és néhány azóta elkészült új dalt is.

Facebook-események >>

Wolfgang Haffner Trio // Opus Jazz Club

Zenekarvezető, aki ugyanilyen szívesen vállalja magára a kíséret szerepét is, hangszerjátékos, aki nem élhet komponálás nélkül, a legfinomabb árnyalatok mestere, aki szívén viseli a közönség érzéseit. A legnagyobb német dobos, Wolfgang Haffner régóta fennálló triójával mutatja be a tavaly ősszel kiadott Life Rhythm című album anyagát.

Facebook-események >>

Vörösfenyő // Krimó

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok, valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindnyájan szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python-jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak. A belépés díjtalan.

Facebook-események >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. április 11.)

„Ami bennem lélek…” – Irodalmi séta

Április 11-én ingyenes és vezetett séta keretében barangolhatjátok be a Fiumei úti sírkertet. A tematikus, 1,5-2 órát felölelő séta a főbejárattól indul, a lombos fákkal szegélyezett utakon sétálva pedig a magyar irodalom alakjai elevenednek meg. A séta érinti majd többek között Vörösmarty Mihály, Arany János, Jókai Mór, Ady Endre, Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső és József Attila sírját is.

Tovább az eseményre >>

Ideje van a fénynek // Artus Stúdió

Nézni és látni vajon ugyanazt jelenti? Láthat-e az, akinek nincs szeme, lehet-e vak, akinek van? Hogyan ragadhatjuk meg a látszat mögött rejtőző valódit, lényegeset? Fontos kérdései voltak ezek Jacques Lusseyran vak írónak a XX. században, és fontos kérdései a Baltazár Színház és az Artus együttműködéséből létrejött előadásnak is, amelyet a francia író élete és két regénye inspirált. Az előadást a két társulat vezetője, Elek Dóra és Goda Gábor közösen rendezte. A produkció valós történet alapján készült, a főszerepet Klabacsek Dániel vak színész játssza.

Weboldal >>

Ripoff Raskolnikov Band // Barlang, Szentendre

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus egyik legkiemelkedőbb hazai képviselője, amely a blues, folk és singer-songwriter műfajokat egyedi módon ötvözi. Raskolnikov közel 30 éve él Magyarországon, és elismert dalszerző, aki anyanyelvi szinten beszéli az angolt, zenekara pedig a műfaj legkiválóbb zenészeiből áll.

Facebook-események >>

Rutkai Bori és a 2. Specko Jedno koncertszínháza

Háy János és a Specko, korábban több közös projektben is együttműködött, de most csak a zenekar lesz jelen a B32 színpadán. Ez az első alkalom, hogy Boriék veszik át a „felolvasó” szerepkört is. A performance után marad még hely a bulisabb koncertnek is.

Facebook-események >>

Pear Jam: Still Alive – az első tíz év legjobb dalai // Muzikum

Április 11-én visszatér az ország legjobb Pearl Jam-tribute bandája: a Pear Jam újra a Muzikum színpadán. A koncerten a Pearl Jam csúcsidőszakának legjobb dalai hangoznak el: a Ten lemeztől a májusban 25 éves Binauralig.

Facebook-események >>

Ricsimicsinájjunk Költészetnapi Égőhordós Talajrészeg Megpunkulás // Úri Muri

Egy újabb beöltözős, tematikus est az Apertúra társulat zenekarától, ahol a punkzene kerül középpontba.

Facebook-események >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. április 12.)

Bolhapiac az Őrbottyáni Termelői Piacon

Április 12-én az Őrbottyáni Termelői Piacon bolhapiaci hangulat kerekedik, élelmiszeren kívül minden zsibvásáros holmi megtalálható lesz a kincsvadászok nagy-nagy örömére. A környezettudatosság és az újrafelhasználás jegyében bútorok, textilek, kerámiák, játékok, ruhák és dekorációk között válogathattok kedvetekre.

Tovább az eseményre >>

Zuglói Tavaszváró Bolhapiac | Zuglói Civil Ház

Április 12-én 9 és 13 óra között tavaszi kincskeresésre és bolhapiacozásra invitál a Zuglói Civil Ház. Érdemes lesz Zugló felé vennetek az irányt, ha szeretitek a különleges holmikat, régi idők kincseit keresitek vagy csak szívesen nézelődnétek és válogatnátok kedves zuglói árusok portékái között.

Lemezbörze és bolhapiac // Marczibányi téri Művelődési Központ

Április 12-én, szombaton duplán érdemes lesz a Marczibányi téri Művelődési Központ felé vennetek az irányt. A havonta megrendezésre kerülő lemezbörze vár majd rátok ezen a napon rengeteg zenei csemegével és relikviával, ezzel párhuzamosan pedig megrendezésre kerül a bolhapiac is.

Tovább az eseményre >>

További különleges vásárok Budapesten és könyékén:

Japánkerti nap // Zuglói Japánkert

A belvárostól kicsit távolabb, Zuglóban egy igazi természeti kincsre lelhettek, aminek története egészen messzire nyúlik vissza. A 20. század elején, az országban elsőként nyitotta meg kapuit a Zuglói Japánkert, amit az 1930-as években még a japán trónörökös is megcsodált. A parkot nemrégiben felújították, így ismét teljes pompájában tekinthető meg az egzotikus zöld oázis. Április 12-én egy igazán különleges programmal várnak benneteket a helyszínen, ne maradjatok le a Japánkerti napról!

Facebook-esemény >>

Gyermekvasút napja

Április 12-én ismét jön a Gyermekvasút napja, amely egyben a vasút születésnapja is, és a Kárpát-medencei kisvasúti napok nyitórendezvénye. Hogy mire számíthattok? Az évfordulóhoz és aktualitásokhoz köthető színes, egész délelőttös programra, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartogat izgalmakat.

Tovább a weboldalra >>

MIAU – A doromboló Budapest

A főváros ezúttal egy másik, dorombolósabb oldalát ismerhetitek meg a Pestbudai Séták csapatának legújabb sétáján, április 12-én. A főváros legmacskásabb zugában, a VII. kerületben barangolva macskaszobrok, domborművek, mesés alkotások és érintetlen kincsek tanúskodnak a macskák kitüntetett szerepéről az emberek életében. A sétán természetesen nemcsak fővárosi cirmosokról lesz szó, érdemes tehát minden macskarajongónak csatlakoznia.

Tovább az eseményre >>

Tematikus tárlatvezetések a magyar költészet napja alkalmából // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény

Az izgalmas tárlatvezetésen a költészet és az iparművészet találkozik: ismert és kevésbé ismert versek csendülnek majd fel Róth Miksa lenyűgöző műalkotásai között, és olyan kérdésekre kaphatjuk meg a választ, mint hogy kik és mik lehettek Róth Miksa múzsái, és mi az az értelmi, érzelmi többlet, ami a szavakat verssé, a mozaikokat képpé varázsolja. A programok ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Weboldal >>

Pátyi Pincehegyi Nyitogató

Minden hónap második szombatján bebarangolhatjátok a pátyi Pincehegy nyitott pincéit, melyek a tavaszi hétvégéken is kitűnő borokkal, finom falatokkal és szívélyes vendégszeretettel várják a látogatókat. Áprilisban 12-én tehát sétáljatok fel a hegyre és kapcsolódjatok ki!

Facebook-esemény >>

Tavaszi Borünnep Csömörön

Április 12-én, szombat délután tavaszi borkóstoló vár rátok a csömöri Szőlőhegy Vinotékában – ezúttal is különleges tételekkel, izgalmas történetekkel és felejthetetlen pillanatokkal! Délután 4-től kezdődnek a borkóstolók, retró slágerekkel és finom falatokkal megfűszerezve.

Facebook-esemény >>

Egy nyár // Katona József Színház (premier)

Ha egy könnyed, mégis szellemes színházi estére vágytok, amely finoman reflektál napjaink emberi játszmáira, a Katona József Színház legújabb bemutatója, az Egy nyár tökéletes választás! Carlo Goldoni kevésbé ismert komédiáját Ascher Tamás rendezi, így garantált a sziporkázó humor és az életteli karakterek kavalkádja. A XVIII. századi Velence napfényes, mégis intrikákkal teli világába csöppenünk, ahol a szerelem, a pénz és a társadalmi elvárások csapnak össze egy izgalmas nyári történetben. Főbb szerepekben Bezerédi Zoltán, Borbély Alexandra, Bányai Kelemen Barna és Jordán Adél.

Bővebb infó >>

Best of Christopher Nolan: Csillagok között // Bem Mozi

Christopher Nolan filmje egy csapatnyi felfedezőről szól, akik az emberiség történetének legfontosabb küldetésére indulnak.

Facebook-események >>

Wagner Emil bemutatkozó koncert // Turbina

Wagner Emil 2021-ben kezdett el a saját neve alatt dalokat írni, a kompromisszummentes önkifejezés jegyében. Nemrégiben úgy döntött, hogy barátaival együtt, zenekarral adja elő már jól ismert zeneszámait. Bemutatkozó koncertjük helyszíne a Turbina, április 12-én.

Facebook-esemény >>

Blue sPot // Hunnia

A Blue sPot zenekar tagjai 2005 óta muzsikálnak együtt. Műsorukon eredetileg blues-klasszikusok, később változatos stílusú, funky, jazz, folk elemekkel vegyített saját dalok szerepeltek.

Facebook-események >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. április 13 .)

Taksonyi bolhapiac

A fővárostól karnyújtásnyi közelségben található Taksony tavaszi, szezonnyitó bolhapiacra várja az érdeklődőket április 13-án. Az első három, nagy népszerűségnek örvendő alkalom után nem volt kérdés, hogy idén tavasszal is visszatér a nagysikerű program.

Tovább az eseményre >>

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac

Április 13-án, vasárnap ismét pezsgéssel, nyüzsgéssel, árusokkal, kincsekkel és természetesen vásárlókkal telik meg a Hunyadi téri piac. A terézvárosi lom-mentő bolhapiacon tavaszi hangulatban válogathattok a jobbnál jobb vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök és divatcikkek között.

Tovább az eseményre >>

Green Market x Klauzál tér

A Green Market az a hely, ahol a legfinomabb termelői élelmiszerek mellett hazai alkotók és designerek minőségi kincsei, DIY és vintage szépségek, csomagolásmentes termékek, környezetbarát és zero waste alternatívák, természetes anyagok és újrahasznosított termékek között válogathattok. Igazi élmény az egész család számára, ami ezúttal április 13-án, a Klauzál téri Vásárcsarnokban kerül megrendezésre 10-15 óráig. A belépés ingyenes!

Facebook-esemény >>

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Facebook-esemény >>

Még több ingyenes program:

Tavaszi Zsongás családi nap // Várkert Bazár

Az április 13-ai Tavaszi Zsongás családi napon egész napos programokkal várnak benneteket a Várkert Bazár aulájában! Az esemény során zenével, bábszínházzal és interaktív játékokkal készülnek a családosan érkező látogatóknak. Részletes programterv a Várkert Bazár honlapján!

Facebook-esemény >>

WAMP Design Vásár // Eiffel Műhelyház

Április 13-án titeket is vár 10 és 18 óra között a nagy sikerű WAMP Design Vásár, ezúttal az Eiffel Műhelyház falai között. Ahogy már megszokhattátok, a vásáron hazai tervezők mutatkoznak be saját tervezésű, kisszériás termékeikkel, legyen az ruha, ékszer, kiegészítő, lakberendezési tárgy, fotó vagy akár gasztronómiai finomság. A WAMP-on mindig szuper a hangulat, tapasztaljátok meg ti is! A rendezvény ingyenes és kutyabarát!

Facebook-esemény >>

Szerelmek a Bartókon és más történetek

Április 13-án nagyszerű programra invitál az újbudai Ficsak 11 Alapítvány, ahol ingyenes séta keretében fedezhetitek fel ezúttal a Bartók Béla úthoz kapcsolódó szerelmeket és románcokat. A 2 órát felölelő délutáni sétán kiderül majd, hogyan ihlette meg a szerelem az itt élő írókat és költőket, hol voltak eredetileg kávéházak és kik voltak a törzsvendégeik, de azt is megtudhatjátok, vajon milyen szerelem története kapcsolódik a Szent Imre-szoborhoz.

Tovább az eseményre >>

Természetséta Pesten: Mátyásföldi repülőtér és Rákos-patak

Az egykori mátyásföldi repülőtér természeti értékeit fedezhetitek fel. Lesétálhattok a Rákos-patakhoz a lovardák mellett. Meghallgathatjátok az első pesti reptér évszázados történetének legérdekesebb történeteit is. A Rákos-mentén a táj sokféle arcát mutatja majd.

Facebook-események >>

További programok Budapesten áprilisra: