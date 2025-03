30+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. március 5-9.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten és környékén, legyen szó sétáról, moziról, színházról és fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

NEXTFESZT (2025. március 5-9.)

Március 5. és 9. között izgalmas programokkal, nőnapi fókusszal és Budapest-szerte különleges helyszínekkel tér vissza ötödik alkalommal a Trafó nevével összefonódó Nextfeszt. Az ötnapos esemény a kortárstánc, a független színház és a kísérleti performansz mellett képzőművészeti, zenei és műfaji határokat átlépő kezdeményezésekkel is várja majd az érdeklődőket és irányítja a figyelmet a feltörekvő művészek egy új generációja felé.

Karamella-napok a Sugar! shopban (2025. március 7-9.)

Idén minden eddiginél izgalmasabb desszertek várnak benneteket március 7. és 9. között A Sugar! shop Karamella-napokon! Lesz sóskaramellás sajttorta, karamellás-cornflakes-es brownie, maracujás-karamellás Paris Brest fánk, sóskaramellás krémes, négyféle karamellás macaron, áfonyás-fekete ribiszkés és karamellás gofri, karamellás és nutellás fagyikehely, karamellás jeges kávé is, de a hétvége legnagyobb sztárja a baconos belgaétcsokoládétorta lesz sóskaramellás dulce de leche-vel!

Essentia Artis // Pesti Vigadó (2025. március 7. – május 10.)

Az Essentia Artis idén is különleges programkínálattal várja a családokat a Pesti Vigadóba. Március 7-én Sántha Emőke Csiriplő madárka című kötetét ismerhetik meg az érdeklődők egy rendhagyó énekóra keretében. Délután a Távol-Kelet hangjai csendülnek fel 3 gyermekkórus előadásában. Március 8-án az egész család újra gyereknek érezheti magát a Kern Orsolya által megálmodott nagyelemes téralkotó játékkal. Március 28-án a tavaszváró, húsvéti kézműves foglalkozások alatt, Benedekffy Katalin Kukorica János történetét élvezhetik a legkisebbek, március 29-én pedig Zorkóczy Zenóbia készül 2 meseelőadással. A felnőtteket filmszakmai programok, népművészeti divatbemutató és tűzshow is várja, valamint koncerteken is részt vehetnek a klasszikustól a jazzig. A részvétel ingyenes, ám regisztrációhoz kötött!

Egy új hely felfedezése mindig szuper hétvégi program:

Frankofón Filmnapok // két helyszínen (2025. március 9-ig)

Idén február 27. és március 9. között rendezik meg az immár 15. Frankofón Filmnapokat, melynek keretében a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben 23 kortárs frankofón alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal. A filmek közül több sikert aratott a legnagyobb filmfesztiválokon (Berlin, Cannes, Velence).

DJ Palotai – Palotai Zsolt emlékkiállítás || Tárgyak, fotók, relikviák // Magyar Zene Háza (2025. március 9. – április 27.)

A 2023. november 18-án elhunyt legendás Palotai Zsolt emlékét ápolva nyílik ingyenes kiállítás március 9-én a Magyar Zene Házában. A DJ hosszú és egyedülálló pályafutása során készült zenék, fotók, videók, performanszok, személyes tárgyakból készült installációk, személyes történetek, DJ-fellépések, és egyéb kísérőprogramok színesítik a megnyitót és az emléktárlatot.

Szerdai programok Budapesten (2025. március 5.)

Pacsek Radics Neményi Trió // Füles

A formációt az LGT zenekar tisztelete és a zene szeretete hívta életre a 2020-as „karantén” időszak alatt. Repertoáron szerepelnek a számukra legkedvesebb LGT dalok, valamint napjaink népszerű pop slágerei trió formációban újragondolva.

Csángálló // KAZI

A Csángálló muzsikája a hagyományos népzenékből táplálkozik, mely a zenekarra jellemző sajátos hangzással és nyitott gondolatisággal alkot egy új fajta zenei stílust. A végeredmény mégis egyfajta pszichedelikus élmény, mely köszönhető a dallamok húzásának és a kíséret valódi mélységének.

Csütörtöki programok Budapesten (2025. március 6.)

Izmos nyelvű költők a Dantéban

Egy vagány hely, négy kortárs költő, négy verseskötet, egy gitár, millió gondolat, korlátok nélkül. Egy kötetlen, interaktív zenés irodalmi estre invitálja az érdeklődőket a Dante klubhelyisége, ahol nyugodtan meg lehet kérdezni, hogy „mire gondolt a költő”, és itatni/etetni/érinteni is szabad őket. Szeretettel várnak mindenkit az Izmos nyelvű költők: Bukovenszki-Nagy Eszter, Lesitóth Csaba, Makó Ágnes és Tibély Orsolya. A belépés ingyenes!

Sokszor nem halunk meg // Örkény Színház (premier)

Tompa Andrea regénye 1944-ben kezdődik Kolozsváron, a gettósítás idején, és a kilencvenes évek elején fejeződik be, a diktatúra alól felszabadult Erdélyben. Középpontjában egy nő áll, akit zsidó édesanyja csecsemőként rábíz a székely cselédre, hogy megmentse az elhurcolástól. A gyermek ebben az új családban nő fel új néven, és színésznő lesz, aki színházi szerepeiben és egész életében a saját identitását kutatja. Az Örkény Színház új előadása a történet kevert nyelvű, kevert identitású közegében többnyelvű, többnemzetiségű alkotócsapattal keresi az elhallgatás, a múlttal való szembenézés kérdéseire a saját válaszait.

Nagy Emma Quintet // Gödör Klub

Az Artisjus-díjas Nagy Emma Quintet a modern, kortárs jazz új generációs képviselője. A hangzásuk formálásában fontos tényező a kísérletező szellem, a szerzeményekben egyenlő hangsúllyal kapnak helyet kemény dob groove-ok, szabad improvizációk, dal formájú kortárs kompozíciók és egyéb különleges megoldások.

Vörösfenyő duó // Krimó

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, The Cure, Nirvana…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindketten szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Pénteki programok Budapesten (2025. március 7.)

A hóhér kötele // Újszínház (premier)

Hamarosan egy igazi kuriózummal is várja nézőit az Újszínház. A hóhér kötele című zenés thriller Petőfi Sándor egyetlen, kevéssé ismert regényéből készül, és színpadi változatban először lesz látható. Az adaptáció egyszerre korhű és modern, Szarka Gyula zenéje pedig különleges atmoszférát teremt az előadáshoz, melyet március 7-től láthat a közönség. „Ez a mű jó értelemben ponyvaregény, szórakoztató, fordulatos és borzongató is egyben, nem véletlenül került a színlapra a zenés thriller megjelölés. Leginkább az amerikai thrillerekre emlékeztet, borzongásban nem lesz hiány” – meséli Pataki András rendező.

Terra Profonda // Lumen Kávézó

A Terra Profonda már tizenharmadik éve aktív trió. Zenéjük valahol a blues, a folk, a sanzon és a színházi alkalmazott zene között helyezkedik el, aminek hatalmas átütő erőt ad a különleges hangszerelés és Vincenzo Lo Buglio karakteres, már-már sámánisztikus bariton éneke.

Saya Noé / Lenkke_ // A38

Március 7-én egymás után veszi be az A38 Hajót a hazai pop noir szcéna királynője, Saya Noé, és az alternatív elektropopban utazó Lenkke_, akinek pörgős-merengős dalaiból csak úgy csöpög az eklektika. Egy este, két egyedi hangzásvilág; kedvezményes jegyek még elérhetőek a tixa oldalán!

101 Klub Official Opening Party

A új 101 Klub hivatalos megnyitója a két teremben várja a bulizni vágyókat! A nagyteremben Depeche Mode, Bonanza, 80-as évek és new-wave a kisteremben dark, EBM és industrial zene dübörög majd.

BOTB Nőnapi Classics

5 év újra nőnapi beates buli, ahol mindenféle műfaji megkötés nélkül a női dj-ké az iránytás.

Szombati, nőnapi programok Budapesten és környékén (2025. március 8.)

Zsibvásár az Omszk Parkban // Budakalász

Március 8-án délelőtt a budakalászi Auchan parkolójában ismét zsibvásári forgatagra számíthatnak a kincsvadászok. Ha a hétvégi bevásárlást kincskereséssel kapcsolnátok össze, ki ne hagyjátok!

Bolhapiac // Marczibányi téri Művelődési Központ

Március 8-án, szombaton 10 és 14 óra között a Marczibányi téri Művelődési Központba várják a lelkes kincsvadászokat, gyűjtögetőket és bogarászókat. A vásárra a hírek szerint minden árusítóhely elkelt, így teljes elánnal vethetitek bele magatokat a kora tavaszi kincskeresésbe.

Galaxy Fesztivál // FMK

Ha rajongtok a sci-fi műfajért, a Star Warstól a Star Treken át egészen A galaxis őrzői univerzumáig, ne maradjatok le a Galaxy Fesztiválról, ahol március 8-án beléphettek ebbe az izgalmas világba. A nap során interaktív előadások, csillagközi vásártér, kiállítások, profi jelmezesek és gamerzónák várnak.

Facebook-esemény >>

Irodalmi séta Krisztinavárosban

Március 8-án az Imagine Budapest vezetett sétáján Krisztinaváros új arcát ismerhetitek meg. A 3 órát felölelő irodalmi séta a századfordulós Krisztinavárosba enged bepillantást, az élettel teli budai utcákat járva pedig felsejlik majd Haraszti Mici, Ottlik Géza, Babits Mihály és Szabó Magda alakja is. A kor híres íróinak törzshelye, a Philadelphia Kávéház még ha csak gondolatban is, de szélesre tárja majd ajtajait a résztvevők előtt.

További érdekes séták a fővárosban:

Lassan // Lóvasút (premier)

Márfi Márk második drámája március 8-án debütál a Lóvasúton Für Anikóval. Márk első drámája, a Telik 2024-ben elnyerte a legjobb előadásnak járó közönségdíjat a Városmajori Szabadtéri Színpad által rendezett Szemle Plusz versenyprogramban. A folytatásként is értelmezhető új előadást Bagossy Júlia rendezővel állítják színpadra, és egy halogatott fontos beszélgetés ihlette, melyben olyan témákat érintenek, melyekről nem szoktunk beszélni. A kétszereplős darabban egy anya és fia párbeszédének lehetnek tanúi a nézők, melynek középpontjában a kommunikáció hiánya áll.

Mesélő Muzsika – Klasszik Diszkó // Uránia Nemzeti Filmszínház

Lehet a klasszikus zene pop – azaz populáris? Lehet vajon Mozartra táncolni? Vannak diszkóklasszikusok? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keres válaszokat a StEFREM ,,Klasszik diszkója”, amiben Mozart, Csajkovszkij, Liszt mellett Tarkan, Leonard Cohen és Azahriah is megfér egymás mellett. A héttagú énekegyüttes szokásosan szórakoztató és virtuóz előadásából természetesen nem hiányozhat a közönséggel közös örömzenélés sem, így semmiképpen sem szabad kihagyni az izgalmas koncertet az Uránia Nemzeti Filmszínházban!

Queen és Led Zeppelin Night // Gödör Klub

Két mára már legendássá vált zenekar magyar helytartói – a Crazy Little Queen és a Lead Zeppelin – lépnek színpadra március 8-án, hogy egy valóban emlékezetes estét adjanak a Gödörben.

Nőnapi YU party // Metro Club Theatre

Egy nagy sikert arató könyvet mutatnak be az est elején 21 órától: a Vajdasági ládafia c. könyv kapcsán Berényi Emőke szerkesztővel beszélget Bozsik Péter. 22 órától DJ Balkadam és DJ Macsity pörgeti a korongokat és indul be a déli őrület hajnalig.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. március 9.)

Kirándulás Nagymarosról a Julianus kilátóig

A Hegyes-tető 482 méter magas csúcsán álló Julianus barát toronyból a Dunára, a Visegrádi-hegységre és a Börzsönyre is páratlan panoráma nyílik. Ide indít túrát Nagymarosról az Útközben Jóga csapata.

Régiségvásár // Esztergomi Piac

Március 9-én, vasárnap kora reggeltől egészen 14 óráig várja tárt ajtókkal a kincsvadászokat az Esztergomi Piacon megrendezésre kerülő régiségvásár. A vásár főszerepében a múlt régiségei lesznek, melyekhez oly sok kedves emlék kötődik. Ezen a vasárnapon antik porcelánok, kristálypoharak, régi ezüst evőeszközök, bútorok, festmények, órák és bakelitlemezek is felsorakoznak majd.

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér

Március 9-én az adventi időszakot követő első terézvárosi lom-mentő bolhapiac kerül megrendezésre a Hunyadi téri piacon. A környékbeliek és a fővárosiak körében is népszerű bolhapiacon háztartási eszközök, dísztárgyak, játékok, ruhák, könyvek, sporteszközök, retro és vintage tárgyak sorakoznak fel a piacozók előtt.

Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula

Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a március 9-én megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze márciusi kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és emléktárgyakat.

További izgalmas vásárok Budapesten:

Femi Kuti és Positive Force // Müpa Budapest

Ha Gerrard és Maxwell törzsi-ambientes hangzása bejön, akkor semmiképp sem szabad kihagynotok Femi Kuti és a Positive Force koncertjét márciusban a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. Az afrobeat nigériai legendája, Fela Kuti legidősebb fia a nyolcvanas évek végétől fokozatosan hódította meg a nemzetközi zenei színteret: dolgozott együtt az amerikai rapper Commonnal, van közös dala a Coldplay-jel.

Titkosszolgák // Marczibányi Téri Művelődési Központ

A Loupe Színházi Társulás új ősbemutatója álló tapssal indult országjáró útjára februárban. Vinnai András darabját Horváth János Antal rendezésében láthatja a közönség, a társulat színészeinek fergeteges alakításában. A Titkosszolgákban egy hivatal mindennapjaiba nyerhetünk bepillantást, ami fájóan ismerős karaktereket és helyzeteket emel rivaldafénybe. A történet szerint a konzervatív újságíró, Szerémi Klári (Lovas Rozi) a titkosszolgálat ablakán kizuhant tanár ügyében kezd nyomozni, hogy lánya (a tanár egykori tanítványa) bizalmát visszaszerezze. Hatalom, gúny és humor – két órában.

