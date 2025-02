35+ csodás hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. február 19-23.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, moziról, színházról, fesztiválról, farsangi programról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Farsangi Kürtőskalács Hétvégék az Édes Mackóban (2025. február 22., 23.)

Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda évről évre egyre népszerűbb eseménye, a Farsangi Kürtőskalács Hétvégék immár ötödik alkalommal édesíti meg a fővárosiak életét. Az idei hosszú, farsangi időszaknak köszönhetően még több alkalom nyílik tehát, hogy megkóstoljátok a szezonális kürtősfánkokat és a velük kéz a kézben járó kávékülönlegességeket. A hónap utolsó hétvégéje a vegán kürtősfánkok mámorában telik majd.

Folk Fashion – Divat a folklór // Hagyományok Háza (2025. február 13. – október 30.)

A Hagyományok Háza új, Folk Fashion – Divat a folklór című időszaki kiállítása bepillantást enged a magyar népművészet és a divat különleges, időtálló kapcsolatába. A tárlat bemutatja, hogyan inspirálta a népi kultúra formavilága és motívumkincse a divattervezők munkáját a 20. század elejétől napjainkig. A kiállítás középpontjában a Hagyományok Háza gazdag textilkollekciói, valamint magángyűjtők és múzeumok ruhái és személyes történetei állnak. Az érdeklődők olyan ikonikus történetekkel találkozhatnak, mint az izraeli Holon Design Múzeum Lea Gottlieb fürdőruha-kollekciója, vagy a londoni olimpia kalotaszegi motívumokkal díszített formaruhái.

Mozinet Filmnapok // több helyszínen (egész februárban)

A legnagyobb cannes-i és berlini sikereket hozza el a hazai filmrajongóknak a 14. Mozinet Filmnapok. Egészen márciusig a legújabb formabontó, megosztó vagy közönségkedvenc alkotásokat láthatják az érdeklődők országszerte, jóval a hivatalos mozibemutatók előtt, vidéken és Budapesten egyaránt.

Szerdai programok Budapesten (2025. február 19.)

Üvegékszer-készítés workshop // MadeByYou

Béndek Orsi, a MadeByYou üvegékszer-készítés workshopjának vezetője mindenben a segítségetekre lesz február 19-én, hogy csodás színekben pompázó, egyedi ékszereket készítsetek a saját ízléseteknek megfelelően! Ezen a 2,5 órás üvegékszer workshopon a választott csomagtól függően, akár 7 db ékszert is el tudtok majd készíteni közösen, kellemes hangulatban. Alkossatok gyűrűket, fülbevalókat, medálokat, kitűzőket, karkötőket és találjátok meg a hozzátok illő színeket és technikákat!

Fonó Szerda: Gyimesi táncház és tánctanítás

A Fonó Szerda februári alkalmain egy-egy tájegység táncaival és népdalaival tudnak megismerkedni a táncházba látogatók. Február 19-én a Gyimesi vidék hagyományaihoz kerülhettek közelebb, mely elszigeteltsége miatt rendkívül sok archaikus vonást megőrzött mind népzenéjében, mind néptáncában.

Mardi Gras in Budapest: Ripoff Raskolnikov Band & Pugsley Buzzard // Gödör Klub

A sötét, misztikus bluestól a lendületes boogie zongorafutamokig – Pugsley Buzzard egy igazi zenei utazásra invitál. Az ausztrál zongorafenomén budapesti bemutatkozása a fantasztikus Ripoff Raskolnikov Band társaságában történik.

Csütörtöki programok Budapesten (2025. február 20.)

Világok találkozása: Gubik Petra, Lakatos Mónika, Dresch Mihály és Balázs János estje // MOMKult

Február 20-án nem mindennapi koncertélményben lehet részünk a MOMKultban. A rögtönzés művészetét ünneplő koncert előadói (Gubik Petra, Lakatos Mónika, Dresch Mihály, Balázs János) a magyar jazz és könnyűzene, a népzene és a cigányzene ikonikus alakjai, akiknek az improvizálás az anyanyelve.

Neil LaBute: Ha lenne valakim // Benczúr Ház

Egy fiú és egy lány megtetszenek egymásnak egy buliban, utána késő éjjel felmennek a lány lakására. A lehető legegyszerűbb kezdése ez egy történetnek, sokszor láttuk, sokunkkal megtörtént. Azt mondhatnánk rá: így szokott ez lenni. Az ember életének legizgalmasabb, legszebb, örök életre szóló emlékeket ígérő órái ezek. Történet napjaink fiataljainak szerelmi botladozásairól, bölcs emberismerettel, sziporkázó humorral és még több szeretettel.

Télűző Bormozi // MAINYÚL

Február 20-án ismét BorMozi a MAINYÚL garzonborászatban. Ha már unjátok a telet, űzzétek el a borús hideget egy hangulatos mozizással, ugyanis február 20-án ismét BorMozi lesz a MAINYÚL garzonborászatban. A filmnézős borkóstolón a remek borok mellé egy jó film dukál. Az Árnyak a paradicsomban című filmet vetítik le az érdeklődőknek.

Acoustic Umbrella // Füles

Az Acoustic Umbrella zenekar egyedi felfogásban ad elő közismert vagy számukra kedves dalokat (Rolling Stones, Cream, Van Morrison, Bob Marley, Sting). Repertoárjukban a bluestól a reggae-ig több stílus megtalálható, ezeknek kölcsönöz sajátos hangzást az akusztikus hangszerelés és Fekete István jazzes trombitaszólói.

Blåboll x Blank Verse // Három Holló

Február 20-án a Három Hollóban a magyar alter rockszíntér két feltörekvő formációjával is megismerkedhettek: a Blåboll és a Blank Verse nyers és őszinte szövegekkel, érzelmi kavalkáddal és sodró lendülettel várják a vájt fülű közönséget. Jegyeket a helyszínen vagy a tixa oldalán tudtok vásárolni.

WHY WHY / Turn Signals / Black Mongo // Gödör Klub

Indie, alternatív, new wave zenék egy este három zenekartól a Gödör Klubban.

Pénteki programok Budapesten (2025. február 21.)

Hello Sábesz! – Tu bisváti különkiadás // Gólem Színház

Több ezer éve ugyanúgy ünneplik a zsidók a sábeszt, vagyis a péntek estétől szombat estéig tartó ünnepet. De miért? Mivel, hogyan és igazából mit ünnepelnek? Mit szabad, mit tilos és mit muszáj megtenni ez alatt a 24 óra alatt? Mindezt megtudhatjátok egy igazi sábeszi vacsora kíséretében, ahol kalács, sólet és maceszgombócleves is lesz.

Apertúra: Rebellisek

A Fehér Rózsa a náci rezsimmel szembeni német ellenállási mozgalom volt a II. világháború alatt. Az Apertúra csapata ennek a mozgalomnak a történetét kiindulópontként használva azt kutatja, hogy a ma Magyarországán mi közünk van e nyolcvan évvel ezelőtti eseményekhez. Ezeket saját tapasztalataikon átszűrve, személyes történeteiken keresztül reflektálnak a minket körülvevő társadalmi és politikai káoszra, a magyar színházi szakma megosztottságára és a pályakezdő, fiatal alkotók szorongató kilátástalanságára.

Folkontinent Akusztik // Otthonka

A zenekar küldetése, hogy a magyar népdalok ősi erejét és terápiás hatását a mai világban is elérhetővé tegye, amikor talán még nagyobb szükség van rájuk, mint valaha. Zenéjükben a magyar népdalok sajátos, friss zenei köntöst kapnak, de fontos számukra, hogy megőrizzék a dalok eredeti tisztaságát.

Postpunk Lovers // Új 101 Klub

Postpunk Lovers címmel a 101 Klub február 21-én immár egy nagyobb tánctérrel és színpaddal rendelkező helyen folytatja új partisorozatát, amelynek zenei kínálata jórészt a ’80-as, illetve a ’90-es évek underground világára összpontosít, s főleg a darkwave, a posztpunk, a gothic és a coldwave bandák szerzeményeit veszi alapul, persze, a kortárs tendenciákra is figyelve.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. február 22.)

Farsangi Fánk Feszt // Paletta Budapest

Februárban már javában tombol a farsangi és ezáltal a fánkidőszak is, ennek köszönhetően hamvazószerdáig szombatonként összetéveszthetetlen illat lengi be a Tompa utcát. A frissen sült, Bezerics anyuka receptje alapján készült tésztacsodákból idén négy ízt kóstolhattok a klasszikus fahéjastól egészen a csokis-banánosig.

Facebook-esemény >>

Farsangi Pagonyfeszt Mini // Bartók Pagony

Február 22-én farsangi programokkal várják a családokat az első PagonyFeszt Minin a Bartók Pagonyban. A bájos minifesztivál a JaMese-koncerttel indul, ami után az érdeklődők interaktív foglalkozáson ismerhetik meg Bodor Panna és Fodor Anikó hamarosan érkező új könyvét. A nap folyamán jelmezes felvonulás, farsangi diszkó és kézműves foglalkozások is várnak a legkisebbekre.

Facebook-esemény >>

Makramé-virágtartó workshop // ZUG Műhely

Kezdjétek a tavaszt egy új hobbival! Február 22-én a ZUG Műhelyben stílusos és környezetbarát virágtartót készíthettek szeretett növényeiteknek. A workshop során elsajátíthatjátok az elsőre nehéznek tűnő makramézás művészetét, de higgyétek el, menni fog! Sőt, a technika elsajátítását követően akár otthon is készíthettek magatoknak majd még több tartót, csak egy kis kreativitás kell hozzá. A részvételi díj tartalmazza a max. 3 órás workshopot, kiváló minőségű, oeko-tex minősítésű pamut zsinórfonalak és újrahasznosított pamutfonalak használatát, valamint inni- és nassolni valókat. Jelentkezni az alábbi e-mail címen tudtok: macramebyzo@gmail.com.

Facebook-esemény >>

Kalandra Fül Fesztivál // BMC

Az idén hatodik alkalmához közeledő Kalandra Fül Fesztivál február 22-én ismét egy kicsit közelebb hozza a klasszikus zenét a családokhoz. Az ország egyetlen, gyerekeknek és családoknak szóló klasszikus zenei fesztiválja ezúttal is egy teljes napon át interaktív, játékos és szórakoztató koncertekkel nyűgözi le a legkisebbeket. A fesztiválnak a Budapest Music Center ad otthont, az esemény házigazdája pedig a Danubia Zenekar.

OperaCinema – opera és film az egész családnak // Opera

Egyszerre színház, opera és mozi, és úgy lehet általa megérteni a zene nyelvét, a színpad világát és a zenés színház vagy a filmzenék működését, hogy közben minden korosztály önfeledten szórakozik: ez az OperaCinema! Az elmúlt évek nagy sikerére való tekintettel február 22-én és március 22-én még két alkalommal visszatér ez a produkció az Operaház színpadára! A főszerepben Csuja Imre és unokája, Telekes Mátyás! A filmvásznon Mucsi Zoltán, Ötvös András, és még sokan mások! Ha akarsz egy igazán látványos és könnyed előadást látni, ami még az opera ellen beoltottaknak is kedvet csinál az operához, akkor ott a helyed!

Kitty Yoga // Green Pole Budapest

A Puppy Yoga sikerén felbuzdulva a cicarajongók sem maradnak mostmár tematikus jógaóra nélkül. Február 22-én a Green Pole Studioban örökbefogadható cicák társaságában töltődhettek fel, így ha két jógagyakorlat között valamelyik cica végleg elrabolja a szíveteket, van lehetőség az örökbefogadás elindítására is. A programra előzetesen regisztrálni Instagram-üzenetben lehet.

Különleges téli programok Budapesten:

Kurinuki kerámiakészítő workshop // Keiko Harc- és Mozgásművészeti Akadémia

Készítsetek el teljesen egyedi csészéket és tálkákat egy hagyományos, japán technikával! A Keiko Harc- és Mozgáművészeti Akadémia kétórás workshopján magunk készíthetjük el a konyhánk használati tárgyainak legújabb ékét. A workshopon kézzel dolgoztok majd, a tárgyakat egy agyagtömb megmunkálásával formáljátok, és végül egy aszimmetrikus formát hoztok létre. A kurinuki technikának fontos része a meditatív hozzáállás, ezért relaxációnak is tekinthető maga a tevékenység.

Machine à Traire – kísérleti vízió // TIM Stúdió

A Machine à Traire a TIM Stúdió egyik elsőéves osztályának kísérleti vizsgaelőadása. A vízió az előző évad során tanult és megélt gyakorlatok összeállításából jött létre, mindezt beletéve egy groteszk térbe, ahol a szereplők kísérleti alannyá válnak. Megéléseiken keresztül láthatjuk, miként figyelünk és koncentrálunk egymásra, ugyanakkor azt is, hogyan engedelmeskedünk és válunk részévé olyan rendszereknek, amelyek kiszipolyozzák a lelkünk, és amelyekben mindennek ellenére talán valamiféle élvezetet is találunk.

Várkonyi Csibészek – Balkan Pop-Up // Magyar Zene Háza

A Várkonyi Csibészek még sráckorukban, hét évvel ezelőtt kezdtek zenélni, országos ismertséget egy Bajdázó-dal feldolgozásával szereztek, azóta pedig már száznál is több koncertet adtak. A “progresszív etno-cooljazz gipsy world-soul-bass” vonalon mozgó banda március 22-én, a Magyar Zene Házában lép fel.

Kórusok Téli Éjszakája // Magyar Zene Háza

Február 22-én énekhanggal telik meg a Magyar Zene Háza, az ország minden tájáról érkező kórusok igazi hangcunamival töltik majd be a tereket. Az este 6 és fél 11 között zajló koncertek a zene sokszínűségéről árulkodnak, így minden műfaj rajongói találnak majd számukra izgalmas előadásokat.

Farsangi Karnevál // Cziffra György Nagytétényi Közösségi Színtér

A farsangi karnevál a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is egyben. Február 22-én ilyen tavaszváró, jelmezes bulival várnak a Cziffra György Központban, ahol a Latin Combo Duo és DJ Zulu biztosítja a forró ritmusokat.

International Margarita Day & Margarita Workshop // Tereza

A Tereza egy egész napot szentel az először közel 100 éve elkészített koktélnak: február 22-én ugyanis a Cointreau és a José Cuervo tequilákkal izgalmas programmal várnak. Az est során összesen háromféle margaritát készíthettek és kóstolhattok meg tapasztalt mentorok segítségével.

TILOS A FARSANG // Dürer Kert

Idén februárban már hagyomány szerint pöröghetünk együtt a Tilos Rádió farsangi mulatságán a Dürer Kert három helyszínén, ahol őrületes koncertekkel és hajnalig tartó Tilos Partyval űzhetjük el a telet.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. február 23.)

Retro Megabörze // Óbudai Kulturális Központ

Február 23. a retró szerelmeseinek kedvez majd, ekkor rendezik meg ugyanis a Retro Megabörzét a III. kerületi San Marco utcában. A börzén szép számmal képviseltetik majd magukat lemezek és CD-k, telefonkártyák és kinderfigurák, akárcsak Coca-Cola és Elvis-relikviák. Minden gyűjteménybe illő kincset lehet tehát majd adni és venni is, így kártyanaptárakra, szalvétákra, képeslapokra és bélyegekre egyaránt számíthattok.

Love Yourself Yoga&Brunch a Jónásban

A Bikás park népszerű craft beer szentélyében, a Jónásban február 23-án délelőtti jógagyakorlással összekötött brunchra invitálnak. A közös jógagyakorlás reggel 9 órától 10-ig tart majd, ami után tojással és serrano sonkával kínált avokádós toasttal, kávéval vagy teával és frissítő limonádéval tölthetitek fel a mozgásban kiürült raktárakat. Az órára várnak minden matraccal rendelkező kezdőt és középhaladót.

Face Yoga workshop // DownDog Jógastúdió

Rendhagyó jógaórák között is igazán egyedinek számít az arcjóga, amit ezúttal egy 3 órás workshop keretében, Döbrösi Laura színésznő vezetésével próbálhattok ki február 23-án. Ezen a tematikus alkalmon a homlok és a „mérges” ráncok kerülnek a középpontba, így ha mindig is érdekelt a természetes és fenntartható szépség, a Downdog Jógaműhely Hűvösvölgyi stúdiójában lesz a helyeteket! A workshopra jegyzetfüzettel és egy arcméretű tükörrel is érdemes készülni.

További jógaesemények februárban:

Farsangvasárnap – Karnevál a Müpában

A farsangi mulatságok csúcspontja a karnevál, vagy ahogyan magyarul mondják a farsangfarka. Ilyenkor nagy táncmulatságokat tartottak, ahol megengedett volt mindenféle farsangi kicsapongás, játék, paródia. Vidámságban, jókedvben soha nem volt hiány. A Magyar Nemzeti Táncegyüttes és vendégei ezekkel a vidám farsangi szokásokkal, virtuóz táncokkal és színes zenei világgal varázsolnak karneváli hangulatot a Müpa színpadára.

Élményfestő workshop // Kaméleon Art Studio

A Kameleon Art Studio február 23-ai workshopján akkor is csodás élménnyel és festménnyel lehettek gazdagabbak, ha még sosem festettetek és azt gondoljátok, hogy nincs kézügyességetek. Akár egyedül, akár együtt érkeztek, biztosan életre szóló élményben lesz részetek. A foglalkozás körülbelül 3 órán át tart, az elsajátított technikát pedig lényegében lehetetlen elrontani, bármikor módosítható és minden korosztály számára élvezetes időtöltést nyújt!

Műegyetemi Szkénéző séta

A kívül-belül impozáns Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem épületegyüttese nem akármilyen történeteket és legendákat őriz. Február 23-án a Szkéné Színház szervezésében pillanthattok be ezúttal a kulisszák mögé, de nem maradnak majd el a családi anekdoták és ereklyék sem. Az épületegyüttes kapcsán természetesen a Szent Gellért tér régmúltjáról is lesz szó, akárcsak az épület falai közt megbújó, több mint 50 éves Szkéné Színház történetéről.

