40+ varázslatos hétvégi program Budapesten nem csak Valentin-napra – 2025. február 12-16.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, moziról, színházról, fesztiválról, farsangi vagy Valentin-napi programról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Budapest Central European Fashion Week // több helyszínen (2025. február 10-16.)

Idén tizenötödik alkalommal rendezik meg a közép-európai régió központi divateseményét, a Budapest Central European Fashion Weeket. 2025. február 10. és 16. között a Millenáris G épülete, az Apollo Gallery, valamint a Nemzeti Táncszínház ad otthont a divathét eseményeinek, ahol a legismertebb magyar és régiós tervezők mellett az új generáció tervezői is bemutatkoznak.

Facebook-esemény >>

CSAK ezt az 1-et kértem! – Feminista Fesztivál az Aurórában (2025. február 10-16.)

Az Auróra Közösségi Ház idén is megrendezi a CSAK ezt az 1-et kértem! – Feminista Fesztivált, február 10. és 16. között. A CSAK! fesztivál során egy héten keresztül workshopok, panelbeszélgetések és előadások keretében hívják fel a figyelmet a nőket érintő rendszerszintű problémákra.

Facebook-esemény >>

Szerelmes Bálint-napok a Simalibában (2025. február 12-16.)

A Piarista utcában, a nyüzsgő belváros szívében található Simaliba Belvárosi Csárdát Valentin-nap alkalmából nem kevés romantika lengi majd körbe. Február 12. és 16. között exkluzív koktélokban és háromfogásos vacsorában álmodták újra a romantika ízeit, amit a hangulatos környezet még tovább fokoz. A felejthetetlen estéért ezúttal sült csicsókakrémleves, szarvasgombás burgonyapürével és libamáj ganache-sel ölelt angus bélszín vagy, ha úgy tetszik, supreme csirkemell felel, amit végül mangó mousse varázsol teljessé. És hogy e jeles alkalomból a koccintás se maradjon el, az étterem egy-egy pohár pezsgővel kedveskedik a szerelmeseknek.

További infók >>

Fánknapok a Piskótában (2025. február 13-14.)

Február 13-án és 14-én glutén- és tejmentes fánkokat falatozhattok a Piskóta újabb tematikus napjainak keretében, hogy az ételallergiások se maradjanak ki a farsangi szezon kedvencéből. A választékban olyan különös ízek közül választhattok, mint a créme brulée, a mangóöntet vagy a pisztáciaöntet.

Facebook-esemény >>

Kézműves Napok a Lehel Csarnokban (2025. február 13-15.)

Február 13-tól 15-ig, csütörtöktől szombatig mindenkit vár a Lehel Kézműves Piac, ahol a termelői finomságoktól kezdve a hazai készítők egyedi munkájáig rengeteg kincset szerezhettek be. A széles választékban többek között szerepelnek bőralkotások, ékszerek és dísztárgyak, de finom lekvárok és házi sütemények között is válogathattok.

Facebook-esemény >>

Fiesta de Carnaval: Karnevál a Terezában (2025. február 13-16.)

Február 13-tól 16-ig karneváli forgatag elevenedik meg Budapest szívének mexikói csücskében, a Terezában. A négy napra szóló farsangi mulatság alkalmával a mexikói kultúra, tánc és gasztronómia fonódik össze, nem kevés karneváli vidámsággal meghintve. Csütörtöki bemelegítés gyanánt a Los Koyotes muzsikáival kísérve kóstolhatjátok végig a Tereza mennyei ételeinek sorát, amit visszautasíthatatlan koktélajánlat, illetve az esti jelmezverseny tesz teljessé. Pénteken a Valentin-nap mellett Tücsök Eszter latin bakelitlemezei izzítják majd a hangulatot, hétvégén pedig Burai Renátó akusztikus muzsikájával, a gyerekek pedig pinatatöréssel koronázhatják meg a karneváli időszakot.

Facebook-esemény >>

Folk Fashion – Divat a folklór // Hagyományok Háza (2025. február 13. – október 30.)

A Hagyományok Háza új, Folk Fashion – Divat a folklór című időszaki kiállítása bepillantást enged a magyar népművészet és a divat különleges, időtálló kapcsolatába. A tárlat bemutatja, hogyan inspirálta a népi kultúra formavilága és motívumkincse a divattervezők munkáját a 20. század elejétől napjainkig. A kiállítás középpontjában a Hagyományok Háza gazdag textilkollekciói, valamint magángyűjtők és múzeumok ruhái és személyes történetei állnak.

További infók >>

Farsangi Kürtőskalács Hétvégék az Édes Mackóban (2025. február 14., 15., 16.)

Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda évről évre egyre népszerűbb eseménye, a Farsangi Kürtőskalács Hétvégék immár ötödik alkalommal édesíti meg a fővárosiak életét. Az idei hosszú, farsangi időszaknak köszönhetően még több alkalom nyílik tehát, hogy megkóstoljátok a szezonális kürtősfánkokat és a velük kéz a kézben járó kávékülönlegességeket. Február 14. és 16. között Valentin-napi finomságokkal készülnek majd az édesszájúaknak.

Tovább a weboldalra >>

Varázslatos Valentin: Kedvezményes hétvége a Light Art Museumban (2025. február 14-16.)

Ha tartalmas és minőségi kikapcsolódásra vágytok, érdemes Budapest szíve, a Hold utca felé venni az irányt, ahol nyakig merülhettek a Light Art Museum lenyűgöző, immerzív világában. A múzeumot a Valentin-napi hétvége alkalmával is érdemes lesz felkeresni, ahol a pároknak és a párban érkező barátoknak kedvezménnyel is készülnek. A kedvezményes kódért küldjetek egy üzenetet a Valentin szóval a LAM Instagram-oldalára!

Instagram-oldal >>

KávéBár Bazár: 15 éves jubileum // Millenáris (2025. február 15-16.)

Február 15. és 16. között a Millenáris B épülete ad otthont a jubileumi, tizenötödik alkalommal megrendezésre kerülő KávéBár Bazárnak. A hazai kávé- és bárvilág meghatározó eseményén ezúttal is felsorakozik majd a kávévilág színe-java, de bemutatkoznak a legújabb gépek, eszközök és a kávépörkölők legfrissebb újdonságai is. A kávézás szerelmesei egyetlen belépővel kóstolgathatják végig a kiállítók által kínált különlegességeket. Az ország legnagyobb kávébárjában ráadásul igazi bulihangulatra is számíthatnak a vendégek, de versenyekből, exkluzív kóstolókból, mesterkurzusokból és meglepetésekből sem lesz hiány.

Facebook-esemény >>

Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Éljen Petőfi! // MÜPA Budapest (2025. február 15., 16.)

Csupa tánc, csupa szín, csupa játék: ilyen lesz a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a halhatatlan költő, Petőfi Sándor ihlette tánc-szín-játéka. A színpadon 40 táncos oldalán jelenik meg Petőfi alakja februárban több időpontban, a Müpa színpadán. Ne maradjatok le erről az egyedülálló élményről!

Facebook-esemény >>

Kávéba mártott ecsetek – Czirok Róbert kiállítása // Scruton V.P. (vasárnapig)

Ingyenesen látogatható Czirok Róbert különleges kávéfestményeinek kiállítása, ahol a Nyugat első nemzedékének ikonikus alakjai elevenednek meg – kávéval megfestve. Az alkotások egyedi technikája és atmoszférája hűen tükrözi a korabeli kávéházak hangulatát, amelyek egyebek közt az irodalmi élet pezsgő központjai is voltak.

Facebook-esemény >>

További ingyenes programok Budapesten:

Doku7 Filmfesztivál // K11 (egész héten)

Február 6. és március 20. között minden csütörtökön díjnyertes dokumentumfilmeket nézhetünk a K11-ben! A 2025-ös Doku7 keretében olyan nemzetközi filmeket láthat a közönség, melyek a köztünk élő hétköznapi hősök történetét mutatják be. A vetítésekre egységesen 1000 Ft a belépőjegy.

Facebook-esemény >>

Szerdai programok Budapesten (2025. február 12.)

Zenés hangoskönyv: Márai gondolatai a zenéről és művészetekről // MáraiKult

Tápai Dorina négyrészes sorozata arra vállalkozik, hogy Márai Sándor születésének 125. évfordulója alkalmából bemutassa a művész és a zene kapcsolatát, egy rendkívül sokoldalú előadássorozat keretében. Február 12-én a zenéről és a művészetekről ismerhetjük meg Márai gondolatait, a MáraiKultban.

Facebook-esemény >>

Mester Csaba & Friends // Hunnia

Mester Csaba a 90-es évek közepe-vége óta írja dalait. A utazós-balladás, közéleti kesergős vagy éppen édesbús privát szívügyeket boncolgatós szerzemények a Bob Dylan-, Cseh-Bereményi-féle történetmesélős vonalon születtek, majd formálódtak később finoman hangszerelt zenekari darabokká.

Facebook-esemény >>

Csütörtöki programok Budapesten (2025. február 13.)

Templomséták Budapesten: nyomozás egyházi épületekben

Belegondoltatok már abba, hogy Budapesten milyen izgalmas templomok, zsinagógák, kápolnák vagy épp szentélyek vannak? Zubreczki Dávid építészeti szakíró Templomséták Budapesten című könyve olyan felfedezésre hív bennünket a fővárosban, amely során számos jól ismert épület titkára fény derül, de megismerhetünk olyan gyönyörű vagy meghökkentő házakat is, amelyekről talán nem is hallottunk. A kötet kapcsán a Kultkikötő szervezésében nyolc budapesti templomban tart vetített előadást a szerző, egyszerre szórakoztató és tanulságos nyomozásba vonva be a résztvevőket. Részletes információk a honlapon!

Weboldal >>

Furmint Február Nagykóstoló // Hagyományok Háza

Február 13-án kerül sor a 15. Furmint Február nagykóstolóra, ahol a fajta kedvelői több mint 200 bor közül választhatják ki kedvenceiket. Természetesen a rendezvényen a borászokkal is találkozhattok, akik nagy örömmel mesélnek a fajtához fűződő élményeikről, szakmai kihívásaikról és sikereikről.

Facebook-esemény >>

Bands Through The Lens – Tárlatvezetés

Somogyi Lajos első önálló fotókiállításán vezet majd körbe benneteket, ahol bepillantást nyerhettek a képek technikai és tartalmi hátterébe. 9 év munkáiból válogatta ki kedvenc alanyait, zenéit, helyszíneit, technikáit, az underground szubkultúrák bemutatásának igénye mentén. A képeken megjelenő megszűnt-lerombolt helyek és feloszlott zenekarok viszont kordokumentummá formálják ezt a válogatást, mankóul szolgálva a letűnt pillanatok újraélésében.

Facebook-esemény >>

Balla Géza kóstoló // Selection.hu borbár

Ménes, a hajdani híres történelmi borvidék Arad-Hegyalján, mely hosszú ideig feledésbe merült a XX. század forgatagában. A legendás vörös aszúk, a fűszeres kadarkák, az egykoron Európa-szerte híres nagytestű, bársonyos ménesi vörösborok és szelíd királyleánykák vidékén 1999 óta Balla Géza arra törekszik, hogy a borvidék visszanyerje régi patináját, hírnevét. Az este folyamán kóstolhatunk ezekből a borokból és meghallgathatjuk a történelmi borvidék és a pincészet történetét.

Facebook-esemény >>

Pénteki, Valentin-napi programok Budapesten (2025. február 14.)

Valentin-nap a Tapas Finoban (2024. február 14.)

A Belgrád rakparton otthonra lelt Tapas Fino nem kevés romantikával várja Valentin-napon az ünneplésre vágyó párokat. Az elegáns, mediterrán hangulatú enteriőrnél nincs is jobb választás egy meghitt estéhez, a barátságos és figyelmes személyzet pedig gondoskodik arról, hogy minden részlet a lehető legtökéletesebb legyen. Ünnepeljétek a közös pillanatokat Duna-parti panorámával, a Gellért-hegy és a Szabadság-szobor lenyűgöző látványával kéz a kézben, miközben élő zene, színes és kreatív tapasok, spanyol borok és párlatok, mennyei Cava és Valentin-napi koktélok teszik felejthetetlenné a szerelmesek napját.

Tovébbi infók >>

Lecsó&Anikó Akusztikus Duett – Valentin-napi kiadás // ALTERPLACC, Budakalász

Februárban megnyitja kapuit a budakalászi KKMHK-ban az ALTERPLACC. A debütáló produkcióban Lecsó és Anikó egy frenetikusan egyedülálló esten bizonyítja be, hogy a PUF nélkül elképzelhetetlen a szerelem ünnepe.

Facebook-esemény >>

L.A. Suzi: Valentin-nap // Edith

Mi már tudjuk, hol leszel február 14-én este! Szalai Anna és Dorozsmai Gergő, alias L.A. Suzi szintis, diszkós, dubos és népies elemeket párosító hangzásvilága és frappáns, humoros dalszövegei ideális zenei aláfestést szolgáltatnak egy nem hétköznapi Valentin-napi randihoz. Találkozzunk az Edith bárban!

Facebook-esemény >>

Malacka és a Tahó + Malac – Valentin Duplamalac Fesztivál // Hunnia

A Duplamalac Fesztiválon először a veszprémi Malac zenekar kezd egy alterslágerparádéval, aztán a Malacka és a Tahó énekel a kedvesedről, legyen akár egy Politoxikomán tubica vagy maga Rómeó.

Facebook-esemény >>

Tribute Farsang // Dürer Kert

Idén februárban ismét betörnek a busók a Dürerbe, és egy igazán különleges estére hívnak, ahol a legnagyobb rock- és metalbandák tribute zenekarai lépnek színpadra. Ha valaha is szeretted a System of a Down, a Nirvana, a Rage Against The Machine, vagy a Bring Me The Horizon zenéjét, akkor ne hagyd ki ezt a bulit.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. február 15.)

Farsangi piacozás a Hunyadin

A megszokott szombati Hunyadi téri piac február 15-én farsangi hangulatban vár benneteket Terézváros szívében. Az ünnepség jegyében többféle fánkot kóstolhattok, valamint ingyenes zenei programmal és arcfestéssel készülnek az Eötvös10 szervezésében. Szalagos fánkot, illetve lángost süt helyben a Tésztafeszítő Kisiparos, de különböző ízesítésű fánkokat kínál a Mazsi Sütöde is.

Facebook-esemény >>

Közlekedésrelikvia, Papírrégiség és Autóstematika Börze // MABÉOSZ

Február 15-én, szombaton 9 és 13:30 között a MABÉOSZ székházban lesz a helye minden gyűjtőnek, hiszen ismét megrendezésre kerül sokak kedvenc eseménye, a Közlekedésrelikvia, Papírrégiség és Autóstematika börze.

Tovább az eseményre >>

Különleges hétvégi programok fázósaknak:

Kosdi bolhapiac

A tél utolsó hónapjában, ezúttal február 15-én kerül megrendezésre Kosd településének bolhapiaca. A Művelődési Házban otthonra lelt piac ezúttal is délutáni időpontban, 14 és 16 óra között várja majd az érdeklődőket.

Tovább az eseményre >>

Apetúra: A vulkánpormanó

Zenés bábelőadás vikingekkel, manókkal, sárkányokkal, hercegnővel. Az előadás hat éves kortól ajánlott.

Facebook-esemény >>

Télűző farsangi felvonulás Pestújhelyen

A Pestújhelyen nagy hagyománynak örvendő farsangi felvonulás ismét tárt karokkal várja a télűző tömeget. Ezúttal öltözzetek a kedvenc filmetek szereplőjének, vagy válasszatok egyedi farsangi álarcot, és csatlakozzatok a vonulókhoz. A találkozó a Templom téren lesz, ahonnan a Farsang Hercege és a Tél Banyája vezetésével a zajkeltők elindulnak a Pestújhelyi Közösségi Ház udvarába, ahol meggyújtjuk a farsangi tüzet és elűzzük gondjainkat. Útközben számos meglepetés várja a résztvevőket, csatlakozni bármikor lehet.

További részletek >>

A várban lakni világnézet – vezetett séta

Február 15-én a Korzózz Velünk! vezetett sétáján ezúttal a budavári arisztokrácia életéről és végnapjairól hull le a lepel. A szombaton 14 órakor induló sétán terítékre kerülnek pletykák, botrányok és érdekes történetek politikán innen és túl. Az izgalmasnak ígérkező eseményen természetesen az épületek falai mögött rejtőző titkok is feltárulnak és azok a korántsem hétköznapi életek, melyek szigorú viselkedési szabályok, etikett és elrendezett házasságok mögé kényszerültek.

Tovább az eseményre >>

Farsangi Fánk Feszt // Paletta Budapest

Februárban már javában tombol a farsangi és ezáltal a fánkidőszak is, ennek köszönhetően hamvazószerdáig szombatonként összetéveszthetetlen illat lengi be a Tompa utcát. A frissen sült, Bezerics anyuka receptje alapján készült tésztacsodákból idén négy ízt kóstolhattok a klasszikus fahéjastól egészen a csokis-banánosig.

Facebook-esemény >>

„Az élet egy kabaré…” – farsang a HANEM zenekarral

A HANEM zenekar 2011-ben alakult, repertoárjukon magyar és külföldi dalok szerepelnek a kupléktól, sanzonoktól, operarészletektől a magyar, cigány és jiddis folklóron át a mainstream popig, az undergroundig és az indusztriálig. A koncert után a Portás Táncosok dj és vj kollektíva vetít és zenél.

Facebook-esemény >>

Cáfé Medrano & Palóc Eszter és az AKT // Hunnia

A Cáfé Medrano a Cabaret Medrano zenekar új, klubos, gitáros verziója. A megszokott latinos, jazzes elemek mellett több a blues és rock improvizáció, összességében kicsit karcosabb, alterosabb, mint a nagy testvér. A vendégformáció a Palóc Eszter és az AKT, akik táncdalokat és kuplékat adnak elő mindenféle nyelven, rengeteg lélekkel, színházzal, különböző hangulatokkal.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. február 16.)

Kiskertpiac – természetes szépség // MADHOUSE

Mindenki nagy örömére az év első Kiskertpiaca ismét az Anker közbe költözik február 16-án, hogy egy kis természetet csempésszen a városi mindennapokba. A növény- és természetközeli dizájnpiac virágokkal, natúr szépségápolási termékekkel, növényekkel és gasztronómiai ínyencségekkel várja a látogatókat.

Facebook-esemény >>

Makers’ Market // Villányi úti Konferenciaközpont

Egy hosszabb új évi szünet után, február 16-án tér vissza sokak kedvenc vására, a Makers’ Market, ahol ismét több mint 70 hazai alkotó csodás termékei közül szemezgethettek. A kincsek között mindent megtaláltok az ékszerektől kezdve a kerámiákon át a grafikákig, a hangulatot pedig dj-k biztosítják.

Facebook-esemény >>

Antik- és bolhapiac Szentendrén

Minden hónap harmadik vasárnapján, februárban 16-án ismét tárt karokkal és fantasztikus portékákkal vár benneteket Budapesttől nem messze, Szentendre hangulatos antik- és bolhapiaca. A Bükkös-patak partján ezúttal is kereshetitek és kutathatjátok a régóta vágyott kincseket, alkudozhattok és térhettek haza a megérdemelt vásárfiával.

Tovább az eseményre >>

Így laktak ők: Híres otthonok, híres lakók – Kultúrtörténeti séta Pasaréten

Híres otthonok híres lakóinak sorsa elevenedik meg február 16-án a Pestbudai Séták kultúrtörténeti sétáján. Ezen a vasárnap délelőttön fény derül majd olyan kérdésekre, mint hogy hol írta Szerb Antal az Utas és holdvilágot, vajon miért mászkált Déry Tibor az utcán pizsamában, és hogy melyik az a bizonyos ajtó, melyet Szabó Magda regényéből ismerhetünk. Izgalmas két óra vár rátok, ahol vidám és bús történetek egyaránt fűszerezik majd a sétát.

Tovább az eseményre >>

Szecessziós pompa a pesti villanegyedben – vezetett séta

Február 16-án, vasárnap sem maradunk nagyszerű, télvégi program nélkül, a Korzózz Velünk! csapata ezúttal a pesti villanegyedben kalauzolja majd a kíváncsi érdeklődőket. A 10 órakor kezdődő vezetett sétán a szecesszió rejtelmeiben merülhettek el és tehettek sétát Budapest csillogó aranykorában. A villák mentén tett sétán Ráth György egykori otthona is megmutatja majd titkait, az Iparművészeti Múzeum szecessziós gyűjteményével együtt.

Tovább az eseményre >>

Élményfestő workshop // Kaméleon Art Studio

A Kameleon Art Studio február 16-ai workshopján akkor is csodás élménnyel és festménnyel lehettek gazdagabbak, ha még sosem festettetek és azt gondoljátok, hogy nincs kézügyességetek. Akár egyedül, akár együtt érkeztek, biztosan egy életre szóló élményben lesz részetek. A foglalkozás körülbelül 3 órán át tart, az elsajátított technikát pedig lényegében lehetetlen elrontani, bármikor módosítható és minden korosztály számára élvezetes időtöltést nyújt!

További infók >>