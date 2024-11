35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. november 27. – december 1.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, lesznek szuper koncertek, színházi előadások, adventi workshopok, fesztiválok és persze karácsonyi vásárok is. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Munkácsy. Egy világsiker története // Szépművészeti Múzeum (2024. november 27-től)

Munkácsy Mihály kevésbé ismert, ritkán vagy eddig sohasem látott alkotásaival is találkozhat a nagyközönség a festő születésének 180. és halálának 125. évfordulója alkalmából nyíló nagyszabású tárlaton a Szépművészeti Múzeumban. A kiállítás a múzeum gyűjteményében őrzött alkotások mellett magángyűjteményekből és külföldről kölcsönzött remekművek segítségével tesz kísérletet arra, hogy megvilágítsa azokat a társadalom- és kultúrtörténeti tényezőket, illetve hatásokat, amelyek a művésznek az 1870-1880-as években kibontakozó karrier- és sikertörténetét befolyásolták, s nagyban hozzájárultak hírnevéhez és a máig töretlen Munkácsy-kultusz kialakulásához.

Tovább a weboldalra >>

Adventi nyitott műhely – koszorú- és ajtódíszkészítő workshopok // Kurzus Lakberendezőiskola (2024. november 29., 30.)

Ezen a kurzuson sok klasszikus és modern alapanyag közül válogathatsz, lesznek koszorúalapok, de a „svédasztalon” találhatsz sütőformákat, fadobozokat, fiókot, bögréket is, minden csak a fantáziádon múlik. A workshop kezdőknek is szól, semmilyen előképzettség nem szükséges hozzá, csak az, hogy szeress alkotni, barkácsolni.

Facebook-esemény >>

Art Weekend Budapest (2024. november 29. – december 1.)

Advent első hétvégéjén kerül megrendezésre az ART WEEKEND BUDAPEST, az év utolsó nagyszabású kortárs művészeti programsorozata. A tavalyi rekordot az idei esemény biztosan túlszárnyalja, hiszen már eddig több mint 30 galéria, műterem, kiállítótér és kulturális helyszín jelezte csatlakozását az ingyenes eseményhez.

Tovább a weboldalra >>

Advent Óbudán // Fő tér (2024. november 29-től)

A népszerű eseménysorozat 2024. november 29. és december 22. között ismét visszatér Óbuda szívébe, ahol a Fő téren élvezhetitek a programdömpinget. Ebben az évben is hétvégi ingyenes koncertekkel, a népszerű Mikulás- és karácsonyházzal, valamint adventi vásárral várják az érdeklődőket, és természetesen a gasztronómiai élvezetek sem maradnak el. Ezek mellett két ingyenes jégpálya is üzemel a kerületben, a Fő téren és a Békásmegyerjégi piac közösségi terén.

Bővebb infó >>

A mesemondó szíve // Óbudai Kulturális Központ (2024. november 29-től)

November 29. és december 18. között ingyenes kiállítás enged bepillantást a 150 éves múltra visszatekintő fűzött papírszívek mesés világába. Harrach Ágnes svéd tanár, tolmács és műfordító, a svéd és skandináv kultúra nagy szerelmese évek óta készíti az északi országok karácsonyának fontos jelképét a legkülönfélébb változatokban. A kiállításnak az Óbudai Kulturális Központ ad otthont.

Tovább az eseményre >>

Budapesti programok szerdán (2024. november 27.)

BØKER: Skandináv Könyvklub // Országos Idegennyelvű Könyvtár

A havi rendszerességű skandináv könyvklub novemberben sem marad el. Az Országos Idegennyelvű Könyvtárban tartott november 27-i alkalmon a Polar Kiadó frissen megjelent kötete, a Nevem Folkví lesz terítéken. A beszélgetés moderátorai: Faár Tamara (@faltolfaligkonyv) és Varga Veronika (Skandináv Ház).

Tovább az eseményre >>

Recirquel: Solus Amor // Müpa Budapest

Csak a szeretet: az egyetlen és ősi, időn és téren átívelő, mindannyiunkat összekötő energiáról beszél Magyarország első számú újcirkusz-társulata, a Recirquel produkciója. A Vági Bence művészeti vezető rendezte Solus Amor monumentális előadás korunk természet és csoda iránti vágyódásából meríti erejét. Az előadás különleges szereplője egy mítikus medvebáb: a világhírű dél-afrikai tervező Janni Younge alkotásának a valódit tökéletesen imitáló mozgásait táncosok irányítják.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2024. november 28.)

Manós adventi koszorú // FaBloo Dekor

Készítsetek kreatív társaitokkal egy manós adventi koszorút a FaBloo Dekor műhelyében. A színvilágát szabadon választhatjátok meg.

Facebook-esemény >>

Simon Márton-est // Müpa Budapest

Sokszínű, pörgős műsorral invitál a Müpába november 28-án Simon Márton, a kortárs magyar irodalom egyik izgalmas szerzője. Négy, széles körben olvasott verseskötete után idén magánkiadásban jelenik meg legújabb műve, a Hideg pizza. Friss verseken túl zenei aláfestés és slam poetry is színesíti az estét.

Facebook-esemény >>

Nagy Emma Quintet // Turbina

A Nagy Emma Quintet következő lemezén dolgozik. Idei utolsó budapesti koncertjükön már hallható lesz pár szám a készülő albumról.

Facebook-esemény >>

WHY WHY // Hard Rock Café

Indie és new wave dallamok elektronikával megfűszerezve angol és magyar nyelven. A koncerten az együttes új számait is megismerhetitek majd.

Facebook-esemény >>

Kéknyúl // A38

A hetvenes évek soul- és funkzenéjében gyökerező tánczenét játszó Kéknyúl egyedülálló színfoltja a hazai klub- és fesztiválkörforgásnak. A csapat hangzását Premecz Mátyás zenekarvezető-billentyűs – védjegyének számító – Hammond orgonája és Andrew Hefler szenvedélyes, karakteres, óceántúli éneke határozza meg, melyet kiegészít a hat másik egyenrangú muzsikus által szőtt izgalmas zeneszövet telivér fúvósszólamokkal, vagány gitárokkal, sok vokállal.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2024. november 29.)

Adventi hangszersimogató Bársony Bálinttal és zenekarával // Klebelsberg Kultúrkúria

A Hangszersimogató egy szabad zenei foglalkozás gyermekeknek és szüleiknek egyaránt. Interaktív közös játék a hangszerekkel. A foglalkozások célja a hangszerek hangjának megismertetése és az együttzenélés, együtténeklés örömének átadása kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyermekeknek szóló koncertek sajátossága, hogy a kisemberek aktívan bevonódnak az előadásba, nemcsak közös énekléssel, táncolással, hanem a számtalan hangszerrel is, melyeken játszva, melyeket kipróbálva az előadás alatt is részévé válnak a produkciónak. A koncerteket követően a gyermekeknek lehetőségük van arra, hogy kipróbálják az összes hangszert, melyeken az előadók muzsikálnak, így hozva közelebb hozzájuk a zene és a zenélés varázslatos világát.

Facebook-esemény >>

Shrek 2 filmvetítés élő szimfonikus zenével // Papp László Aréna

A Shrek 2 megjelenésének 20. évfordulójának alkalmából egy igazán különleges programmal örvendeztetik meg a magyar rajongókat. A szimfonikus zenével kísért filmvetítés először kerül megrendezésre Európában, november 29-én a Papp László Arénában. A Shrek 2 a népszerű animációs filmsorozat legsikeresebb filmje, amelyben többek között Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy és Antonio Banderas énekesi tehetségükkel, valamint az elismert zeneszerző, Harry Gregson-Williams varázslatos zenekari zenéjével találkozhatunk. A film magyar nyelvű szinkronnal és angol felirattal kerül vetítésre, jegyek pedig még kaphatók!

Tovább a weboldara >>

Naruhiko Kawaguchi // Haydneum

Ha november végén a városban jársz, november 29-én irány a Zeneakadémia, ahol Naruhiko Kawaguchi lép színpadra, hogy fortepianón adjon koncertet! A mindössze 35 éves japán zongoraművész az elmúlt évtizedben a romantikus zene virtuózaként szerzett magának nemzetközi hírnevet. A Zeneakadémia Solti-termében fortepiano játékával új életet lehel a 19. századi kompozíciókba, a Schumann-házaspár, Mendelssohn, Schubert és a kevésbé ismert spanyol zeneszerző, Santiago de Masarnau művei hangzanak el.

Jegyvásárlás >>

Fordulj, kedves lovam – Válogatás Kallós Zoltán gyűjtéseiből // Fonó

A Duna Művészegyüttes zenekara, a Göncöl zenekar önálló koncertje a kétszeres Kossuth-díjas erdélyi magyar néprajzkutató, Kallós Zoltán népzenei gyűjtéseiből válogat. A Fordulj, kedves lovam – Válogatás Kallós Zoltán gyűjtéseiből című album és koncert célja, hogy Kallós Zoltán életét, kiemelkedő személyiségét legfontosabb népzenei gyűjtéseiből válogatva mutassa be. A zenei anyagban is kimagasló szerepet játszik Kallós szűkebb szülőföldje, a Kis-Szamos menti Válaszút és Bonchida, illetve Mezőség számos falujának (Feketelak, Buza, Vajdakamarás, Magyarszovát, Szék) hangszeres és vokális népzenéje, de Kallós Zoltán moldvai, gyimesi, kalotaszegi és nagysajói gyűjtéseiből is válogatnak.

Jegyvásárlás >>

Sweater Weather Jam // Akvárium

A Sweater Weather Jam keretében a hazai alternatív rock szcéna három feltörekvő formációja, az Az Krézi!, Lovas Juci és a Frász, és a hipnózia fognak hatalmas bulit csapni nektek, ezzel megalapozva a téli szezon hangulatát.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. november 30.)

Garázsvásár a Piactéren // Budafoki Szomszédok Piaca

Novemberben a Budafoki Szomszédok Piaca ismét megtelik a szokásos garázsvásáros kincsekkel. November 30-án 9 és 13 óra között érdemes lesz tehát a Budafoki Piactér felé venni az irányt, ahol igazi kincsek várnak majd rátok!

Tovább az eseményre >>

Mézeskalácskészítő és -díszítő workshop // Kávébab Kávézó

A műhelymunkán Makrai Krisztina iparművész segítségével az alábbi képen látható és még sok-sok más mintájú mézeskalácsot készíthettek, díszíthettek. A workshopon már kész tésztából dolgoztok majd, a helyszínen sütve és díszítve. Mérettől függően 10-20 darab közötti mézessel távozhattok, melyek ajándéknak, de akár karácsonyfadísznek is alkalmasak.

Facebook-esemény >>

Adventi kézműhely – skandináv módra // Óbudai Kulturális Központ

Harrach Ágnes vezetésével és útmutatásával november 30-án svéd hagyományok szerint készíthettek díszeket, skandináv fűzött papírszíveket az ünnepekre. A programnak az Óbudai Kulturális Központ ad otthont, ahol 10 órától 14 óráig minden órában indulnak csoportfoglalkozások. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Tovább az eseményre >>

Skandináv karácsony workshop // Műhelykuckó

November 30-án, az Újlipótvárosi Tátra utcában workshop idézi meg az északi népek karácsonyát. A Műhelykuckóban ezen a napon skandináv karácsonyi díszeket és manókat készíthetnek a skandináv tájak és népek szerelmesei, egy csésze kávé vagy tea és remek hangulat társaságában.

Tovább az eseményre >>

További skandináv programok Budapesten:

Makramé karácsonyfadísz-készítő workshop // AniFactory

Kapcsoljatok ki pár órára és készítsetek együtt makramé karácsonyfadíszeket! A workshopon pamutfonalat használva 3-féle díszt készíthettek el.

További infók >>

Öt kontinens egy utcában // Népszínház utca

November 30-án a VIII. kerületi Népszínház utca kulisszatitkait fedezhetitek fel a Sétaműhely izgalmasnak ígérkező vezetett sétáján. Az utca nem kevesebb, mint öt kontinens hagyományaiból, nigériai, kasmír, török és koszovói tradíciókból merít és nyújt ízelítőt. A séta során, miközben számtalan új élménnyel gazdagodhattok és ismerkedhettek meg, rácsodálkozhattok az utca építészeti szépségeire, kulturális sokszínűségére és éttermeinek autentikus ízeire.

Weboldal >>

Karácsonyi Csodashow // Fővárosi Nagycirkusz

Hiszel az igazi varázslatban? A Fővárosi Nagycirkusz új karácsonyi műsorában igazi varázslat szemtanúi lehettek. Mikor a porond fölött elkezd szállingózni a hó, és felcsendül a hegedűszó, egy bot varázspálcává változik, hogy mindenből csodát varázsoljon. A manézsban egy igazi édességbirodalom elevenedik meg. A nyüzsgő cukorkabolt cukorkavalkádja varázsolja el a nézőket, miközben a levegőben röpködnek a színes finomságok a nézők fölött.

Facebook-esemény >>

ChelloChill: Era Nova csellóegyüttes

Az est középpontjában az Era Nova Csellóegyüttes áll, amely egyedülálló műsorával valódi lelki menedéket kínál. Az összeállításban reneszánsz, romantikus és kortárs művek csendülnek fel. Ezek a darabok finoman vezetnek át minket egy olyan világba, ahol a nyugalom és a harmónia uralkodik. Ezen az estén egy valódi zenei utazáson vehetünk részt, ahol a múlt és a jelen találkozik, és együtt hoznak létre valami egészen újat és maradandót.

Facebook-esemény >>

Egy karácsonyi vásár felkeresése is szuper hétvégi program lehet:

Bélamese 2.0 // Budapest Music Center

Ki is volt ez a szuperhős – mesemondó, aki bejárta a világot, elvitte a hírünket Amerikába, és azóta is a leghíresebb magyar? Aki imádta a természetet, szeretett mindenfélét gyűjteni – állatokat, hangokat, dallamokat? Aki számára mindig fontos volt a barátság? Aki a testvériséget hirdette és persze az örömöt, ami a zene egyik lényege? Most megtudhatjuk egy interaktív, zenés délelőttön a Budapest Music Centerben, november 30-án!

Jegyvásárlás >>

Bowie Acoustic by Cosmic Maze // Bagoly Bár, Gödöllő

A David Bowie munkásságát akusztikus formában tálaló duó szombati koncertjén a fantasztikus Ziggy Stardust Tour dalai és a 70-es évek további nagy Bowie-slágerei lesznek középpontban.

Facebook-esemény >>

ék // Barlang, Szentendre

Az együttes egyedi hangzásának kulcsa az egyéni tehetségek alkímiájában rejlik. Zenéjük elemi erővel dobálja hallgatóját magasságok és mélységek között. Dinamikus és improvizatív játékuk a biztosíték, hogy minden koncertjükön új élményekkel gazdagodhattok.

Facebook-esemény >>

Indie RehaB // 101 Klub

Novemberben sem marad a főváros jó kis indie buli nélkül. Az BritishMood csapata ezúttal a 101 Klubban csapatja.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok vasárnap (2024. december 1.)

WAMP Design Vásár // Eiffel Műhelyház

A karácsonyi időszakban három alkalommal, december 1-jén, 8-án és 15-én is lehetőségetek van a WAMP Design vásárain nézelődni, workshopozni, hangolódni az ünnepre és ajándékok után kutatni. A helyszín a X. kerületi Eiffel Műhelyház, a belépés ingyenes, az esemény pedig kutyabarát!

Facebook-események >>

Benne:

Kerámia karácsonyfadíszfestő workshop a WAMP-on

Ezen a 2 órás alkalmon 2-6 kerámia karácsonyfadíszt tudtok megfesteni olyanra, amilyenre csak szeretnétek. Az alkotásnak csak a képzelet szab határt!

Facebook-esemény >>

Hímzett karácsonyfadísz workshop a WAMP-on

A hímzés workshopon amellett, hogy megtanulhattok minden fontos öltést, több csodaszép karácsonyfadísszel térhettek haza, és otthon tovább folytatva a munkát, akár az egész fát feldíszíthetitek velük.

További infók >>

***

Adventi koszorú- és grincsfakészítő workshop // Sétány Kávézó

A Sétány Kávézó minőségi alapanyagokat tartalmazó boxaival gyönyörű koszorú, vagy igazán egyedi grincsfadekoráció készítése közben hangolódhattok az ünnepekre.

Facebook-esemény >>

További hangulatos adventi workshopok:

Adventi gyertyagyújtás a Városháza parkban

Hangolódjatok közösen az ünnepekre! Az adventi készülődés egyik legszebb hagyománya a vasárnapi adventi gyertyagyújtás. Ünnepeljetek együtt december 1-jén 16:30-kor a Városháza Téli Élményparkban, legyen az adventi várakozás közös élmény!

Facebook-esemény >>

TOMM¥ €A$H a Turbinában

TOMM¥ €A$H az észt rapper, akinek világába simán belefér, hogy susogós melegítőben lovagoljon át a lakótelepen, cipóból készült papucsot tervezzen a Maison Margielával, közös kiállítása legyen az Észt Nemzeti Művészeti Múzeumban Rick Owensszel, a legnagyobb hip-hop előadókkal kollaboráljon, miközben vad fantáziájáról tanúskodó, gyakran bizarr klipjeit milliók nézik. Most pedig ismét klubkoncerten köszönthetjük Budapesten, december 1-jén, a Turbinában.

Facebook-esemény >>