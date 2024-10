30+ kihagyhatatan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. október 3-6.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, fesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Vortex Nyitófesztivál (2024. október 2-5.)

Ezen a héten nyitja kapuit a belváros legújabb könnyűzenei helyszíne, a Vortex. Október 2-5-ig minden este ingyenes koncertekkel, majd utána afterekkel várnak titeket a Dohány utcában, a legendás Metro Klub épületében.

Zsidó Kulturális Napok az Óbudai Társaskörben (2024. október 3-6.)

Hegedűs D. Géza, Molnár Piroska, Nógrádi Gergely és Bíró Eszter is fellép a Zsidó Kulturális Napok eseménysorozatán az Óbudai Társaskörben. Október 3-tól 6-ig flódnival és színes kínálattal, tizenegy programmal, köztük könyvbemutatókkal, zenés felolvasóestekkel és koncertekkel várják a közönséget.

Haverok, buli, Meki (2024. október 4., 5.)

Az év végéig minden hétvégén valódi partipalotává változik a budapesti éjjelek megkerülhetetlen gyorsétterme, a nemrég újranyitott Nyugati téri McDonald’s: péntek és szombat esténként 10 és hajnal 4 között különleges fényfestéssel és élő DJ-szettekkel várják a buliba tartó vagy épp a buliból hazafelé induló vendégeket a világ legszebb McDonald’saként emlegetett egységben. A mennyezeti stukkókra vetített fényjátékban gyönyörködve a sajtburger is garantáltan jobban csúszik majd.

Szedersor Utcafesztivál és Garázsvásár // SasadLiget (2024. október 4-6.)

Október 4. és 6. között számtalan izgalmas programmal készülnek XI. kerületi Szedersoron. Koncertek, sport- és gyerekprogramok, garázsvásár, rajzverseny és még sok minden más vár rátok ezen a három csodás őszi napon Újbudán. És ami a legjobb: minden program ingyenes!

Cannoli-hétvége a Dolcissimában (2024. október 4-6.)

Október első hétvégéjén a méltán híres szicíliai cannoli desszerté lesz a főszerep. A háromnapos eseményen péntektől mindenféle ízben és formában megkóstolhatjátok ezt a mennyei csemegét a Dolcissima cukrászdában.

My Body, My Home: ELLE YOGA WEEKEND // Normafa Retreat Center (2024. október 5-6.)

Október 5-6-án az ELLE YOGA WEEKEND-en a My Body, My Home mottó alatt mélyebben is felfedezhetitek a női test és lélek közötti szoros kapcsolatot. A különleges hétvégén a fókusz a női test ünneplésén, szeretetén és elfogadásán van, mindezt a belső otthon megteremtésével. Megismerhetitek azokat a jógaformákat, amelyek erősítik az önszeretetet, támogatják a nőiességet és a belső harmóniát. Az előadások során bemutatják az emésztőrendszer és a lelek közötti összefüggéseket, valamint azt, hogy miként válhattok ciklustudatossá a felgyorsult, stresszes mindennapokban.

Járdafesztivál a Népszínház utcában (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án ismét a programoké a főszerep a Népszínház utcában! A hétvége során rengeteg koncertet élvezhetünk, emellett pedig felfedezhetjük Budapest legcsípősebb szakaszát: indiai, pakisztán, afgán, kínai, afrikai és magyar konyhák különlegességei várnak. Mindezek mellett a Kelet-Nyugati Alkotóműhely művészei több gyerek- és felnőtt előadással készülnek, a Useless Galeri kurátorkollektíva képzőművészei pedig belakják az utca tereit.

100. Food Truck Show // Vámház körút (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án az elmúlt 10 év minden közönségkedvenc autója, a szakmai elismerések tulajdonosai és valamennyi díjazott food truck kitelepül régi és új ízeivel a Kálvin tér és a Szabadság híd pesti hídfője közötti területre. Az ingyenes, gyerek- és kutyabarát fesztiválon a hazai street food krémjének finomságait kóstolhatjátok meg, emellett workshopok keretében megtudhatjátok, hogy hogyan alakult át az utcakaja az elmúlt 10 év alatt.

Budai Utcazene Fesztivál // Fény utcai piac (2024. október 5-6.)

A zene és a gasztronómia szerelmeseinek nem kell tovább keresgélniük a tökéletes hétvégi programot, ugyanis október 5-6-án kerül megrendezésre az I. Budai Utcazene Fesztivál a Fény Utcai Piacon. A rendezvény nem csupán egy fesztivál, hanem egy izgalmas verseny is, ahol a legtehetségesebb utcazenészek mérhetik össze tudásukat. A fesztivál ideje alatt streetfood kocsik kínálnak majd ínycsiklandó ételeket, október 6-án pedig idén utoljára a Makers’ Market elhozza a legtehetségesebb hazai alkotókat.

Ferihegyi Ikarus Találkozó // Aeropark (2024. október 5-6.)

Az év legnagyobb dobása az Aeroparkban, amikor a magyar járműgyártás legikonikusabb autóbuszai költöznek be két napra a ferihegyi repülőmúzeumba. Ezen a hétvégén mintegy 100 jármű mutatkozik be a találkozón. Élményutazás, nosztalgiarepülés, Ikarus-felvonulás, járműbemutató, motorindítás, szimulátor és egy seregnyi izgalmas program várja a családokat.

Mokkoji Korea Fesztivál // Budapest Park (2024. október 5-6.)

Október 5-én és 6-án Dél-Korea a Budapest Parkba költözik. A 2024 MOKKOJI KOREA fesztivál változatos programjai bepillantást engednek a távoli ország kulturális értékeibe. Színpadi produkciók széles választéka és a kultúra minden szegmensét bemutató élmény zónák sokasága várja az érdeklődőket. Sőt, vasárnap este hazánkban először három K-pop sztár ingyenes koncertet ad az eseményen.

Budapesti programok csütörtökön (2024. október 3.)

Sally Rooney-est – Beszélgetés Nyáry Krisztiánnal, Nyáry Lucával és Nyáry Lizával // MOMKult (2024. október 3.)

Sally Rooney neve egyet jelent a kapunyitási pánikban szenvedők életének ironikus krónikásával. Azoknak az életét mutatja be, akik papíron tudják, milyen felnőttnek lenni, csak épp a valóságban nem. A szerző az Y-generáció legnépszerűbb és leghitelesebb irodalmi megjelenítője. Nyáry Krisztián, illetve Nyáry Luca és Nyáry Liza két különböző generáció intellektuális képviselőjeként igyekszik a Rooney-jelenség nyomába eredni Szűcs Péter házigazda remek kérdései nyomán. A beszélgetés apropója Sally Rooney negyedik, Intermezzo című kötete, melyben két Z-generációs és három Y-generációs találkozik. Az este különlegessége, hogy Nyáry Liza még soha nem lépett fel közösen testvérével és apukájával.

Lecsó és Anikó // Gödör Klub

A Pál Utcai Fiúk zenekart Anikó és Lecsó még tizenéves korukban alapították, az együttes a mai napig is működik, állandó szereplői, szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, leginkább ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok a megszülésükkor hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt, persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem olyan kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől.

Anna And The Barbies // Kobuci

Az Anna and the Barbies 20. évi ünnepi sorozatának ez a kiemelkedő pontja a régi klubkoncertek hangulatát idézi meg, régi felállásában, Vághy Tomival a billentyűk mögött. Teljesítjük mindenki kívánságát és előadják a ritkán játszott de sokszor kért dalokat a best of csapatás mellett, sőt egy vadonatúj dal premierjével is készülnek nektek.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. október 4.)

Lázár tesók // Barlang kert, Szentendre

A Esti Kornél és a Pegazusok Nem Léteznek zenekarokból ismert Lázár tesók idei utolsó szabadtéri koncertje a szentendrei Barlang kertjében.

„It’s Only Rock ‘n’ Roll” – Óriási Rolling Stones-buli a Muzikumban

A The GetNos a Rolling Stones legrégebbi, egyúttal legújabb magyarországi reinkarnációja. A banda számos klubbulin és szabadtéri rendezvényen bizonyította: a Rolling Stones zenéje ma is képes megmozgatni az embereket. A repertoár egytől-egyig tartalmazza a nagy slágereket, október 4-én a Muzikumban éppen ezekre fókuszál a banda. Mick Jagger szerepében ezen az estén Heiser Ádám áll majd a Muzikum színpadán.

Korai Öröm – Dürer kertzáró koncert

A Korai Örömmel nyitották idén a Dürer kerthelyiségét és velük is zárják. Várnak titeket egy utolsó táncra a kertben, búcsúztassátok közösen a nyári szezont.

Deva – Nyárzáró koncert // Várkert Bazár

Takács Dorina, vagyis Дeva, üstökösként robbant be a hazai könnyűzenei színtérre. A fiatal előadó zenéit maga írja, producereli és énekli, sőt, a lemezborítókat is saját maga készíti. Дeva különleges zenéje egy ősi földre kalauzolja a hallgatót. Számait atmoszferikus, lágy hangok, selymesen pulzáló basszus és a magyar népdalok misztikus világából merített többszólamú mantrák jellemzik. Október 4-én a Várkert Bazárban egy nyárzáró koncerten zenekarával együtt varázsolja el a közönséget.

BOTB Disco Classics 1973-1981 // Edith

A BOTB klub két rezidense leporolja a régi témába vágó lemezeket 1974-től egészen 1980-ig. Az amerikás Studio54 vonal és az európai kontinentális dizsi egyaránt képviselve lesz.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. október 5.)

Czakó Piac

Ősszel is folytatódik a Czakó Kert népszerű termelői piaca a Tabán legöregebb házánál, minden szombaton 8-tól 14 óráig. Fantasztikus termelők portékájából válogathattok ilyenkor, Bányai kávé és különféle gasztroprogramok kíséretében, de raclette, lángos és pelmenyi is felbukkan náluk havi rendszerességgel.

Szüreti mulatság a Rómain

Élőzenés szüreti délelőtt a Római parti Piacon must préseléssel és gyerekprogramokkal.

Budai szüret

Október 5-én a hűvösvölgyi Nagyrét szüreti mulatságtól lesz hangos. 14 és 19 óra között az ingyenes programokon finom magyar borokat, jó ételeket kóstolhatunk. A gyermekeket többek között ugrálóvár, arcfestés, hagyományőrző szőlőpréselés mellett szüreti játékok és koncertek várják.

Apertúra premier: A vulkánpormanó – bábmeseelőadás

Zenés bábelőadás vikingekkel, manókkal, sárkányokkal, hercegnővel. Az előadás hat éves kortól ajánlott.

Különkiadás Mácsai Pállal, Máté Gáborral és Lukács Miklóssal // KMO Művelődési Központ

Október 25-én zenés irodalmi műsorral vár a kispesti KMO Művelődési Központ, melynek meghívott vendégei Mácsai Pál és Máté Gábor színművészek, valamint Lukács Miklós cimbalomművész. Az est középpontjában Örkény István és Esterházy Péter írói világa, illetve e két világ találkozása áll.

Our Last Night koncert // Barba Negra

Napjaink egyik legizgalmasabb post-hardcore formációja 2004-ben alakult New Hampshire-ben: az Our Last Night elsősorban ütős popfeldolgozásairól ismert, de saját számaikkal is maradandót alkottak. Október 5-én a Barba Negra Red Stage-en elevenítik meg 20 éves pályafutásuk legnagyobb slágereit.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. október 6.)

A szerelem bolondjai – kirándulás Farkas-völgyben

A GreenWalks Budapest sétáján, október 6-án Jókai kedvenc völgyében barangolhattok egy közepesen nehéz sétán. Míg a vadregényes völgy vendégszeretetét élvezitek, számos legendával és érdekességgel ismerkedhettek meg. Megtudhatjátok többek között, hol állt egykor a legendás Szerelem Bolondjai és Ördögorom csárda, a séta végeztével pedig az Auguszt Cukrászda vár majd benneteket édes finomságok kóstolójával és mesékkel a cukrászdinasztia életéből.

Galilei élete // Örkény Színház

Az évad első nagyszínpadi bemutatója az Örkény István Színházban Bertolt Brecht Galilei élete című drámája. Rendezője, Polgár Csaba az olvasópróbán elmondta: „A szöveg nem emel márványszobrot se Galileinek, se valamelyik szereplőjének, hanem élesen és mély emberismerettel vizsgálja azokat a helyzeteket, amikor a gerinc egyenes, vagy picit elferdül”. A darab sokrétűen tárja a közönség elé Galilei alakját és életét: végigkövethetjük, hogy válik az elhivatott, úttörő tudósból (Borsi-Balogh Máté) megalkuvó öregember (Csuja Imre). Főbb szerepekben láthatjuk még Gellért Dorottyát, Takács Nóra Diánát és Ficza Istvánt.

Weboldal >>

Házibuli // Bem Mozi

A 80-as évek egyik legnagyobb slágerfilmje a Bem Mozi vásznán.

Finisszázs – Melegh Noémi Napsugár: Így láthatsz meg engemet // Capa Központ

Az Így láthatsz meg engemet című kiállítás finisszázsaként 2024. október 6-án, vasárnap 18 órától kötetlen beszélgetést rendeznek a Capa Központban az alkotó Melegh Noémi Napsugár részvételével.

Open Mic Sundays // Városháza pop-up park

Szeptemberben minden vasárnap Open Mic est vár titeket a Városháza pop-up parkban. Zenészek és zeneimádók a világ minden tájáról.

Keep Floyding – Into the Shining Sun // Várkert Bazár

A Keep Floyding zenekar most a harmincadik születésnapját ünneplő The Division Bell albumot állítja a középpontba ezen a varázslatos őszi estén, mely nem csupán a Pink Floydra jellemző korszakos slágereket vonultatja fel, hanem egy valódi zenei univerzumba kalauzolja a hallgatókat. Hangzásuk, látványviláguk és atmoszférájuk egyaránt egy feledhetetlen utazást ígérnek ebben a komplex zenei világban.

Facebook-esemény >>