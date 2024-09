35+ kihagyhatatan hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. szeptember 11-15.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten, legyen szó vásárról, sétáról, borfesztiválról vagy egy bulis estéről. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Zsidó Kulturális Fesztivál // több helyszínen (2024. szeptember 8-18.)

Szeptember 8-18. között újra reflektorfénybe kerül a magyar kultúrát évszázadok óta gazdagító zsidó hagyomány. A Zsidó Kulturális Fesztiválra ellátogatók a főváros legszebb zsinagógáinak (a Dohány utcai, a Hegedűs Gyula utcai, a Frankel Leó úti és a Rumbach utcai) meghitt atmoszférájában élvezhetik a különböző kulturális programokat. Az egyik legjobban várt esemény az élő legenda, Rhoda Scott fellépése, akihez csatlakozik a különleges cigány fúziós zene megteremtője, Roby Lakatos, a cimbalom mestere, Lisztes Jenő, valamint Radics Gigi énekesnő is.

Budapest Borfesztivál // Budai Vár (2024. szeptember 12-15.)

Évről évre pazar helyen, a Budavári Palota előtti területen rendezik meg a Budapesti Borfesztivált, amely egyike a leghangulatosabb magyar borkulturális és gasztronómiai rendezvényeknek. Az egyedülálló, történelmi helyszín csak a kezdet, hiszen az impozáns épület mellett a kivételes panoráma, továbbá a válogatott bor- és pezsgőkiválóságok is hozzájárulnak a felejthetetlen élményhez. A borbarátok kedvenc fesztiválján szeptember 12. és 15. között Georgiából érkező kuriózumokkal egészül ki a neves hazai pincészeteket felsorakoztató paletta.

Kraft Sörfesztivál // Dürer Kert (2024. szeptember 12-15.)

Minőségi sörökkel, ütős DJ-szettekkel és koncertekkel kapcsol magasabb sebességre a Dürer Kert szeptember 12-15. között. A Kraft Sörfesztiválon találkozhattok külföldi kiállítókkal, és természetesen a hazai sörpiac ismert szereplői is jelen lesznek. A kitelepülő sörkészítők és szaküzletek sok-sok újdonsággal készülnek, így a megszokott kedvencek mellett meglepő új ízeket is kipróbálhattok. A kísérőprogramok ingyenesek, ám ha kóstolnátok, szükségetek lesz fesztiválpohárra és tokenekre. Streetfood-fronton mennyei ételopciók sorából választhattok.

Újpesti Borvíkend // Szent István tér (2024. szeptember 13-15.)

Borok, dalok, jó falatok – ezekre számíthatunk szeptember 13. és 15. között az Újpesti Borvíkenden. Élő zene, kézműves vásár, vasárnap pedig egész napos gyerekprogramok színesítik a kora őszi napokat, miközben felvonul a hazai borászatok krémje, és az is kiderül, hogy melyik tétel lesz a következő évi Újpest Város Bora.

Zseberdő Feszt // Auróra Klímakert (2024. szeptember 13-15.)

Ünnepeljétek meg a Klímakert 5. szülinapját szeptember 13. és 15. között a fenntarthatóság jegyében, és ismerjétek meg a közösséget, ami mögötte van! A háromnapos minifesztiválon workshopokkal, koncertekkel, szakmai beszélgetésekkel, ruharehabbal, kocsmakvízzel, gyerekprogramokkal és sok minden mással várnak benneteket.

INPUT Feszt // több helyszínen (2024. szeptember 13-22.)

Öt budapesti kerületben, összesen több mint 10 helyszínen találkozhattok a szeptember 13. és 22. között, első alkalommal megrendezésre kerülő INPUT Feszt eseményeivel. Ami a programokat illeti, szám szerint negyvennél is többre lehet számítani. Nagyon széles a repertoár, ugyanis a prózai daraboktól a kortárs táncon és az újcirkuszon át a közösségi színházig terjed a paletta. A részletes műsortervért, valamint a helyszínekért látogassatok el a rendezvény weboldalára, ahol lehetőségetek van online jegyet váltani a számotokra szimpatikus előadásokra.

ARC közérzeti kiállítás // Bikás park (2024. szeptember 13. – október 13.)

Ismét megrendezik a minden évben nagy sikernek örvendő ARC közérzeti kiállítást az újbudai Bikás parkban. A tervezetten szeptember 13-tól egy hónapon keresztül megtekinthető tárlat ezúttal is ingyenesen látogatható éjjel-nappal. A plakátkiállítást megelőző pályázatra összesen 730 alkotás érkezett, melyek egytől egyig az idei év témájára reflektáltak: A CSALÁD? A közparkban a legkreatívabb, legsokoldalúbb, legelgondolkodtatóbb plakátok között sétálhatunk idén szeptemberben is, hiszen már nem is lenne teljes az ősz ARC nélkül.

Zöld-kék Piknik // Kacsakő, Szentendre (2024. szeptember 14-15.)

A hétvége során Szendőfi Balázzsal vizsgálhatunk halakat, Kyrú Meseerdő foglalkozásán veszhetünk el az ártéri erdőben, a nyílt vizekre evezhetünk a SZIV-SE közreműködésével, Nánási Andi természetművészeti foglalkozásán vehetnek részt, akik békésebb kalandokra vágynak. Vagy készíthetnek rovarhotelt, hogy ne csak legelőjük legyen a méheknek, fúzhalat, amelyek a szárazföldön is megélnek, Zarubay Bencével szabadon festhetnek a fák alatt, vagy Kacsakő nemezelésben vehetnek részt, akik a követ nem hajítanák el.

XVIII. Ars Sacra Fesztivál // több helyszínen (2024. szeptember 14-22.)

Szeptember 14. és 22. között újra Ars Sacra Fesztivál! Az ország számos helyszínén várják ingyenes, lélekemelő programok az érdeklődőket. Klasszikus és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

Budapesti programok szerdán (2024. szeptember 11.)

Bacsó Bár: Meszka

Szeptember 11-én 18 órától a Punnany Massifból ismert Meszes Balázs, művésznevén Meszka ad koncertet a megújult Bacsó Béla utca és a Rákóczi tér sarkán. A kéthetente jelentkező ingyenes programsorozat legújabb, egyben idei utolsó felvonása a VIII. kerület egyik leghangulatosabb szegletét tölti meg zenével.

Ian Siegal // KOBUCI

Izzadság, szenvedély, humor, lángoló slide gitár és egy lélekkel átitatott hang. A több mint negyedszázados, több mint ötven országra kiterjedő turnézás során a sokszoros díjnyertes Ian Siegal küldetése alig változott: valódi dalok, rezonáló előadások, nyersen felszolgált vokálok. Számos mérvadó kritikus szerint a hatvanas évek nagy ikonjai óta a leglenyűgözőbb előadók egyike: úgy veszi át a színpad irányítását, ahogyan a ma élő művészek közül nagyon kevesen. Ezen a különleges koncerten Gyenge Lajos kíséri dobokon, Nagy Szabolcs Billentyűzik majd és Varga Laca játsszik majd basszusgitáron.

Carson Coma pup-up koncert – főpróba // Gödör Klub

Hosszú idő után először ad nyilvános klubkoncertet Budapesten a Carson Coma. Szerdán a Gödör Klubban készülnek fel testben és lélekben a 20-i Budapest Parkos koncertjükre és itt adják elő először a plusz egy (+1) című dalunkat is.

Budapesti programok csütörtökön (2024. szeptember 12.)

Esti séta az Állatkertben

A Fővárosi Állat- és Növénykert szeptember 12-én szélesre tárja kapuit az éjjeli baglyok előtt. Ezen az estén állatkerti szakvezetők kíséretében barangolhatjátok be az állatkertet és ismerhettek meg kulisszatitkokat. Az este során olyan épületek is megnyílnak, amelyek napközben nem látogathatók, érdemes tehát erre kanyarodni. A séta kiemelt helyszínei a Szavannaház: zsiráfok, a Xantusház és az Elefántok, az esti séta pedig a Főkaputól veszi kezdetét 18:30-kor.

Kex, Trabant, Balaton – Szabó Kata és Bujdosó János koncertje // H13 Kultpont

Szokatlan felállású duóra készüljön az, aki ellátogat a H13-ba Szabó Kata és Bujdosó János estjére.

Nem megszokott, mivel a két előadó eddig csak a Rákóczi tér árnyas fái alatt muzsikált baráti körben úgymond informálisan, most azonban közönség előtt történik meg a tartalmas performáció.

Vincent Christ, Clayfeet, Sophianaeth // Analog Music Hall

Az Analog Music Hall vendége lesz a londoni postpunk/wave fenegyerek Vincent Christ, aki először lép fel hazánkban. A ’80-as évek synthwave hangulatáról már előtte gondoskodni fog a Clayfeet, a diy esztétikába csomagolt darkwave szigorúságáról pedig a Sophianaeth.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 13.)

Cáfé Medrano vs. Kettős Tamás és a Vadszamarak // Gödör Klub

A Cáfé Medrano a Cabaret Medrano zenekar új, klubos, gitáros verziója. A megszokott latinos, jazzes elemek mellett több a blues és rock improvizáció, összességében kicsit karcosabb, alterosabb mint a nagy testvér. A Vadszamarak pedig egy olyan zenei alkimista műhely, amely amellett, hogy oldschool elementekkel indul új zeneösvényt vágni, mindahányszor igen intenzív rögtönzésekben is éli a jelent, nincs két egyforma adása.

Sziámi and Friends // Kertem

Müller Péter Sziámi és zenész barátai ezúttal a Kertem színpadát veszik be.

Russ // Akvárium Klub

A többszörös platinalemezes rapper, Russell “Russ” James Vitale “it was you all along” nevet viselő turnéja keretében Budapestre is ellátogat szeptember 13-án, hogy magával ragadó, a hiphop, az R&B és a rap határmezsgyéjén mozgó zenéjével kápráztassa el a magyar közönséget.

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 14.)

Nagy őszi bolhapiac // Dunavarsány

Nagy őszi bolhapiac kerekedik szeptember 14-én 8 és 12 óra között Dunavarsányban, a művelődési ház és könyvtár udvarán. Amellett, hogy remek áron juthattok majd hozzá mindahhoz, ami szíveteknek kedves, rálelhettek rég elfeledett gyerekkori kincsekre, hőn áhított holmikra, könyvekre, játékokra, ruhákra és cipőkre.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Szeptember 14-én és 29-én szombaton, ha Budapesten keresnétek inkább az őszi ruhatáratokhoz inspirációt, vegyétek az irányt az ELTE Lágymányosi Campusa felé. A Gömb Aulában berendezkedett Gardrób Közösségi Vásáron minden kiegészítőt, szezonális ruhát, cipőt megtaláltok majd, ami a gardróbotok sztárja lesz az őszi szezonban.

Ligetmesék – vezetett séta

Szeptember 14-én kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a Liget játékos, felfedező sétájára. A jókedvet és izgalmakat tartogató Ligetmesék programján közelebbről is megismerkedhettek a Millennium Háza történetével. A séta során olyan érdekes kérdésekre is választ kaphattok, hogy hogy is kerülnek szárnyas oroszlánok a Millennium Háza falaira, és vajon ki alussza örök álmát a Városliget egyetlen sírjában. A sétán résztvevők ajánlott korosztálya 6-12 év.

Szeptemberi Pátyi Pincehegyi Nyitogató

Sétáljatok fel a hegyre és töltsetek el egy kellemes délutánt a Pátyi Pincehegyen, hiszen szeptember második szombatján ismét nyitott családi pincék várnak titeket.

HORVÁTH BALÁZS – OTT REZSŐ – SZEMENYEI JÁNOS: A ZENEIMÁDÓ (premierkoncert) // BMC

A Zeneimádó egy vicces, esetlen figura, akinek egész napját „zene” szövi át, a körülötte lévő természetes zajokban is zenét, ritmust, dallamot vél felfedezni: számára a reggeli fogmosás is jazzritmus, a teaszürcsölés is muzsika. Ugyanakkor a világra, a körülötte lévő emberekre a maga szempontjai szerint figyel vagy nem figyel – ez számtalan vicces helyzetet szül a szórakoztató koncertelőadás során. Végül a nézők, a gyerekek bevonásával tapasztalhatja meg, hogy a zene nemcsak egy személyes menedék, hanem közös nyelv is lehet, s a közösségi együttlét, az együttműködés sok-sok örömet adhat.

Fluctuations – Az Áramló Fesztivál // Jane Haining rakpart

Lille, Brüsszel és Utrecht után szeptember 14-én Budapesten is lehorgonyoz a Fluctuations. Ez a nemzetközi, folyókon „utazó” fesztiválsorozat művészeti, zenés és civil programokon keresztül igyekszik országokon átívelő közösséget teremteni, egyúttal tudatosabb gondolkodásra buzdít a jövőről. A rendezvény koncepciójához hűen a helyszín a pesti alsó rakpart, ami már önmagában garanciát jelent az egyedülálló hangulatra. Ingyenes koncertek, beszélgetések és workshopok, valamint ínycsiklandozó falatok várnak, háttérben a páratlan dunai panorámával.

A Szaturnusz napja // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Szeptember 14-én a Szaturnusz bolygó gyűrűinek ihletésében rengeteg különleges program vár rátok a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. Megtudhatjátok, hogyan fedezte fel a Cassini űrszonda a Szaturnusz egyedülálló gyűrűrendszerét, megszagolhatjátok, milyen felhőzetben kell majd dolgoznia a Szaturnusz Titan holdjára leszálló Szitakötő drónnak, és elkészíthetitek az Enceladus hold fagyosan füstölgő kriogejzíreit is, és ez még nem minden!

Táncházak Éjszakája // Fonó Budai Zeneház

Idén már a 35. alkalommal kerül sor a Táncházak Éjszakájára a Táncház Egyesület szervezésében, ezúttal szeptember 14-én. Az este folyamán terítékre kerülnek a Kárpát-medence magyarságának táncai és zenéi. Délután 16 órától kézműves foglalkozássokkal és interaktív gyerekprogramokkal, gyerektáncházzal várnak. 19 órától a kamaszok mulathatnak, 20:30-tól pedig többféle zenekar muzsikájára táncolhatnak a résztvevők. Az esemény egészen másnap hajnali 3-ig tart.

Kampec Dolores Ágoston Bélával // Barlang, Szentendre

A Kampec Dolores együttest Hajnóczy Csaba és Kenderesi Gabi alapította. Sajátos, elismerten egyéni arculatával azóta folyamatosan jelen van a hazai és nemzetközi zenei életben. A megközelítésében állandó – artrockos, experimentális, avant-folkos, improvizatív elemekből kategóriáknak ellenálló –, tagságában (a két alapítót leszámítva) és megszólalásában folyamatosan alakuló formáció számos meghatározó lemezt készített.

További programok a Dunakanyarban:

A Magyar Jazz Ünnepe // Magyar Zene Háza

A Magyar Jazz Szövetséggel karöltve különleges egynapos programsorozatnak ad otthont szeptember 14-én a Magyar Zene Háza. A Magyar Jazz Ünnepe nevű rendezvény alatt ingyenes szabadtéri koncerteken vehetnek részt a műfaj iránt érdeklődők (fellép például a Bohém Ragtime Jazz Band), de mindenkit szeretettel látnak Szántó T. Gábor könyvbemutatóján és a Magyar Jazz Ünnepe díjátadó ünnepségén is. Az esti koncertekre érdemes jegyet váltani, hiszen nem akármilyen előadók (Szakcsi Lakatos Róbert Trió Bolla Gáborral, Tzumo Gypsy Dreams) lépnek színpadra.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2024. szeptember 15.)

Veresi Bolhapiac

Szeptember 15-én Veresegyház Fő utcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel. Az utcán ezen a napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

Wekerlei bolhapiac és kézműves vásár

Szeptember 15-én, a hónapban másodjára is érdemes lesz Wekerletelep felé venni az irányt. A Wekerlei bolhapiac és kézműves vásár soron következő alkalmán 9 és 13 óra között találhatjátok meg a szíveteknek oly kedves kincseket.

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac

Ősszel is minden hónapban, egy-egy napsütötte vasárnap alkalmával lesz lehetőségetek kincsek után kutatni a terézvárosi Hunyadi téren. A nagysikerű bolhapiacon, a hétvégék méltó zárásaként, szeptember 15-én is válogathattok jobbnál jobb vintage tárgyak, könyvek, játékok, sporteszközök és divatcikkek között.

Álmainkban Ausztria visszainteget – vezetett séta

Szeptember 15-én a hosszúlépés.járunk? csapatával karöltve egészen a kilencvenes évekig repülhettek vissza az időben. A 2 órás séta során Budapest belvárosának emlékezetes helyszínei kerülnek főszerepbe, köztük az első Fidesz-iroda és a Postabank székháza. A séta mindazoknak ajánlott, akik kicsit is kíváncsiak, hogy mi történt a berlini fal leomlásától a World Trade Center ledőléséig tartó évtizedben, és vajon utolértük-e végül Ausztriát.

A zenegyűlölő 1.0 // Erkel Színház

A Danubia Zenekar közönségének már többször lehetett része a műfajok határán egyensúlyozó koncertélményben, amelyből idén ősszel sem lesz hiány. Szeptember 15-én egy szimfonikus zenei stand-up koncertre invitálják az érdeklődőket Janklovics Péterrel, hogy bebizonyítsák, tud szórakoztató lenni a komolyzene.

Facebook-esemény >>