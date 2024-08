Virágba borult Budapest: 5 épület a fővárosban, ami a szecesszió világába repít

Ha a Weiss családnév nem is cseng ismerősen, akkor a Weiss Manfréd és Berthold által létrehozott Csepel Művek már biztosan nem idegen. A dualizmus időszakának két legsikeresebb vállalkozója azonban nem csak Csepelen hagyta ott a keze nyomát. A mai Szent István körút kiépülésében is látták az üzleti potenciált. Az itt felépített bérházaik egyike a 10-es szám alatt álló, virágoktól hemzsegő sarokház, amelynek 29 lakása és két üzlethelyisége szintén kiválóan növelte a Weiss-kasszát.

Így a XX. század elején már a Honvéd utcában állt Vidor Emil épülete, amelyen a belga és francia Art Nouveau hatása, valamint a német Jugendstil jegyei is megjelennek. Ám magyar sajátosságok is díszítik, méghozzá a Zsolnay gyár kerámiái által. Az egészen egyedi épület elképesztően szabálytalan, szinte egyetlen egy ugyanolyan elemet sem láthatunk rajta, miközben belül és kívül is virágmotívumok teszik mesebelivé.

