25+ nagyszerű hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. augusztus 1-4.

kristoaf tavaly előtt mutatkozott be a ‘stáblista’ című albumával, az újvonalas zenészek egyike. Lírikus dalai keserédesek, a fiatalság láthatatlan inspirációt keresi. Ezúttal új lemezét, az ENSO-t mutatja be nekünk.

Ha szerettek pezsgőt kortyolgatni és közben izgalmas programokon részt venni, akkor ne hagyjátok ki a Budafoki Pincejárat augusztus 3-i eseményét! A programok között igazi gyöngyszem a Pezsgő nyárest jégbe hűtve a Törleyben!, ahol bepillantást nyerhettek többek között a pezsgőkészítés rejtelmeibe, és persze kóstolhattok is a finom buborékos italokból. Augusztus 3-án, mindössze 30 percre a főváros szívétől gasztronómiai élmények és hagyományok is várják az érdeklődőket. Nem érdemes tehát kihagyni ezt az egyedülálló lehetőséget, hogy felfedezzétek Budapest borászati örökségét és élvezzétek a változatos kulturális programokat.

A Kertem vendége nem más ezen az estén, mint az Erik Sumo! A világkörüli utazásra invitáló legújabb diszkó és house elemekből összegyúrt tánczenés Words I-II lemezek dalai mellett megszólalnak majd a My Rocky Mountain, a Liza, a Rókatündér filmzene és a Trouble Soup ikonikus eufórikus szörfrock-downtempo dalai is. Tövisházi Ambrus zeneszerző-producer zenekara az Erik Sumo nevű világkörüli diszkót játszó formáció, új felállásban már ötödik éve működik. Mára a Kutzora Edina és Kiss Erzsi énekesnő-páros összeszokott energiabombája és Ambrus más zenekaraiból ismert pompás zenészek (Gáspár Gergely, Drapos Gergely, Mészáros Ádám, Pápai István) garantáltan táncra perdítik a közönséget.

