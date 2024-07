Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2024. július 29. – augusztus 4.

A tavalyi Kürtőskalács Piknik sikerén felbuzdulva augusztus 2. és 4. között érkezik a Kürtős Summer Party a Lavender Tihany és a Pisky Villa közreműködésével, ahol a hétvége sztárjai a levendulás kürtőskalács desszertkülönlegességek lesznek. A Pisky sétány támfalánál lógathatjuk a lábunkat a mélybe, kürtőskaláccsal a kezünkben, gyönyörködve az elénk táruló panorámában. Vagy akár az apátság árnyékában, a padon ülve, de akár a fűben heverészve is romantikázhatunk. Három kürtőskalács standdal és két nagy terasszal várják az érdeklődőket. A programot élő zene, a Lavender Tihany levendulás natúrkozmetikumok bemutatója és kulináris különlegességeinek kóstolója, valamint a Pisky Villa finom olaszos ételei, frissítő italai, koktéljai is színesítik.

Augusztus 1. és 4. között Balatonalmádiban a Wesselényi Strand főbejárata előtt kerül megrendezésre a Gyümölcs és Borfesztivál. A különböző gyümölcsös ételek és italok mellett elérhetőek lesznek a Balaton parti nagy klasszikusok, magas minőségben. Természetesen italkínálatról is gondoskodnak, különböző borokkal, pálinkákkal és sörkülönlegességekkel is készülnek, de lesz kézműves vásár, esténként pedig retro buli is. A rendezvény kutyabarát és a belépés ingyenes!

A C420-as univerzum eleven, portálvetőből hiányt nem szenvedő szülöttei egy alkalommal nyáron is bevetésre készen várják a galaktikus föderáció ügynökeit egy felülmúlhatatlan, interdimenzionális vízparti bulira! Hogy klónok-e vagy sem, vagy hogy Flupiföld epikus zsebdimenzióinak robotkutyái kifoghatnak-e rajtuk, azt megtudhatjuk a következő dimenziókapunyitásnál, ugyanis idén nyáron valószínűleg utoljára a Plázson is felborítják a téridő kontinuumot.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool