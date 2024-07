20+ nagyszerű program a Balatonnál esős időre

Szinte beleolvad a tájba a Kis-Balaton Látogatóközpont, amelynek fogadóépületébe betérve egy interaktív kiállítás vár. Ezenfelül a látogatóközponttól szakvezetések is indulnak a Diás-szigetre, a Fekete István-emlékhelyhez és a Matula-kunyhóhoz, illetve a Kis-Balaton fokozottan védett területeire is.

A török hódoltság idején a Dunántúl védőbástyájaként vonult be a köztudatba a bevehetetlen Sümeg vára. A vár aljában található, szimmetriát és harmóniát szimbolizáló Püspöki Palota az évtizedek viszontagságai alatt megannyi funkciót ellátott. A műemléki felújítást követően a palota visszakapta eredeti fényét, állandó és időszaki kiállítással és kávézóval is várja a látogatókat.

Vonz titeket a víziállatok izgalmas világa? Akkor irány Balatonfüred, hiszen a Tagore sétány közepén, pár lépésre a kikötőtől vár titeket a Balatoni Vízivilág Látogatóközpont, a Balaton legnagyobb akváriuma. A látogatóközpontban 15 édesvízi akvárium, 2 terrárium és egy kerti tó mutatja be nektek a környék állatvilágát, míg további 2 akvárium az Adriai-tenger halfajtáit tárja elétek. Ha pedig esősre fordulna a nyaralás, akkor is remek programnak bizonyul a vízivilág megismerése!

