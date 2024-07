35+ fenomenális hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. július 17-21.

Kivételes táncest a slágerlovagokkal, ahol félig te csinálod a bulit. Csak azt kell tenned, ha lemész, hogy odamész a dj pulthoz és kérsz egy számot, ha a gépen megtalálgató akkor lejátszásra kerül. Lehet 80’s, 90’s, pop & rock, new wave vagy akár lehet strandpunk is.

Július 20-án a Korzózz Velünk! vezetett sétáján fény derül a Hilton Hotel hihetetlen titkaira. A 2 órát felölelő programon az elegáns luxusszálloda panorámateraszáról lenyűgöző kilátásában lesz részetek amellett, hogy az épület múltjába is bepillantást nyerhettek. A múlt emlékei körbeveszik ugyanis az impozáns szállodát, annak külső és belső tereit bejárva pedig arra is választ kaphattok, hol is rejtőznek ezek az emlékek pontosan.

Idén nyáron több időpontban is visszarepülhettek az időben a Városmajori Szabadtéri Színpad park- és színháztörténeti sétáján. Idézzétek fel a főváros első közparkjának és az ország első kertmozijának aranykorát, és lessetek be a színház kulisszái mögé! A séta után izgalmas színházi próbákon vehettek részt.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten és környékén ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

