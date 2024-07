Felejthetetlen nyári élmények a Balatonnál: 11 szuper látnivaló Tihanyban

Tihany legszebb pontjain vezet végig a Lóczy Lajos tanösvény, amely 14 km hosszan kanyarog a község kincsei mentén. A gejzírösvényként is ismert sétaösvény az Apáti-templomtól indul, majd a Külső-tó felé vezet minket. Ezt követően pedig a Nyereg-hegyen keresztül, a Gejzír-mezőn át a Belső-tó idilli vidékére kalauzol el, mígnem Óváron, a félsziget legmagasabb pontjáról csodálhatjuk meg a meseszép kilátást. A lélegzetelállító panoráma mellett a kirándulásunk legizgalmasabb geológiai látványossága, az Aranyház gejzírkúp is itt vár ránk.

A Balaton legjelentősebb vallási és kulturális központja a Visszhang-domb ékköveként tündöklő Tihanyi Bencés Apátság, amelynek 1055-ben kelt alapítólevele az első magyar nyelvemlékek egyike. Az altemplomot még I. András hozta létre, akinek a kriptája ma is az épületben található. A felette álló, XVIII. századi templomba belépve pedig pompás barokk belső tér fogad minket, gyönyörű festményekkel, oltárokkal, szobrokkal, valamint egy hatalmas orgonakarzattal. A mindannyiunk által ismert templomépület mellett az apátsági múzeum kiállítására is érdemes betérni, hiszen a tárlaton oly érdekességeket tudhatunk meg, mint például, hogy a hajdani szerzetesek a toronyban, lámpásokkal mutattak irányt a vízen lévőknek.

Tihany legcsodálatosabb kincseit gyűjti egy csokorba a 300 méter hosszan elnyúló Pisky sétány, amely a Visszhang-domb aljától indul, és elképesztő kilátás kíséretében vezet el minket a Tihanyi Bencés Apátságig. Mindeközben számos hangulatos vendéglátóegységet, szuvenírboltot, valamint több pompás kilátópontot is érint, sőt Gombóc Artúr miniszobra is a sétányon csücsül. De elhalad a Szabadtéri Néprajzi Múzeum tájházai közelében, illetve a Fazekasház mellett is, így ezeket se hagyjuk le bakancslistánkról.

