Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2024. június 17-23.

Ahhoz, hogy egy vulkán kráterében sétálhassatok, nem kell külföldre utazni. Megtehetitek itthon is, például a Haláp-hegyen, melynek sapkáját „eltüntették” a bányászat következtében. A túra során megismerhetitek a vulkán működését, legendáját, és bújócskázhattok a hatalmas kőszobrok között is. Majd gyönyörködhettek a Tapolcai-medence látványában egy csodásan kéklő balatoni háttérrel.

A megszokott változatossággal vár a kilencedik Dalföld: júniusban Salföldön lép fel a Hot Jazz Band, a Heveder, a Duckshell, a Szent Efrém Férfikar, a Dresch Vonós Quartet és a Fanfara Complexa is. Sőt, a Dalföld ad otthont a IV. Balaton-felvidéki Néptáncosok Találkozójának is.

Egy nyár esti badacsonyi túra tökéletes kezdete lehet a nyaralásotoknak, ráadásul most holdfényben vehetitek be a hegyet.

