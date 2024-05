5 nagyszerű kiállítás a Balatonnál, amit nem érdemes kihagyni idén nyáron

Ha a szeszélyes időjárás folytán beltéri programokra cserélnétek a strandolást, netalán a hétvégi kiruccanás alkalmával sem mondanátok le a kulturális töltekezésről, nagyszerű kiállításokat és tárlatokat ajánlunk a Balatonnál!

More Than You See – Beate Winkler | Művészetek Háza, Veszprém (2024. június 19-ig)

A veszprémi Művészetek Háza Várgalériája ad otthont június 19-ig Beate Winkler alkotóművész és emberi jogi politikus alkotásainak. A most látható More Than You See tárlat a személyes és társadalmi változások kezelését helyezi fókuszba. Az alkotó tudatosan nyúl az évszázadok óta velünk élő anyagokhoz, a kézzel készített papírhoz és a színes tintákhoz, módszerét a változás irányított és szabad folyamatai formálják. A látogatók a kiállítás elején maguk is megfogalmazhatják az új társadalmi összetartozással kapcsolatos reményeiket, hogy azok később installálásra kerüljenek.

Az éjszaka csodái | Oliva Hotel és Étterem (2024. augusztus végéig)

Veszprém szívének mediterrán étterme, az Oliva Hotel és Étterem ad otthont Zongor Gábor nyár végéig látható kiállításának. A kiállítás Weöres Sándor verse nyomán Az éjszaka csodái nevet viseli. Az étterem falain sorakozó képek élénk színeikkel szinte azonnal felkeltik az étterembe érkező vendégek figyelmét, akik a gasztronómiai kikapcsolódás mellett egy valós, mégis valótlan világba nyerhetnek bepillantást.

In memoriam Vera Molnar: Dürer, Cezanne, Klee és a számítógép | Modern Műtár, Balatonfüred (2024. október 31-ig)

Vera Molnar magyar származású művésznő alkotásait a világ vezető múzeumaiban őrzik. A balatonfüredi Modern Műtárban október 31-ig látható időszaki kiállításon a Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjtemény, a Szépművészeti Múzeum és a Kiscelli Múzeum anyagából származó, Dürer, Cezanne és Klee munkásságára reflektáló Vera Molnar alkotások sorakoznak fel és tisztelegnek a művésznő munkássága előtt.

Évgyűrűkben őrzött történetek – Magyarország fáinak titkos meséi | Folly Arborétum (2024. november végéig)

Május elejétől egészen november végéig a badacsonytomaji Folly Arborétum szolgál otthonául Kállai Márton, André Kertész-nagydíjas fotóriporter kiállításának. A három éven át készülő fotósorozat képei a kiállítótérben, az étteremben, valamint két helyszínen a kertben tekinthetők meg. A Évgyűrűkben őrzött történetek c. kiállítás nemcsak az ország valamilyen szempontból nevezetes fáit, legérdekesebb faegyedeit mutatja be, de egyben tiszteleg az egy helyben eltöltött hosszú élet előtt is.

Balatoni fürdőkultúra | Balatoni Múzeum, Keszthely (állandó kiállítás)

A keszthelyi Balatoni Múzeum állandó kiállításainak egyike a balatoni fürdőkultúra kialakulását és kulisszatitkait mutatja meg az érdeklődőknek. A tárlaton többek között olyan érdekességekre derül fény mint, hogy hogyan vált a szegények fürdőjéből virágzó fürdőparadicsommá a Hévízi-tó. A kiállításon nem kevés nosztalgia elevenedik meg: régi képeslapok, fotók és légi felvételek, plakátok, naplórészletek és fürdőhelyi ajándékok segítenek visszarepülni kicsit a múltba.

