20 csodás családi program júniusban Budapesten és környékén

Június 15-én egy egész napos utcafesztiválba csöppennek a Budajenőre látogató családok. Fellép a Rutkai Bori Banda, a Budakeszi Fúvószenekar, a The Pontiac és a BulesDosers emellett közös éneklésre és népzenei bemutatókoncertre is számíthattok. A Színházi udvarban Pálos Hanna és Kovács D. Dániel Csoda és Kósza meseelőadása, valamint Egger Géza Végtelen krónikák c. interaktív színházi előadása vár benneteket. Emellett lesz zenés utcabál, kézműves vásár, egészség- és baba-mama sátor, ,,szelíd motoros” felvonulás, ha minden jól megy, pizzasütés a falu kemencéjében, könyvbörze, kézműves és sportprogramok, közös utcai alkotások, utcai hangszerek és közös zenélés.

Csodás hangulatra lehet számítani a Maraton vasárnapi napján, amelyet idén koradélután a Perpijazz különleges interaktív zenei kalandozás vezet fel, majd a Pannonia Allstars Ska Orchestra gyerekzenekaros felállása, a PASO Kids érkezik, végül a tombola után ifjabb Czutorék zenekara, a Street Sixteen indítja be a zsongást a kertben. Lesz bogrács, kézműves foglalkozás, arcfestés és tombola is.

