10 fergeteges nyári program és kisfesztivál Budapest-szerte idén júniusban

A Magyar Jazz Szövetség és a Margitszigeti Színház első alkalommal rendezi meg a JAZZ és BOR Ünnepe Fesztivált. A hétvége alkalmával a szombat esti nagykoncert mellett június 7-én péntek késő délutántól és a szombati nap folyamán kisebb koncertekkel, hangulatos zenékkel is várják a közönséget a színház kerengőjében a Víztorony lábánál. A fesztivál ideje alatt a magyar jazzvilág fiatal tehetségeiből alakult formációk és a Jazz Showcase győztesei mutatkoznak be a közönség előtt. A kiváló zenészek, dallamok mellé természetesen finom hazai borok is járnak.

Ahogy már az előző években is, az FM és online térben zajló Tilos adománygyűjtő hét összeolvad az évtizedes múltú hagyományos Tilos Maraton fesztivállal. Június 3-től 7-ig az FM90.3-on és az online térben készül a Tilos Rádió idén is tematikus adásokkal, 7-én pedig beköltöznek a Dürer Kertbe, ahol 9 napon át maratoni adománygyűjtő fesztiválunkkal várnak mindenkit, egészen június 16. vasárnap hajnalig. Lesz világzene nap, családi és gyereknap, de a reggae és a jazz rajongói sem fognak unatkozni!

