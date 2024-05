Ingyenes koncertek, irodalmi és gyerekprogramok várnak ránk a Várkert Bazár fesztiválján

A Zenélő Budapest óriáshangszeres bemutatóin mindenki átváltozhat majd zenésszé és megszólaltathatja a különleges közösségi hangszereket. A Lépcsőpavilonban fotók készülnek a fesztiválozókról, a képek a Várkert Bazár Emlékfalát gazdagítják majd. Az Öntőház udvaron szórakoztató kézműves foglalkozásokat tartanak a kicsiknek. Lesznek óriás fajátékok és egy különleges hinta is. Piknikezni is lehet majd, ínycsiklandó ételekkel és italkülönlegességekkel várják a látogatókat.

Beck Zoltán és Szűcs Krisztián Csengey Dénes szövegére írt Cseh Tamás-dalokat ad elő. A Jáky-gyűjteményben Barabás Márton képzőművész tart tárlatvezetést. Kora este Pál István Szalonna és Bandája ad koncertet, amelynek a végén táncház is lesz. A VárkertFeszt a Szakcsi Lakatos Béla szellemi örökségét ápoló Sound of Jazz koncertjével, a Besh o droM zenekar és Dj Metha fellépésével, valamint a Tánc a kertben EXIsT előadással ér véget.

A fesztivál zárónapján délelőtt családi workshop, bábszínház és Makám interaktív gyerekkoncert is lesz. Délben a népzenei mesekoncert a Kerekégenjáró látható a Klárisok előadásában. Délután a Várkert Bazár történetei c. beszélgetésen az Omega együttes gitárosa, Molnár György Elefánt és a Várkert csapata legendás ifiparkos történeteket idéznek fel.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool