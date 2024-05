30+ fantasztikus hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. május 8-12.

Változatos hétvégi programok várnak benneteket Budapesten ezen a héten is. Az események közt találtok koncertet, fesztivált, sétát és családi programokat is.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

10 éves az Akvárium Klub Terasz (2024. május 8., 9.)

Május 8-tól visszatér a 10. születésnapját ünneplő Akvárium Klub egyik legjobban várt programsorozata, ahol minden szerdán és csütörtökön különleges zenekarok és DJ-k színesítik majd a hétköznap estéket a belváros közepén, az Akvárium Teraszon.

Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivál (2024. május 8., 12.,)

Másodszor rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgonafesztivált a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban. Az orgonazene kiváló nemzetközi képviselői adnak koncertet a csodálatos történelmi templomtérben május 5. és június 30. között. A fesztivál valamennyi koncertje ingyen látogatható.

Corvin Sörfesztivál // Corvin sétány (2024. május 8-12.)

Idén 10. éve telik meg a Corvin sétány malátarajongókkal, ugyanis a Serfőző által szervezett esemény 2024-ben ünnepli jubileumát. Május 8. és 12. között a hazai sörfőzdék legjobbjainak finomságait kóstolhatjátok meg, a mennyei nedű mellett pedig számos street food és sörkorcsolya is vár.

További gasztrofesztiválok Budapesten:

Budaörs Fesztivál (2024. május 8-12.)

Budaörs legnagyobb kulturális fesztiválja koncertekkel, kiállításokkal május 8. és 12. között kerül megrendezésre több helyszínen.

Spanish Food Fiesta – spanyol gasztrokarnevál a Kazinczy utcában (2024. május 9-11.)

Idén harmadszor élvezhetitek a különleges hangulatú fiestát a belvárosi Botellón teraszán, ahol a spanyol gasztronómia legjava mellett jéghideg sangría és latin ritmusok várnak titeket. Az ikonikus édes-gyümölcsös nedű és a fergeteges élő zene mellett természetesen a klasszikus tapasok sem maradhatnak el.

Ludovika Fesztivál – ingyenes családi napok (2024. május 9-11.)

Ha május, akkor Ludovika Fesztivál! Idén május 9. és 11. között ismét megrendezésre kerül a nagy sikerű háromnapos esemény, nem kevésbé színes programkínálattal. Szabadegyetemi előadások, koncertek és bulik, a szombati napon pedig a már hagyományos családi programokkal és honvédségi bemutatókkal készülnek a szervezők. Harckocsik és számos, élményekkel teli program várja a kicsiket és nagyokat egyaránt a Ludovika Campuson!

Floralia – Római tavaszünnep // Aquincumi Múzeum (2024. május 10-12.)

Római tavaszünnep vár az Aquincumi Múzeumban május 10. és 12. között! A régészeti park autentikus miliője ad otthont a 3 napos programsorozatnak, amelyen testközelből ismerhetjük meg a római hagyományokat. Zenés, táncos, gasztronómiai és színházi programokon elevenedik meg a történelem.

Budai Palacsinta Piknik // Allee melletti sétány (2024. május 10-12.)

Május 10. és 12. között egy igazán izgalmas gasztronómiai programon vehet részt az, aki az Alleenál jár, ugyanis a bevásárlóközpont melletti sétányon a palacsintáé lesz a főszerep. A rendezvényen nemzetközi és hazai ízek, töltött, rakott, amerikai, rántott és sós palacsinták várják az ínyenceket.

Kürtőskalács Vigalom // Édes Mackó (2024. május 10-12.)

Május 10. és 12. között újra megnyílik az édesszájúak előtt a Fővárosi Állat- és Növénykert kapuja, a 4. Kürtőskalács Vigalom keretében. Az eseményen családi programok, mesemondók, bábszínház, kézműves foglalkozások kerülnek fókuszba, de Kürtős Bejglibonnal is várják majd az ínyenceket.

Budapest100 – ingyenes sétaünnep // több helyszínen (2024. május 11-12.)

A 14 éves építészeti és kulturális fesztivál 2024-ben új városrészekben járva, új közösségeket megszólítva a ‘70-es évek változatos épített örökségét tárja fel, keresve az ekkor épült házak értékeit és lehetséges jövőjét. Az idei alkalom különlegessége, hogy először nyílik lehetőség megszólítani a házak építészeit, tervezőit, a lakóházak első beköltözőit, az intézmények első dolgozóit. A Budapest100 keretében, a május 11-12-i hétvégén 36 fővárosi épület nyílik meg az érdeklődő közönség előtt. Számos lakóház, lakótelep mellett kutatóház, egyetemek, ravatalozó és még csillagvizsgáló is fogadja a látogatókat.

Budapesti Tavaszi Fesztivál // több helyszínen (2024. május 12-ig)

Április 29. és május 12. között ad otthont a főváros a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, melynek keretében több mint 40 izgalmas program várja az érdeklődőket a város különböző helyszínein. A sokszínű eseménykavalkádban zenei, színházi, filmes és egyéb kulturális programokat is találhatunk, sőt, akár egy-két ingyenes kiállítást, előadást és koncertet is elcsíphetünk. A magyar fellépők mellett számos nemzetközi művész is ellátogat Budapestre ebben a két hétben.

Budapesti programok szerdán (2024. május 7.)

Fonó Szerda tánctanítás és táncház: Feketelaki táncok

Fonó Szerda táncalkalmainkra olyan kezdő és haladó táncosakat várunk, akik heti rendszerességű táncoktatások keretében szívesen elmélyítenék ismereteiket egy-egy tájegység táncát illetően. Az élőzenés tanítás kezdő és haladó csoportban párhuzamosan folyik, majd énektanulással és táncházzal zárul.

Vörösfenyő // Zsivágó

A Vörösfenyő repertoárjában saját dalok valamint olyan magyar és külföldi feldolgozások (Meghan Trainor, Oi Va Voi, Sziámi, The Cure, Nirvana…) szerepelnek a zenekar felállására áthangszerelve, amelyeket mindhárman szeretnek. Nevüket jellemzően egy Monty Python jelenetből kölcsönözték, ugyanis koncertjeiken ritkán szomorkodik a közönség, és általában ők sem túl komorak.

Budapesti programok csütörtökön (2024. május 9.)

Barabás Lőrinc Quartet // Kertem

A Barabás Lőrinc Quartet nyitja a Kertem idei koncertszezonját.

Esti Kornél – Itt maradtam a Budapest Parkban

Az Esti Kornél történetének első minifesztiválja május 9-én a Budapest Parkban.

Az elefántember // Bem Mozi

David Lynch 1980-ban rendezett filmdrámája John Hurt és Anthony Hopkin főszereplésével a Bem Mozi vásznán.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2024.május 10.)

Szocreál és késő modern Budapest – könyvbemutató // KÉK

A Budapest100-ra időzítve jelenik meg a főváros 1945-1989 közötti építészetét bemutató kötet. A Szocreál és késő modern Budapest 420 szócikkel, több mint 250 fényképpel minden eddiginél részletesebb képet nyújt a korszak fővárosi épületeiről. A könyvbemutató alkalmával a kiadóval, Kedves Lászlóval, valamint a szerzővel Kovács Dániellel, Zubreczki Dávid beszélget. A beszélgetés után az alkotók dedikálják a könyvet.

Esti séta a Ligetben

A vezetett sétán megcsodálhatjátok a park, az épített műalkotások táncát az esti fényekkel, miközben rengeteg érdekességet tudhattok meg Európa legnagyobb kulturális fejlesztéséről.

Egy vezetett séta mindig szuper hétvégi program:

The Qualitons lemezbemutató // Magyar Zene Háza

Az utóbbi évek egyik legnagyobb nemzetközi érdeklődését kiváltó zenekara, a Qualitons 2022 tavaszán, a csúcson jelentette be feloszlását. A történet azonban itt mégsem ért véget. Az alkotó közösségként működő formáció néhány tagja elvárások nélkül, a zenélés öröméért újra összejött a próbateremben. Így született újjá a Qualitons, amely jelenlegi felállásában egy új fejezetet nyit a zenekar történetében.

Midnight Music // Várkert Bazár

Most Brahms csodás 4. szimfóniáján fog titeket Fischer Iván végigkalauzolni a tőle megszokott humorral és rengeteg sztorival fűszerezve. Menjetek el és süppedjetek babzsákokba és a zenébe akár egy pohár finom itallal a kezetekben!

Szombati programok Budapesten és környékén (2024. május 11.)

Családi bringás nap és Tour de Hongrie rajt a Ligetben

Egy szuper családi bringás nappal várnak benneteket, tele kreatív programokkal és szórakoztató élményekkel az egész családnak: innen startol a Tour de Hongrie is, úgyhogy izgalomban sem lesz hiány.

Állati Kölyöknapi programok az AsiaCenterben

Készüljetek fel egy izgalmas kalandra az AsiaCenterben május 11-én, ahol számtalan vidám program vár rátok az Állati Kölyöknapi rendezvényen. Idén ünnepeljük a kínai horoszkóp szerint a sárkány évét, így az AsiaCenterbe érkezőknek felejthetetlen élményben lesz részük. A színpadon fellép a mindig vidám Ricsi Bohóc, BEBE, látványos mazsorett- és táncbemutatók is lesznek. A nap során még bűvészshow, kutyás bemutató, valamint lángos- és fánkevő verseny is vár rátok! A színpad mellett számos kültéri programra is számíthattok: látogassatok el az állatsimogatóba, fedezzétek fel a Monster Fish Zoo hüllősimogatót, vagy éppen készítsetek homokképeket.

Májusi Pátyi Pincehegyi Nyitogató

Május második szombatján is nyitott pincék várnak Pátyon. Ha szeretnél kikapcsolódni, beszélgetni, finom borokat ízlelni, jó kávét inni, és mellette szuper ételeket kóstolni, akkor a Pincehegyen van a helyed.

Hétszer 7 Fesztivál: Várom a sztárom // Klauzál tér

Koncertek minden korosztálynak. Fellép többek között A Dal-ból ismert Quack zenekar, Saya Noé és a Kelemen Kabátban.

További pénztárcabarát programok Budapesten:

Fonexoszkóp – A város szívverésén alapuló meditatív hangélmény

A Fonexoszkóp című hangelőadással egy olyan vezetett hangtáj-utazásra invitálnak, ahol az auditív fókusz egyszerre irányul a minket körülvevő hangokra és az abban elfoglalt poziciónkra. A hallgatás során elmosódnak az én és környezeti határok, és a valósidőben kevert frekvenciáknak köszönhetően egy újfajta érzékelés nyílik meg a résztvevők előtt.

Éjfél és újhold – A Lidérc tavaszi gálaestje // Három Holló

A Lidérc tavaszi gálaestjén a tavaly karácsonykor megjelent Budapesti halottaskönyv és a készülő Csodavárás című album számai, Lou Reed dalok magyar változatai, illetve Trabant- Kézi-Chopin és Vidámpark feldolgozások hallhatók.

Klubfesztivál a Városházán

A GÖDÖR klub több mint két évtizede részese Budapest kulturális életének. Elsősorban élőzenei eseményeken keresztül teremtenek szubkulturális kapcsolódási színteret korosztálytól, társadalmi helyzettől, identitástól függetlenül bárkinek. Ezen a különleges estén generációk és műfajok találkoznak a sokszínű Budapest jegyében.

Óperentzia // Dürer Kert

Az idei Kertszínpad avató után sem lesz megállás: vár titeket a Duna-part és fényfüzérek csóvái alatt eltöltött hosszú éjszakák tömkelege. Május 11-én folytatódik a kerti szezon az Óperentzia pszichedelikus dallamaival, akikkel együtt ünnepelhetitek a kései sötétesdést és a várhatjátok a közeledő nyarat.

Vasárnapi programok Budapesten (2024. május 5.)

Pöttömkert // Budapest Park

Május 12-én, az idei évad egyetlen “hagyományos” Pöttömkertjén a gyerekek ismét elfoglalhatják a Budapest Parkot, ahol csodálatos kalandokba keveredhetnek.

Fel! – Disney BEMatiné

Egy zsémbes öregember és egy kiscserkész egy házzal Dél-Amerikába repülnek, héliummal felfújt léggömbök segítségével.

Európa-nap a Szabadság téren

Az ingyenes mulatság másnap, május 12-én a Szabadság téren folytatódik, hasonlóan sokszínű programokkal. Koncertekkel, EU-s információkkal, változatos családi és gyerekprogramokkal, kreatív foglalkozásokkal, kvízekkel és játékokkal várják a látogatókat a belváros szívében. A nagyszínpadon a Lázár Tesók, a Carson Coma Akusztik Trió és Szabó Balázs Bandája legnépszerűbb dalai csendülnek fel. A legkisebbeket Bognár Szilvia, a Hahó Együttes és az Iszkiri Gyerekzenekar szórakoztatja, de lesz bábjáték is a Majorka Színházzal.

Apertúra – Az utolsó Cucli

A társulat éppen kapható írói/rendezői fogják magukat és egész nap híreket olvasnak, hogy a megfelelőt kiválasztva, egyetlen éjszaka alatt darabot írjanak belőle. Másnap reggel 10-kor olvasópróba, aztán jön a fény-hang-jelmez-díszlet (már ha van rá idő) és este 18:45-kor premier, először és utoljára. Nem tud nem aktuális lenni. De nem vicces sem. Mindenesetre játékos, mindenki számára.

