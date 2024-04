11 kihagyhatatlan program Budapesten a Föld napja alkalmából

Az április 22-én esedékes Föld napját megelőző hétvégén remek és több esetben is ingyenes családi programokkal, interaktív bemutatókkal és játékos, edukatív előadásokkal várják az érdeklődőket Budapesten.

Föld Fesztivál | Fővárosi Állat- és Növénykert (2024. április 20., 21.)

Többnapos fesztivál keretében ünnepli idén is a Föld napját a Fővárosi Állat- és Növénykert. A rendezvény idei témája a Vissza a természetbe nevet viseli, ennek keretében pedig ezúttal is különleges programokra számíthatnak az érdeklődők. A 10 és 16 óra között látogatható állomásokon többek között a Vadállatmentő központ állataival és zoopedagógusok játékos programjaival is találkozhattok.

Séta a Föld napja alkalmából (2024. április 20.)

Április 20-án, a Föld napja alkalmából szervez sétát a Wekerlei Séták csapata. A program alkalmával amellett, hogy bepillantást nyerhettek a kertvárosi hangulatot idéző munkástelep rejtelmeibe, egyben közelebbről is megismerhetitek Wekerletelep közösségének környezettudatos gondolkodását és életmódját.

Kolostor a szőlőhegyen – épületvezetés a Föld napja alkalmából | Kiscelli Múzeum (2024. április 20.)

Április 20-án, a Föld napja alkalmából dr. Farbaky Péter művészettörténész, főmuzeológus tart vezetést az érdeklődőknek az egykori szőlőhegyen épült kolostorról, vagyis a mai Kiscelli Múzeum épületéről.

Föld napja a Pálvölgyi-barlang kőfejtőjében (2024. április 20.)

A Föld napja alkalmából ingyenes családi nappal várják idén is a családokat a Pálvölgyi-barlang kőfejtőjében. A természetismereti programkavalkád keretében kisállatbemutatóval, érzékenyítő programokkal, koncerttel, játszóházzal, hétpróbával és többek között barlanglabirintussal is várják a gyerkőcőket és szüleiket.

MOM Juice – Gyerekprogramok a Föld napján | KIOSK (2024. április 20.)

A KIOSK rendszeres, szombati eseménysorozatán a finom falatok mellett a gyerekeké a főszerep. A Föld napjának szentelt szombati délelőttjükön 9 és 12 óra között ezúttal is edukatív, játékos és élménygazdag programokon vehetnek részt a gyerekek.

Családi- és gyerekprogramok a Milestone Intézetben (2024. április 21.)

A VII. kerületi Milestone Intézetben vasárnap, április 21-én ingyenes programokkal várják a családokat. A délelőtt során többek között meseterápiás foglalkozás, kreatív kézműves alkotás, koncert és a világ három sarkából érkező kóstolófalatok által ismerhetik meg a gyerekek a Föld sokszínűségét.

Zöld Nap a Ruttkai Éva parkban (2024. április 21.)

A Pannónia utcai PannKa Közösségi tér április 21-én a közeli Ruttkai Éva parkba költözik, hogy élményprogramok által hozzon felüdülést a kisgyermekes családoknak. A Zöld Nap keretében izgalmas ökojátékok és játszóház segít bepillantást nyerni a csöppségeknek a fenntarthatóság és a környezettudatosság világába.

Ha további izgalmas programokat kerestek a hétvégére:

Föld napja a Ferenc téren (2024. április 21.)

Április 21-én vasárnap, ingyenes programokkal pezsdül fel a Ferenc tér. Interaktív előadásokon, mesén és koncerten túl lesz bringaszerelde, kipróbálhatjátok, milyen a mosószerkészítés, a fermentálás, de számíthattok folyómentő kiállításra is.

Föld napja a Magyar Természettudományi Múzeumban (2024. április 22.)

A Föld napját ünnepli április 22-én a Magyar Természettudományi Múzeum is. A múzeum a Föld sokszínűségére és természeti környezetének megóvására hívja fel a figyelmet, ahol 9 és 14 óra között az idei év fajaival, ásványával és ősmaradványával ismerkedhettek meg többek között.

A barlangok világa | Klebelsberg Kultúrkúria (2024. április 22.)

Április 22-én a Klebelsberg Kultúrkúriában tartott 3D vetítés alkalmával Magyarország barlangjai kerülnek főszerepbe. Az eseményen olyan barlangok tárulnak fel, melyek a nagyközönség számára szinte egyáltalán nem látogathatók. A vetített képeken speciális világítástechnika segítségével teszik láthatóvá a sötétbe burkolózó barlangok rejtélyes birodalmát.

Mondj egy mesét a Föld napján (2024. április 22.)

A Föld napja alkalmából a Metamorphoses Meseterápiás Egyesület a „Mondj egy mesét a földért!” akciójával mesemondásra invitálja az érdeklődőket. Ha ti is mondanátok egy mesét ezen a különleges napon, érdemes regisztrálni az esemény oldalán, ahol inspirálódhattok a mesegyűjteményből.

Ha kirándulnátok egy jót Budapesttől nem messze, a Föld napja alkalmából:

Kiemelt kép: Gellért-hegy, Budapest / Egy jó kép az utazásról