15 egyedülálló tavaszi fesztivál Budapesten áprilisra, ha valami izgalmasra vágytok

A tavaszi fesztiválszezon változatos programokat kínál minden korosztálynak, legyen szó kortárs művészetről, izgalmas filmvetítésről vagy szabadtéri zenei élményről.

Essentia Artis // Pesti Vigadó (egész hónapban)

Az Essentia Artis több mint 400 kortárs művész közreműködésével megvalósuló összművészeti seregszemléje keretében számos izgalmas ingyenes program várja az érdeklődőket a Pesti Vigadóban. Áprilisban is látogatható a kiállítás, emellett tárlatvezetések, könyvbemutató és tűzshow színesíti az eseménysorozatot. A kiállítás és programsorozat május 10-én gyermekfoglalkozásokkal, tárlatvezetéssel, a Jávorkai Trió és Boros Misi koncertjével zárul.

Budapest GipsyFest // Gödör Klub (2025. április 3-5.)

A fesztivál egyedülálló módon mutatja be a cigányzene sokszínűségét, ötvözve a tradicionális és modern roma előadók produkcióit. Április 3-5. között két ikonikus budapesti helyszínen, az A38 Hajón és a Gödör Klubban, 20 fellépő zenekar gondoskodik a felejthetetlen hangulatról.

Budapest Ritmo Filmnapok // Toldi Mozi (2025. április 4-5.)

Beszélgetések és lemezvásár kíséri a film és zene közös varázsát bemutató Budapest Ritmo Filmnapokat a Toldi Moziban. Pénteken debütál az idei Ritmo film, amiben Kisgyörgy Ilka Bangó János prímással és zenekarával közreműködve segít újra felfedezni a nótákat Mátyássy Áron rendezésében. Szombaton pedig két válogatásblokk várható: ezen a napon a MOME Open videóklipjei és a Friss Hús Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál zenei témájú rövidfilmjei mutatkoznak be.

Tavaszi Margó Irodalmi Fesztivál // Kristály (2025. április 4-6.)

Három nap, négy színpad, több mint harminc program – irodalmi évfordulók, új könyvek, rendhagyó programok és művészeti élmények várnak április 4-6. között a Kristály Színtéren! A fesztiválon fellép duóban az Aurevoir. zenekarból Agócs Márton & Fejér Mihály, Sallai Laci és Saya Noé.

Országos Táncháztalálkozó // Papp László Budapest Sportaréna (2025. április 4-6.)

Idén immár 44. alkalommal rendezik meg április 4-6. között az Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásárt, a Kárpát-medence legnagyobb élő népművészeti összművészeti eseményét. Az élő népművészet összművészeti fesztiválja a Táncház Egyesület rendezésében, széleskörű szakmai összefogással valósul meg. A fő helyszín most is a Papp László Budapest Sportaréna lesz, ahol a küzdőtér az egymást váltó táncházak forgatagának és népművészeti vásárnak ad otthont, valamint az esti gálaműsoroknak, de az összes további kisebb-nagyobb terem is változatos programok színtere lesz.

Akvárium Tavasz Terasz (2025. április 4-10.)

A tavasz beköszöntével az Akvárium Klub idén is megnyitja teraszát, a hangulatos helyszínen ezúttal nemzetközi és hazai könnyűzenei produkciók találkoznak és mutatják be a singer-songwriter műfaj gazdag és változatos világát. Az eseménysorozat során olyan nemzetközi sztárokat hallgathattok meg élőben, mint Daniel Docherty, Gizmo Varillas és a Tanga Elektra német duó, a hazai fellépők csapatát pedig többek között Járai Márk, Nóvé Soma, a Platon Karataev és Co Lee erősíti.

Bartók Tavasz // több helyszínen (2025. április 4-13.)

Április 4. és 13. között a Bartók Tavasz keretében ezúttal is számtalan műfaj, nagyszerű produkció és színvonalas előadás idézi meg Bartók Béla szellemiségét és kimeríthetetlen kreativitását. A fesztivál a hazai és nemzetközi művészeti élet legjobbjainak alkotásait vonultatja fel a kortárs komolyzenétől, a világzenén, jazzen, táncművészeten át a könnyűzenéig. A Müpa szervezésében megvalósuló eseménynek Budapest több helyszíne is otthont ad.

Budapest Ritmo // több helyszínen (2025. április 10-12.)

Április 10. és 12. között kerül megrendezésre az idén kerek évfordulót ünneplő Budapest Ritmo. A minden pillanatában inspiráló programsorozat ezúttal is ritkán hallott hangszerek, kortárs hangzások, ősi hagyományok és izgalmas műfajok sokaságában kalauzolja majd a felfedezőkedvűeket.

Oldtimer Show // Magyar Vasúttörténeti Park (2025. április 12-13.)

A Magyar Vasúttörténeti Park ad otthont a XX. Oldtimer Shownak április 12-13-án. Külföldi kiállítók 500 válogatott oldtimer járművét vehetjük szemügyre, de a veteránjármű-kiállítás mellett interaktív családi programok kavalkádja is várja a látogatókat. Mozdonyforgató, hajtányok, sínautó, lóvasút, kerti vasút, gőzmozdony-kiállítás és harckocsik között barangolhatunk, valamint érvényes belépőjeggyel részt vehetünk a nyereményjátékon is!

Budapest Park Nyitóhétvége (2025. április 24-26.)

2025-ben ismét megnyitja kapuit az ország legnépszerűbb szabadtéri szórakozóhelye, a legendás Budapest Park. A Parktól megszokott változatos programokkal, zenei stílusok kavalkádjával, a legforróbb éjszakai bulikkal és rengeteg újdonsággal készülnek a szervezők, 24-én AWS, 25-én HIPERKARMA, 26-án pedig Krúbi várja a bulizni vágyókat. Egy biztos: április utolsó hétvégéjén színes zenei palettával és izgalmas programokkal élhetitek át ismét az igazi Parkos életérzést.

I bike Budapest (2025. április 26.)

Ha fontos ügynek tartjátok a biztonságos bringázás körülményeinek megteremtését a fővárosban, tekerjetek az I bike Budapest csapatával! A biciklis felvonulás a Városháza parkból indul, majd az Erzsébet hídon át a Széchenyi tér felé vezet, át a Hősök terén, egészen a Margitszigetig. A menetet Désirée Bonis, a Holland Királyság magyarországi nagykövete fogja megnyitni, mert a legbringásabb ország több mint 15 éve segíti a magyar kerékpáros fejlődést.

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2025. április 26-27.)

A tavasz nem telhet el a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál nélkül – ez már a 20. vásár lesz a sorban! Április 26-27-én 60 udvarban több mint 250 árus kínálja portékáit, ez a hétvége a kincsvadászatról és a felfedezésről szól. Játékok, könyvek, retró tárgyak és különleges ritkaságok várják az érdeklődőket, a hangulatról pedig gólyalábasok, utcazenészek és DJ-k gondoskodnak. A Garázsvásár kicsiknek és nagyoknak is tartogat meglepetéseket – érdemes nyitott szemmel járni és minden udvarba benézni!

Budapest Táncfesztivál // Nemzeti Táncszínház (2025. április 26-27.)

Az idén 25 éves Budapest Táncfesztivál április 26-án és 27-én 19 órakor különleges előadással nyitja meg kapuit a Nemzeti Táncszínházban. Az Akram Khan Company első alkalommal mutatja be Magyarországon Chotto Desh című családbarát előadását, amely a Londonban élő, bangladesi származású táncművész-koreográfus útkeresését meséli el Nagy-Britanniától Bangladesig. A klasszikus indiai Kathak és a kortárs tánc, az álomszerű animáció és a varázslatos zene elegye felejthetetlen élményt ígér.

JazzFest Budapest // több helyszínen (2025. április 27. – május 14.)

A JazzFest Budapest idén is a jazz legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit hozza el a főváros különböző helyszíneire, hogy minden zenerajongó számára páratlan élményeket kínáljon. A fesztivál április 27. és május 14. között kerül megrendezésre, és a jazz műfajának sokszínűségét ünnepli.

Nemzetközi Jazz Nap // Budapest Jazz Club (2025. április 30.)

Az UNESCO 2011 novemberében döntött arról, hogy minden év április 30-át nemzetközi jazznapként ünnepli annak elismeréseként, hogy a jazz műfaján keresztül a kultúrák közötti párbeszédet és megértést erősítsék, közelebb hozva ezzel egymáshoz az embereket a világ minden tájáról. Itthon az ünnepségsorozat epicentruma évről évre a Budapest Jazz Club, ahol április 30-án ezúttal is ingyenes zenés programokkal várják a közönséget. Este 8 órakor a Szakcsi Jr. Trio feat. Pocsai Kriszta és Soso Lakatos Sándor formáció koncertezik, majd a koncertet követő Jam Sessionre Balázs József triója várja a nagyérdeműt.

