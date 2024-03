30+ csodálatos hétvégi, húsvéti program Budapesten és környékén – 2024. március 28. – április 1.

Összegyűjtöttünk nektek több tucat húsvéti programot a 2024-es hosszú hétvégére. Budapest ismét számtalan eseménnyel vár: felnőtteknek és gyerekeknek is találhattok megfelelőt ajánlónkban.

Többnapos húsvéti programok Budapesten és környékén az ünnepi hétvégén

Húsvét a Bartók-negyedben (szombatig)

Az Újbudai Húsvéton, a nagyhét minden napján családi és gyermekprogramokkal, előadásokkal, ünnepváró játékokkal várják a kicsiket és nagyokat.

Húsvét az Állatkertben (péntek-hétfő)

Állatos élményprogramokkal, tojásvadászattal, kézműveskedéssel és számtalan látnivalóval várnak titeket a Fővárosi Állat- és Növénykertben nagypéntektől húsvét hétfőig.

Húsvéti kalandhétvége a Normafán! (vasárnap-hétfő)

Különleges húsvéti programmal készül a kalandoroknak a Landventure csapata március 31. és április 1. között. A Húsvéti kalandhétvége a Normafán! esemény keretében a játékosok egy mobiltelefonnal játszható szabadtéri kincskereső játékben vehetnek részt, amely a Normafa varázslatos környezetében kerül megrendezésre. Hogy mire számíthattok? Egy fordulatokkal teli izgalmas küldetésre, ahol családdal, barátokkal izgalmas játék keretében nemcsak a testeteket, de az elméteket is átmozgatjátok, és felfedezhetitek a Normafa kincseit!

Húsvéti Fesztivál a Skanzenben (varárnap-hétfő)

A Skanzen ezen a tavaszon is megtelik élettel, itt újra felelevenítitek a húsvét hagyományait, az ünnepkör hangulatát, illatát és közösségformáló erejét. A színpadi programok mellett játékos ismeretátadási helyszínekkel, kézműves foglalkozásokkal és meghívott közösségek bemutatkozásával várják a látogatókat.

Húsvéti programok a gödöllői kastélyban (vasárnap-hétfő)

Az idei Ibolyanap és húsvét a kastélyban elnevezésű családi nap minden korosztályt különleges élménnyekkel vár március utolsó hétvégéjén, a Gödöllői Királyi Kastélyban. A tavaszköszöntő fesztivál a húsvéti hagyományok megjelenítése mellett az épület leghíresebb lakójára, Erzsébet királynéra is emlékezik. Sisi kedvenc virága köztudottan az ibolya volt, amely nem csak gödöllői lakosztályában, de a rendezvény nevében is visszaköszön. Az évről-évre ismétlődő rendezvény színes programokkal várja látogatóit!

Ibolya nap a Pálmaház Kertészetben // Gödöllő (vasárnap-hétfő)

Fokföldi ibolya virágvásárral, ibolyás kézműves termékekkel és termék kóstolóval várnak titeket Gödöllőn a Pálmaház Kertészetben.

Húsvét a Figaróban (vasárnap-hétfő)

Ünnepeljétek együtt a húsvétot a Figaró Kertben! Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn 13-tól 17 órigig több gyerekprogrammal is várnak majd benneteket, a tojáskereséstől, az arcfestésen keresztül, a társas- és közösségi játékokig.

Szezonnyitó terasz party a Hello Budában (vasárnap-hétfő)

Végre eljött az idő, hogy elhúzzák a tetőt, hogy még zöldebb környezetben élvezhessétek a Hello Budát. Hétfőn különleges „locsolással” várnak minden vendéget: pezsgővel, proseccoval és gyerekpezsgővel koccinthattok együtt.

Bach Mindenkinek Fesztivál (egész héten)

A Bach Mindenkinek Fesztivál idén 10. alkalommal kerül megrendezésre 2024. március 16-i kezdettel. A ma már országosan legnagyobb, ingyenesen látogatható komolyzenei programsorozat az 1685. március 21-én született géniusz, Johann Sebastian Bach születésnapjának hetében indul a Kárpát-medence több mint 150 településén többszáz eseménnyel és tízezres nagyságrendű várható látogatószámmal, ezt követően pedig folytatódik az egész esztendő során.

Budapest Fotófesztivál (egész héten)

A BUDAPEST FOTÓFESZTIVÁL nyolcadik alkalommal indítja útjára a fotográfia legjavát bemutató programsorozatát, melynek idei nyitókiállítása, a Női fókusz című tárlat Eve Arnold, Nanna Heitmann, Susan Meiselas, Inge Morath és Marilyn Silverstone munkáiból válogat. A BPF 2024-es nyitókiállítása ismét a Műcsarnokkal együttműködésében valósul meg, március 23. és május 12. között lesz látogatható.

Budapesti programok csütörtökön (2024. március 28.)

Feltalálók és mérnökök | Fiumei úti sírkert

A Fiumei úti sírkert március 28-i sétáján neves feltalálók és mérnökök nyomába eredhettek. Az ingyenes sétán a 19-20. század kiemelkedő szakembereiről tudhattok meg többet, akik munkájukkal és életükkel hozzájárultak ahhoz, ahogy ma élhetjük a mindennapjainkat és ahogy ma láthatjuk Budapestet. A 1,5-2 órás séta a Fiumei úti sírkert főbejáratától indul, előzetesen regisztrálni a honlapon szükséges.

Apád f…üle – vacsoraszínházi est

Az apaság rejtelmeibe nyújt betekintést Az Orfeum vacsoraszínházi estje, amely nemcsak nevetéssel teli pillanatokkal, hanem 3 fogásos vacsorával is várja a kultúra és a gasztronómia rajongóit. A történet szerint 4 jó barát osztja meg egymással a lánykéréssel, várandóssággal, szüléssel és gyerekneveléssel kapcsolatos tapasztalatait – felhőtlen szórakozást garantálva a közönségnek.

További infók >>

TÁP Színház: Rókonok

Kétféle rokon létezik- a szerencsés, és a szerencsétlen rokon. De az a szerencsétlen rokon, akinek lesz egy szerencsés rokona, rögtön maga is kicsivel szerencsésebb. Értelemszerűen a szerencsés rokon, akit megtalál a fent említett szerencsétlen rokon, viszont szerencsétlenebb lesz. A rokonok közt válogatni pedig nem lehet. Móricz Zsigmond Rokonok című regénye alapján írt darabot Preiszner Miklós, Znajkay Zsófia és Peer Krisztián, melynek a végső változatát Mózsik Imre készítette el.

Vice City 80’s Party / Easter Special // A38

Nézzétek meg Vice City-ben hogyan is ünneplik ezt a tojásokban gazdag ünnepet! Lesz sok-sok kedvenc a 80-as évekből, és az ünnepre való tekintettel néhány „easter egg” dal is becsúszik majd, csak, hogy lemozogjátok előre a sonkát meg a csokikat.

Budapesti programok nagypénteken (2024. március 29.)

Bátorság, asszony a neved! – Nők a Budai Várban

Március 29-én, a hónap utolsó péntekjén sem távolodunk el a Budai Vártól és a vele szorosan összefonódó nők történeteitől. A népszerű turistacélpontok ezen a sétán egészen új értelmet nyernek, a női élettörténeteknek köszönhetően már perspektívába kerülnek. A sétán megelevenedik többek között Sisi, Horthy Istvánné, Laborfalvi Róza és Elsa Schiapparelli élete is, de ennél csak még színesebb hősnőkre és női példaképekre számíthattok.

Tovább az eseményre >>

Ezt nem a nyuszi hozta – Húsvéti vetítés a Keltetés című filmből

Magyarország első horror streaming szolgáltatója, a Scream.hu a Bem mozival közösen egy tematikus finn horrort hoz el nektek húsvétra, A keltetés című filmet, Hanna Bergholm rendezésében.

A Balatonra is érdemes leruccanni a hétvégén:

98% magyar alter az Akvában

Március 29-én újra magyar zenék pörögnek az Akváriumban! Az este során többek között az alábbi zenekarok dalaira táncolhattok: Elefánt, Carson Coma, Analog Balaton, Galaxisok, Krúbi, Csaknekedkislány, Ricsárdgír, Beton.Hofi, Lil Frakk, Azahriah, Dzsúdló, Hundred Sins, aurevoir., Platon Karataev stb.

Nagyszombati programok Budapesen és környékén (2024. március 30.)

Mini húsvét a NOÉ állatotthonban

A NOÉ nyílt napján a játszótér környékén húsvéthoz kapcsolódó kézműves és fejtörő programok várnak rátok. És amíg a gyerekek játszanak, addig a felnőttek elfogyaszthatnak egy finom kávét a Jótékonysági MacsKávézóban. Természetesen lehet kutyát sétáltatni, macskát simogatni, valamint meg lehet ismerkedni az állatotthonban élő nyuszikkal, birkákkal, kecskékkel, disznókkal és egyéb állatokkal.

Barlangok hónapja: Pál-völgyi-barlang extra szakvezetéses túra

A barlangok hónapja keretében a legismertebb és a ritkán látogatható, védett földalatti kirándulóhelyeket csodálhatjuk meg kedvezményesen idén márciusban. Ehhez csatlakozott a Pál-völgyi-barlang is, ahol szakvezetéses túrákon vehetünk részt március 30-án.

Helytörténeti sétaszombat – A szecessziós Újlipótváros

Március 30-án 10 órától a szecessziós Újlipótváros fedi fel titkait helytörténeti séta alkalmával. A séta bőven tartogat majd meglepetéseket és újdonsült információkat a 20. században a Nyugati pályaudvar és a Váci út közelsége miatt felpezsdült Újlipótvárosról. A sétára regisztrálni a maczobalazs@kult13.hu e-mail címen szükséges.

Tovább az eseményre >>

Apertúra: Drága kis szemétdombom

Verses előadás a városban, fényes nappal, a szabad ég alatt, az Apertúra csapatának tolmácsolásában. Kortárs költőink, hol drámai, hol megmosolyogtató versei nyújtanak gyógyírt a megrepedt szív számára, a „kezelés” egy bő órán át tart a Janikovszky Éva Parkban.

Ha csak üldögélnétek egyet húsvétkor:

vErST XXIII. // Otthonka

A program célja, hogy átrajzolja a költészet határait, és a művészetet visszavezesse oda, ahonnan származik, az emberek közé. Az esten a versek mellett zenével is készülnek a fellépők.

Fran Palermo // A38

A zenei sokszínűségéről ismert Fran Palermo idén tavasszal újra zenél az A38 Hajón! Henri Gonzo és csapata március 30-án tér vissza a világot jelentő deszkákra, és a nagy napra elhívták az álmodozó folk trackjeivel hódító, francia Antonint, aki kétségkívül megalapozza majd előttük a hangulatot.

Programok húsvét vasárnapján Budapesten és környékén (2024. március 31.)

Húsvét Budatétényben

Húsvéti nyomkeresővel, állatsimogatóval és gyermekműsorral várnak titeket a Kluzál Házban. Onnan gumikerekes kisvonattal utazhattok további programokra.

Facebook-esemény >>

Táncpiknik a Gellért-hegyen

Húsvéti táncpiknikre várnak mindenkit március 31-én, vasárnap 14-17 óra között a Víztározó feletti teraszra vegyes társastáncos zenékkel (standard, latin, rocky, salsa, bachata).

A Szent Család – Lakatos László önálló estje // Dumaszínház

Egyszer volt, hol nem volt, réges régen, vagyis nem is olyan régen, sőt, most is, a messzi-messzi Corvin sétány mellett, a nyolcadik kerület szívében, a Práter utcában élt egy család… Egy Szent Család, Lakatosék!

Ben-Hur – húsvéti vetítés a Bem Moziban

A 11 Oscar-díjat nyert amerikai filmeposz két részben, egy szünettel a Bem Moziban.

Programok húsvéthétfőn Budapesten (2024. április 1.)

A Caprera-forrástól a vadregényes Csobaj-bányáig

Cinkota festői szépségű kis patakja mentén a forrásig sétálva kiderül, hogyan faragott a kultúra a libás tóból strandfürdőt, hol hűsítette magát Batthyány Ilona grófnő, és vajon miért kapta nevét a patakocska egy olasz szigetről. Könnyű, 3 órás természettúra, sík terepen, nagyrészt földúton, a 16. kerület határán.

Húsvét a Veresegyházi Medveotthonban

A Medveotthon húsvéti nyuszija várja a kedves látogatókat, játékra hívva kicsiket, nagyokat egyaránt, valamint keresi a legbátrabbakat a színpadra, ahol a szebbnél szebb, vagy viccesebbnél viccesebb locsolóversekkel. Lesz a helyszínen kézműveskedés, répatorta és kalács evő-, tojáspucoló verseny, kisvasút, arcfestés, zsákbanyuszi és kirakodó vásár is. Ráadásul húsvét hétfőn lesz az év első ragadozó madár bemutatója is.

Húsvét a Rákóczi Kertben

Tojásfestő versennyel, tojásolimpiával és báránysimogatóval várnak titeket Csepelen a Családok Parkjában.

Húsvét az erdőben // Budaörs

Szabadtéri bábelőadás, ingyenese állatsimogató és pónilovalás vár rátok hétfő déután a Hosszúréti Patakmenti Sétánynál.

