Kedvenceink a Bartók Béla úton: 7 nagyszerű gasztrohely a világhírű zeneszerző születésnapjára

143 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon látta meg a napvilágot Bartók Béla Kossuth-díjas magyar zeneszerző. E nemes nap alkalmából összegyűjtöttük nektek gasztronómiai kedvenceinket, amiket érdemes felfedezni a Bartók Béla Boulevardon!

Szpot.

A tavalyi évben nyitotta meg kapuit a Bartók Béla út Szpot. névre keresztelt közösségi tere, ami egyszerre kávézó, bisztró, bár és különféle kulturális programok színtere. Ezen a helyen tehát egyszerre lehet legurítani egy finom feketét, kiállításokat szemlélni és péntek esténként egy jó kis koktélt kortyolgatni kellemes élőzenét hallgatva. Hétköznapokon 11:30-tól 15 óráig pedig megkóstolhatjátok a hetente változó ebédmenüt is, két- és háromfogásos változatban egyaránt. Az aktuális kínálatról a Szpot. Facebook-oldaláról tájékozódhattok!

1114 Budapest, Bartók Béla út 11. | Facebook

Béla. bár, étterem, lakás, arborétum

A Bartók Béla út megkerülhetetlen és hiánypótló helyszíne nem csak bárként és étteremként, de kész arborétumként várja vendégeit. Ez az a hely, ahol kicsit kiszakadhatunk a rohanó hétköznapokból és kellemes környezetben pihenhetünk meg, akár egy finom ebédmenüre (11:30-tól 14:30-ig), frissen készült kencékre vagy egy csapolt kisüzemi sörre vágyunk egy hosszú nap végén. Tavasszal új étlappal várnak benneteket, amelynek egyértelmű sztárja a somlói pohárdesszert, érdemes megkóstolni!

1114 Budapest, Bartók Béla út 23. | Weboldal

Kő fagyi?

A Káli-medencében található fagyizó sikere egészen a Bartók Béla útig repítette a Kő fagyi? csapatát. Ez pedig nem csoda, hiszen a fagylaltkészítést olasz mesterektől sajátították el, a minőségi alapanyagokat pedig környékbeli termelőktől szerzik be a hűsítő nyári édességhez, akár cukormentes változatban is. Fontos információ, hogy érkezés előtt nézzetek utána a Kő fagyi? nyitvatartási idejének, hiszen ha az időjárás is engedi, március 29-én nyitják meg kapuikat, hogy finom fagylalttal üdvözölhessük a húsvétot!

1114 Budapest, Bartók Béla út 35. | Facebook

Szatyor Bár és Galéria

A Bartók Béla út közösségi tere talán az egyik legfelkapottabb a környéken, hála a színes kulturális és művészeti programoknak, meg persze az egyedülálló, eklektikus enteriőrnek. Na meg az étlapon szereplő, nem csak finom, de szemet gyönyörködtető ételeknek és különleges koktéloknak. A Szatyor Bár és Galéria étlapjáról személyes kedvencünk a sztrapacska, amit pirított savanyú káposztával és ízlés szerint baconchipsszel kínálnak. Ha ránk hallgattok, kóstoljátok meg! Az étterem népszerűsége miatt érkezés előtt egy nappal érdemes asztalt foglalni az alábbi linken.

1111 Budapest, Bartók Béla út 36. | Facebook

La Nube

A spanyol gasztronómia Bartók Béla úti képviselőjeként, egy spanyol-magyar házaspár vállalkozásaként nyitotta meg kapuit a La Nube, aminek jelentése felhő. A Móricz Zsigmond tér és a Gárdonyi tér között félúton található spanyol étterem a tapasbárok megszokott koncepciójával szakítva inkább a tapas és kávé duójára helyezi a hangsúlyt, így akár napindító reggelizőhelynek sem utolsó. Azért a kézműves sörök és spanyol borok rajongóit sem hagyják cserben, ami különösen jól csúszik néhány tál tapas társaságában. Érkezés előtt érdemes asztalt foglalni!

1114 Budapest, Bartók Béla út 41. | Weboldal

Moto Pizza

Nem kérdés, hova kell betérnünk a Bartókon, ha autentikus vékonytésztás, ropogósra sült nápolyi pizzára vágyunk. A Moto Pizza immár három helyen is elérhető a fővárosban, ez pedig nem meglepő, hiszen alapanyagok tekintetében a legjobb minőségre törekednek, éppen ezért még a lisztet és a sót is Olaszországból szerzik be. Az így kelesztett pizzák verhetetlen gyorsasággal repülnek a 400 fokos kemencéből a tányérunkra. A választék az egyszerűbb variációktól egészen a különlegesebb feltétekig terjed, nemrégiben például egy kimchis speckó pizzával álltak elő, próbáljátok ki!

1111 Budapest, Bartók Béla út 46. | Facebook

Gross Arnold Galéria és Kávézó

Ráérős kávézások ideális helyszíne a Bartók Béla út kedves üzlethelyisége, a Gross Arnold Galéria és Kávézó. A hely a XX. század képzőművészetének egyik legkiemelkedőbb hazai alkotójának, Gross Arnold grafikusművésznek állít emléket, ezért telis-tele van színes rézkarcokkal, régi plakátokkal és személyes fotográfiákkal. Pontosan ezért nem csak egy finom kávé és sütemény kombó miatt érdemes ellátogatni hozzájuk, hiszen kulturális élmény is társul az ittléthez. Ha pedig szerencsétek van, még a kávézó kulturális programjainak egyikét is elcsíphetitek!

1111 Budapest, Bartók Béla út 46. | Facebook

