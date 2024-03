8 szenzációs tavaszi fesztivál Budapesten márciusra

Fénykiállítás, filmfesztiválok, terasznyitó hétvége és további kihagyhatatlan tavaszi programok várnak benneteket márciusban Budapesten!

Fénydóm // Fővárosi Állat- és Növénykert (2024. március 1-17.)

Néhány hétre különleges fényművészeti alkotások tárlatává változik a Budapesti Állatkert Biodómja. A Fénydómban, amely március 1-től 17-ig lesz látogatható, hazai és külföldi fényművészek egyedülálló alkotásait lehet megcsodálni. A különleges vizuális élményeken felül a produkció különlegessége, hogy a nagyközönség számára most először nyílik lehetőség arra, hogy a Biodóm belső tereit szinte teljes egészében láthassa.

Pillantsatok bele ebbe a különleges fénykiállításba:

Uránia Nemzeti Filmszínház: FILM/ZENE (több időpontban)

Február végén elindult az Uránia Nemzeti Filmszínház április végéig tartó FILM/ZENE sorozata. A több mint 30 alkalmas, közönségtalálkozókkal, filmsláger-koncerttel és élőzenés némafilmvetítéssel kiegészülő eseménysorozat történetileg 110 éves ívet jár be. Egyebek mellett olyan közönségkedvenceket láthatunk majd szakértők bevezetőjével, mint a Meseautó vagy a 3:1 a szerelem javára.

Budapesti Építészeti Filmnapok (2024. március 7-10.)

A Kortárs Építészeti Központ szervezésében megvalósuló Budapesti Építészeti Filmnapokra idén március 7-10. között kerül sor a Toldi Moziban, immár 16. alkalommal. A fesztivál idén az emberi történetekre fókuszál, és az épületek, városok mögött álló kreatív, elhivatott szakembereket hozza helyzetbe.

Oscar Weekend // Bem Mozi (2024. március 9-10.)

A 96. Oscar-gála előtti hétvégén több filmet is megnézhettek a díjra jelölt alkotások közül a Bem Moziban. Többek között elcsíphetitek a Chihiro, a Totoro és A vándorló palota alkotójának új filmjét, illetve az elsöprő sikert arató romantikus filmet, az amerikai-dél-koreai koprodukcióban létrejött Előző életek c. művet is műsorra tűzik.

Terasznyitó hétvége x Tex-Mex város // Tereza (2024. március 15-17.)

A jó idő érkeztével március közepén megnyitja terasza kapuit a hétvégékre a Tereza, ahol ismét a szabad ég alatt, borostyánok zöld ölelésében hódolhattok kedvenc ételeiteknek és italaitoknak, barátaitok vagy családotok társaságában! Március 15-17. között (kedvező időjárás esetén) élő zenével, izgalmas Tex-Mex fogásokkal és kedvenc margaritáitokkal várnak!

Bach Mindenkinek Fesztivál (2024. március 16-31.)

A Bach Mindenkinek Fesztivál idén 10. alkalommal kerül megrendezésre 2024. március 16-i kezdettel. A ma már országosan legnagyobb, ingyenesen látogatható komolyzenei programsorozat az 1685. március 21-én született géniusz, Johann Sebastian Bach születésnapjának hetében indul a Kárpát-medence több mint 150 településén többszáz eseménnyel és tízezres nagyságrendű várható látogatószámmal, ezt követően pedig folytatódik az egész esztendő során.

Budapest Fotófesztivál (2024. március 22-től)

A BUDAPEST FOTÓFESZTIVÁL nyolcadik alkalommal indítja útjára a fotográfia legjavát bemutató programsorozatát, melynek idei nyitókiállítása, a Női fókusz című tárlat Eve Arnold, Nanna Heitmann, Susan Meiselas, Inge Morath és Marilyn Silverstone munkáiból válogat. A BPF 2024-es nyitókiállítása ismét a Műcsarnokkal együttműködésében valósul meg, március 23. és május 12. között lesz látogatható.

Budapesti Színházak Éjszakája (2024. március 23.)

Kalandozz színházról színházra, sodródj a forgataggal a Budapesti Színházak Éjszakáján! A programok több mint fele előzetes foglalás nélkül látogatható, melyhez csupán egyetlen karszalagra van szükséged. A kulisszajárásokon és a nyilvános próbákon túl olyan rendhagyó, vidám és izgalmas események várnak rád, mint például egy reggeli jógaóra Jordán Adéllal, belvárosi futás Száraz Dénessel, vagy erotikus táncóra Szabó Győzővel.

Kiváló színházi előadásokból sem lesz hiány márciusban: