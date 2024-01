25+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. január 25-28.

Ezernyi izgalmas hétvégi program vár benneteket 2024 januárjában Budapesten. Válogassatok kedvetekre a főváros legjobb kiállításai, koncertjei, filmvetítései és ruhavásárai közül!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Schönbrunn kincsei Gödöllőn (vasárnapig)

A Schönbrunn Group „Császári rezidenciák“ elnevezésű gyűjteménye 1992-ben jött létre, s azóta is folyamatosan gyarapodik. A gyűjteményben a császári udvar mindennapjaihoz, s az egyes családtagokhoz köthető személyes tárgyak is vannak. A tárlaton a császári család tagjait ábrázoló portrék mellett dokumentumok (pl. a királyné szépségreceptjei), porcelánok (pl. a korfui Achilleon-kastély egykori készlete), textilek (pl. a királyné gimnasztika nadrágja, Rudolf trónörökös vadászmellénye), valamint metszetek és grafikák is láthatók. A kiállítás 2024. január 28-ig tekinthető meg, kurátora Michael Wohlfart.

Budapest Central European Fashion Week (vasárnapig)

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) immár tizenharmadik alkalommal, 2024. január 22. és 28. között rendezi meg a Budapest Central European Fashion Weeket (BCEFW). A divathét fő helyszíne a Szépművészeti Múzeum épülete lesz, a Fashion Hub sokszínű, főként a Z-generációra fókuszáló programjainak pedig az Andrássy úti Hungarian Art and Business épülete ad otthont. Az esemény a tradíciók és a modernitás, az értékőrzés és a kortárs szellemiségének találkozását hozza el a nagyközönség számára.

Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál // Cinema City Mammut (szombattól)

2024. január 27. és február 4. között 70, sokszorosan díjnyertes film, több mint 200 vetítéssel, 50 Civil Nagykövettel, 25 Nemzetközi Zsűritaggal, Budapesten a Cinema City Mammut moziban, és másik 10 városban – Debrecenben, Egerben, Győrben, Jászberényben, Pécsen, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben – várja tízezres közönsége mellett újabb nézőit.

Sárkány Éve Lampion Fesztivál // Fővárosi Állatkert (egész hónapban)

A Sárkány Éve Lampion Fesztivál egy színes és varázslatos világba vezet, mely a fény és árnyék fantáziájával várja a látogatókat egészen 2024. február 24-ig. A Fővárosi Állatkert páratlan lampionkiállítására egy „mágikus kapun” át léphetünk be a több ezer, szellemi, kulturális örökség részét képező Zigong lampion közé, ahol egy csodálatos, egyedi és látványos fény-, illetve hangjátékban merülhetünk el. A hideg téli estéken remek kikapcsolódást nyújtó kiállításon a lampionok hol hatalmas képekké, hol pedig 5-8 méteres kompozíciókká állnak össze, melyeknek maguk a látogatók is részesei lehetnek.

Sosemvolt Budapest – kiállítás // Pesti Vigadó (egész hónapban)

Egyedülálló kiállítás nyílt Budapest meg nem valósult építészeti vízióiból, melyekkel ma egészen máshogy mutatna a város. A világ legnagyobb zsinagógáját ma Újlipótvárosban találnánk, francia felhőkarcoló magasodna a Budapest Sportcsarnok szomszédságában, és magasházak díszítenék a Duna-korzót, ha másképp alakult volna a történelem. 170 makett, terv, fotó és videó mutatja meg az érdeklődőknek, milyen lehetne napjaink Budapestje, ha ezek a papírra vetett víziók testet öltöttek volna. A tárlat a főváros 150. születésnapja alkalmából jött létre, és február 11-ig látogatható.

TechnoCool. kiállítás // Magyar Nemzeti Galéria (egész hónapban)

A Magyar Nemzeti Galéria új időszaki kiállításán a rendszerváltás utáni évtized művészete az akkor fiatal alkotók szemszögéből bontakozik ki. Az új művészgeneráció tagjai kutatták az újfajta formákat, és inspirációt merítettek az elektronikus zene forradalmából, a partik új látványvilágából. A számítógép kínálta lehetőségek az önmeghatározás újszerű formáivá váltak. Fedezzétek fel ezt az egészen elképesztő, ma is friss és releváns tárlatot, amelyen több, mint 50 alkotó fotói, festményei, objektjei, printjei és videói mutatják be a kilencvenes évek átalakulását.

Budapest Park Jégvilág (egész hónapban)

A Budapest Park a téli sport szerelmeseit hívja aktív kikapcsolódásra a nagy tánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, több mint 2000 négyzetméteres műjégpályával. A téli mesebirodalomban akár két csúszás között is találhatunk magunknak elfoglaltságot, hiszen a szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy utánozhatatlan hüttehangulatot idézzenek meg a látogatóknak, így az évszakhoz illő étel- és italkínálatot sem szabad figyelmen kívül hagynunk ottlétünkkor.

Csütörtöki programok Budapesten (2024. január 25.)

Magyar Kultúra napja Józsefvárosban slam poetry esttel

A magyar kultúra napja alkalmából a Rendezvény8 Rendezvényszervezési Iroda és a Pi Slam csapata január 25-én egy ingyenesen megtekinthető slam poetry versenyt szervez. Az est során 9 versenyző neve mellett tehetitek le a voksot, akik közül a program végén kihirdetik a győztest.

A gyűlölet / La haine // Bem Mozi

A gyűlölet (La haine) 1995-ben bemutatott fekete-fehér francia film Mathieu Kassovitz rendezésében. A film egy sötét városi thriller, mely olyan témákat taglal, mint a rasszizmus, az erőszak és az elidegenedett ifjúság helyzete Párizs külvárosaiban.

Delta Bastards // Lemezbemutató & Blues party

Elkészült a Delta Bastards amerikai roots duó várva várt első lemeze, amit január 25-én mutatnak be a Gödörben, a város szívében. A lemezen a déli zene különböző műfajai iránti szeretetüket ötvözve, a tőlük már korábban megszokott, jellegzetes “Raw Party Blues” hangzást érték el. A kilenc saját szerzeményt tartalmazó album izgalmas zenei utazásra viszi a közönséget Amerika távoli vidékeire és annak különleges miliőjébe.

Budapesti programok pénteken (2024. január 26.)

Lands of Dome // Magyar Zene Háza

A Magyar Zene Házának különleges élményt nyújtó Hangdómjában februárban minden péntek este látogatást tehettek egy Grönland inspirálta virtuális világban. A Molecule néven alkotó francia zenei producer a Grönlandon tett utazásai során rögzített hangfelvételekből készített elektronikus zenei művet. Az 50 perces vetítés alkalmával babzsákfotelekben ülve az északi fény alatt, gleccserek közt és zenei aláfestéssel megfűszerezve tölthettek el egy kis időt.

Apertúra: Rebellisek

A Fehér Rózsa a náci rezsimmel szembeni német ellenállási mozgalom volt a II. világháború alatt. Az Apertúra csapata a mozgalom történetét kiindulópontként használva azt kutatja, hogy a ma Magyarországán mi közünk van e nyolcvan évvel ezelőtti eseményekhez.

Electric Bál – IAMYANK // MáraiKult

A zeneszerző és producer bő tízéves karrierje tele van váratlan fordulatokkal. IAMYANK műfaji határokat feszegető zenei világa az elektronikától a komolyzenén és a post-metálon át a sötét, cinematic noise-ambientig terjed. A zenei előadáshoz Biljarszki Maxim vetített, vizuális produkciója társul, melynek köszönhetően egy komplex élménnyel gazdagodhatunk.

Ha családi programot kerestek Budapesten:

Kampec Dolores dupla lemezbemutató koncert // Magyar Zene Háza

A Kampec Dolores együttest 1984-ben alapította Hajnóczy Csaba és Kenderesi Gabi. Sajátos, elismerten egyéni arculatával azóta folyamatosan jelen van a hazai és nemzetközi zenei életben. A megközelítésében állandó – artrockos, experimentális, avant-folkos, improvizatív elemekből kategóriáknak ellenálló –, tagságában és megszólalásában folyamatosan alakuló formáció számos meghatározó lemezt készített lassan négy évtizedes karrierje során. Most egy hosszabb, tízéves lemezcsendet törnek meg, igaz mindjárt két albummal is. Az egyik egy élő felvételeket összegyűjtő anyag, a másik új darabokat tartalmaz. Ezeknek lesz lemezbemutatója a Zene Házában január 26-án.

Szombati programok Budapesten (2024. január 27.)

Otthon Csikágóban – történetek a Nefelejcs utcából – városi séta

A Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény Róth Miksa világhírű iparművész egykori otthonában működik, a VII. kerületi Nefelejcs utcában. A Pecz Samu tervei alapján átépített lakóház és műhely a korabeli „Csikágó” egyik izgalmas újítása volt. A program során kilépünk a múzeum kapuján, és el is távolodunk az épülettől: felfedezzük a múzeumnak otthont adó Nefelejcs utcát. Megvizsgáljuk Külső-Erzsébetváros utcaszerkezetét, házait, elmerülünk építéstörténetének izgalmas bugyraiban, hogy választ kapjuk arra a kérdésre, miért ide költözik a kor egyik legnagyobb művésze, Róth Miksa?

Ruhacsere // Marczibányi Téri Művelődési Központ

A tudatos gardróbfrissítésre hívja fel a figyelmet a Marczibányi Téri Művelődési Központ január 27-i programja. A ruhacsere alkalmával, a belépőért cserébe annyi jó minőségű és még sokáig hordható ruhát hozhattok, amennyit csak szeretnétek és annyit is vihettek majd haza magatokkal. Az esemény alkalmával megmaradt ruhák a szervezők által az Oltalom Karitatív Egyesülethez kerülnek.

Kreatív programok a fővárosban:

Britney Market – y2k turivásár // Manyi

Párizs után elrabolja Budapest divatrajongóinak szívét a nagy sikerű Britney Market vintage ruhavására, amelyen a korai 2000-es évek kincsei közül szemezgethetünk, live DJ set kíséretében, délután 2-től este 7-ig, a Manyiban.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi // Szimpla Kert

A hagyományokhoz híven a hónap minden negyedik szombatján 12 és 17:30 között kultúrzsibi veszi be a bohém Szimpla Kert minden zeg-zugát. Ha Budapest belvárosában indulnátok kincskereső túrára, nincs más dolgotok, mint elmerülni ezen a napon a Szimpla Bolha vásári hangulatában, kutatni, keresni, vadászni a kincseket és természetesen zsibvásárhoz hűen alkudozni egy jót.

Harcosok Klubja – 25 éves jubileum // Bem Mozi

David Fincher kultikussá vált filmjét 25 éve mutatták be a mozikban, most újra vászonra kerül a Bem Moziban.

Cry Free 28 – szülinapi Deep Purple-est // Muzikum

Ismét egy évvel idősebb lett a „magyar Deep Purple”, hazánk egyik első tribute zenekara. Az alakulás éve (1996) a műsor összeállításában is szerephez jut, de az ünneplés jegyében sok év után újra megdörren a névadó dal is.

Folyékony Máshol & Living Room

Nyilvános házibuli a Folyékony Máshol és a Living Room, azaz a budapesti és lisszaboni kísérleti zenei szcéna közösségeinek szervezésében. Az estét portlandi és lisszaboni zenészek ambient és zajzene koncertjei nyitják, amit aztán reggelig tartó közös djzés követ. Fellép Brenna Murphy és Birch Cooper duója, az MSHR, a Living Room részéről carolf, usof és Asio Otus, illetve a Folyékony Máshol házigazdája The Stanley Maneuver.

Indie RehaB special // Kasabian vs Maneskin @ 101klub

Ismét egy speciális Indie RehaB. A két nagy kedvenc rengeteg száma az est folyamán. Azért persze mellettük rengeteg más is.

Budapesti programok vasárnap (2024. január 28.)

OperaCinema // Operaház

Január 28-án a legnagyobb magyar színészsztárok részvételével érkezik ismét a Magyar Állami Operaházba az OperaCinema. Az opera és a film keveredik ebben a teljesen újszerű, úttörő produkcióban, mely nemcsak szórakoztat és elkápráztat, de mindezt úgy teszi, hogy az opera műfaját eközben újszerű módon mutatja be. A színpadon zenekar és énekművészek, a filmvásznon olyan csillagok, mint Csuja Imre, Pokorny Lia, Ötvös András és Bogdányi Titanilla.

Kínai Újévi Fesztivál // Chinatown Budapest

A budapesti kínai közösség az idei kínai újévet – a sárkány évét – két hétvégén át tartó programsorozattal köszönti. Az első vasárnap Quanzhou ősi kínai városának lesz szentelve. Hivatásos előadóművész csapat érkezik Quanzhou-ból, hogy egyórás műsort tartson Budapesten, amiben lesz néptánc, tradicionális Nanyin zene, Gaojia-opera, Liyuan-opera, kungfu és marionett is.

Élő stúdió workshop Weil András producerrel és a Blahalouisiana zenekarral // Magyar Zene Háza

A Figyelem, felvétel! délutánokon egészen exkluzív módon, ismert, nagyon népszerű magyar zenekarok lemezfelvételén vehetsz részt. Első alkalommal a Blahalouisiana rögzíti egy új dalát Weil András producerrel.

