5 kreatív időtöltés és izgalmas workshop Budapesten, ha belevágnál valami újba

Ezek a januári-februári napok tökéletesen alkalmasak arra, hogy belevágjunk valami izgalmasba, ezzel megszínesítve a hétköznapokat. Bemutatunk néhány kreatív időtöltést és workshopot nektek, arra biztatva, hogy próbáljátok ki őket!

KLAE

Sokan talán nem is tudják, de az agyag megmunkálásának folyamata természetes stresszoldóként működik, hiszen formálása közben több érzékszervünkre egyaránt hat ez a kreatív időtöltés. Külön öröm, hogy azonnal a kezünkben tarthatjuk a munkánk gyümölcsét, amiből csakis egy darab lesz, a saját tökéletlen kéznyomainkkal. Az agyagozás öröméhez a KLAE csomagjai segítenek még közelebb hozni bennünket, hiszen minden alapvető eszközt biztosítanak az első találkozáshoz. A csomagok levegőn száradó agyagot, szerszámokat és szivacsot a formázáshoz, fedőlakkot, akrilfestéket, igény esetén pedig még betűnyomdákat is tartalmaznak, így még személyesebbé tehetjük az alkotásunkat. Jelenleg többféle csomag közül választhattok, ha pedig elakadnátok, a KLAE útmutatója biztosan segítségetekre lesz!

Weboldal >>

Barista Akadémia

A Barista Akadémiánál már több mint 20 éve oktatják nagy szakértelemmel a kávékészítés fortélyait. Gyakorlatorientált képzéseiken megtanulhatjátok többek között, hogy honnan ered a kávé, hogyan terjedt el a világ különböző részein, milyen pörkölési módok vannak, és milyen fokozatra kell beállítani az őrlőt, hogy a legtökéletesebb eszpresszót tudjátok elkészíteni a későbbiekben. A hathetes képzéseket (kezdő, haladó, profi) akár gyorsított üzemmódban is elvégezhetitek, de az egynapos hobbibarista-képzés lehetősége is adott, sőt, még ingyenes tréningeket is tartanak az akadémián. Akár szakmaváltás, akár egy új hobbi elsajátítása a cél, a Barista Akadémia képzései a legjobbak Budapesten ár-érték arányban.

1072 Budapest, Lövölde tér 2. | Weboldal

Kalligráfia workshop

A kalligráfia díszes betűinek papírra vetése teljes kikapcsolódást nyújt a rohanó hétköznapokon. Sőt, ha már elsajátítottuk ezt a szuper írásmódot, az élet több területén is hasznos lehet ez a tudás, akár esküvői meghívókhoz, ajándékok elkészítéséhez, dekorációnak vagy csak úgy, a magunk örömére alkotnánk valami szépet. Bubán Brigitta (Brisign) 2017-ben találkozott először a kalligráfiával, az elmúlt években pedig rengeteg embernek segített elmélyülni e díszes kézírás művészi fokú gyakorlásában. Az általa rendszeresen tartott workshopok mindig nagy érdeklődésnek örvendenek, ha kedvet kaptatok, próbáljátok ki ti is!

Facebook-események >>

Festő workshopok a Macska Múzeumban

Ebben az évben szívesen megtanulnátok az akvarell- vagy akrilfestés technikáját? Akkor nektek találták ki a Macska Múzeum hétvégi napokon elérhető festő workshopjait, amelyeken elsajátíthatjátok az említett festőtechnikák egyikét. A foglalkozások alatt kifejezetten cicák festésére tanítják meg a résztvevőket, és minden szükséges eszközt biztosítanak számotokra. A tanfolyam közben a múzeum 10 cicája legyeskedik majd körülöttetek (és okoz örömteli perceket), a 120 perces foglalkozás végére pedig egy-egy saját festmény büszke tulajdonosai lehettek. A részvételi díj egy ajándékitalt is tartalmaz, legyen az kávé, tea vagy forró csoki.

1054 Budapest, Vadász utca 26. | Weboldal

Creator Nyitott Műhely

A Creator Nyitott Műhelyben megélhetitek a kreativitásotokat, az alkotás flow élményét, a technikaórák emlékeivel megfűszerezve. Ha néhány kellemes órára kerestek programot, különféle izgalmas, kézzel elkészíthető projektek várják, hogy hazatérve a saját munkátok eredményével büszkélkedjetek. A Creatorban bármilyen ötlet megvalósításához adott a helyszín, az idő, és minden szerszám rendelkezésetekre áll. Sőt, még a segítség is kéznél van, és az alapanyagokról is gondoskodnak számotokra, csak válasszátok ki a tanfolyamot!

1141 Budapest, Mályva utca 15. | Weboldal

Szuper programok beltéren idén januárra: