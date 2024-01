30+ szenzációs hétvégi program Budapesten és környékén – 2024. január 18-21.

Ezen a hétvégén sem maradunk programok nélkül a fővárosban! Ingyenes szánkópálya, izgalmas kiállítások, ruhavásárok, filmvetítések és koncertek közül is szemezgethettek január 18-21. között Budapesten.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

TISZA – Astoria Warehouse Sale (2024. január 16-20.)

Január 16-20. között raktárkisöprésre kerül sor az Astorián lévő Tisza cipő márkaboltban, ahol a korábbi szezonok nagy kedvenceit találhatjátok meg őrült jó árakon.

360 BAR PRESENTS: La Fondue Date (2024. január 19-21.)

Sajtmámoros esték a város felett! Egy egész hétvégén át a krémes sajt jóleső melegsége körül gyűlhettek össze barátokkal, családdal vagy csak romantikusan kettesben. Nézzetek fel a 360 Barba ezen a hétvégén, és élvezzétek a csodálatos kilátást a fűtött ingluk egyikében.

BeThrifty Vintage Kilo Sale // Tesla Loft (2024. január 20-21.)

Január 20-án és 21-én beveszi a fővárost a BeThrifty kilóra mért vintageruha-paradicsoma. A kétnapos eseménynek a Kazinczy utcai Tesla Loft ad otthont, ahol mindkét nap 10:30 és 18 óra között vadászhatjátok majd a legmenőbb vintage kincseket. A választékban több ezer kiváló minőségű designer vintage ruha kerül eladósorba, melyeket lemérés után, kilós áron tudtok majd megvásárolni. Sőt, még amiatt sem kell majd aggódnotok, hogy már a nap legelején elkapkodják a hőn áhított darabokat, hiszen a kínálatot napközben is folyamatosan frissítik majd.

Nekünk írták a dalt! poptörténeti kiállítás // Magyar Zene Háza (2024. január 21-ig)

A Zene Háza poptörténeti időszaki tárlata nyolc tematikus térben mesél játékosan, izgalmasan a hazai popzene legendáiról. Meglepő technikai megoldásokkal kalauzolja a közönséget a magyar popzene első bő három évtizedén át társadalmi, politikai és szociológiai kitekintéssel, közel ezer négyzetméteren. A kiállítás meghosszabbított nyitvatartással, január 21-ig várja a látogatókat!

Sárkány Éve Lampion Fesztivál // Fővárosi Állatkert (egész hétvégén)

A Sárkány Éve Lampion Fesztivál egy színes és varázslatos világba vezet, mely a fény és árnyék fantáziájával várja a látogatókat egészen 2024. február 24-ig. A Fővárosi Állatkert páratlan lampionkiállítására egy „mágikus kapun” át léphetünk be a több ezer, szellemi, kulturális örökség részét képező Zigong lampion közé, ahol egy csodálatos, egyedi és látványos fény-, illetve hangjátékban merülhetünk el. A hideg téli estéken remek kikapcsolódást nyújtó kiállításon a lampionok hol hatalmas képekké, hol pedig 5-8 méteres kompozíciókká állnak össze, melyeknek maguk a látogatók is részesei lehetnek.

Rejtélyes plakátlelet – A titokzatos magyar Warhol // Marczibányi Téri Művelődési Központ (egész hétvégén)

A január 5-én nyíló kiállításon magyar és külföldi filmek beharangozó plakátjait sorakoztatják fel, mind 1971-ből. Egy főhős, egy fontos szereplő az adott filmből, akit meglepő és erős színekkel örökített meg az ismeretlen művész. Akit a plakátok fellelés helye miatt csak Borsodi Warhol-nak hívnak. Aki élhetett volna bárhol, Barcelonában vagy akár Londonban is, ott is elismerték volna, hogy hatalmas tehetség a maga műfajában, mert a reklám mindenhol, mindenben, akkor is és most is fontos volt. És lesz. A kiállítás január 26-ig, a művelődési központ nyitvatartási idejében, ingyenesen látogatható.

Ingyenes szánkópálya // Normafa Park (egész hétvégén)

A főváros egyetlen helyszíne, ahol télen van lehetőségetek szánkózni és sífutni: a minden évszakban népszerű Normafa. A hófúvóknak köszönhetően jégbe fagyott, téli mesevilág vár benneteket Budapest első számú pihenőparkjában, ahol továbbra is ingyenesen használható a szánkópálya, míg a sífutópályára a tavalyi árakon (felnőtteknek 2000 Ft, gyerekeknek és kerületi lakosoknak 1000 Ft) tudtok belépni. A pályákat egészen este 10-ig kivilágítják. Jegyvásárlás és szánkó-, illetve sífelszerelés-bérlés a Vasas Síházban!

Budapesti programok csütörtökön (2024. január 18.)

A Méltóság hangja – Jótékonysági koncert a Magyar Hospice Alapítványért // Müpa

Január 18-án jótékonysági koncertet adnak a Müpában a Cziffra Fesztivál sztárjai a Magyar Hospice Alapítvány javára, A Méltóság hangja címmel. Miklósa Erika, Halász Judit, Kovács Kati és Balázs János először lépnek fel így együtt, egy színpadon – közös hangversenyük bevételét a Budapesti Hospice Ház egy betegszobájának éves fenntartására ajánlják fel.

Szívdesszert – Varró Dániel költő és Molnár György gitáros zenés-irodalmi estje // K11

Varró Dániel a kortárs magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, aki számos műfajban megmutatta már tehetségét. Utánozhatatlan stílusában írott versei és műfordításai emelték őt korunk egyik legismertebb és legnépszerűbb költőjévé. Kedvenc dalszerzőjével, Molnár Györggyel tíz éve lépnek fel szerte az országban megzenésített versekkel tűzdelt műsorukkal, amely a zenés-irodalmi programok palettáján is kitűnik egyedi és modern stílusával.

La Fondue // Pavillon de Paris

Tudjuk, hogy Párizs utánozhatatlan, de a Pavillon de Paris La Fondue estjén megélhetitek Buda szívében a francia életérzést és romantikát! Exkluzív helyszín és hamisítatlan francia ízek szolgáltatják a környezetet a tökéletes randevúhoz. A rendezvény 17:00-tól zárásig tart minden csütörtökön.

Drámapoly – improvizációs társasjáték est // Manyi

Szeretsz játszani? Szeretsz új embereket megismerni? Szereted a színházat? Akkor Drámapoly! Az esték során – amellett, hogy új emberekkel ismerkedhetsz meg, kipróbálhatod magad színészként, rendezőként és drámaíróként is. A játékban való részvételnek nem feltétele, hogy profin mozogj a színpadon, hiszen a cél a közös tanulás, ennek érdekében pedig néha meghívott vendégek segítenek az improvizáció, beszédtechnika és kreatívírás területén fejlődni.

The Abstract // Lumen Kávézó

Az Abstract már hetedik éve aktív és állandósult formáció, mely a klasszikus dob-bőgő-gitár felállásban szólal meg. A triónak a nagyszerű zenészek erős karaktere és Heidrich Roland szerzeményeinek sajátos világa ad igazán egyedi ízt. Zenéjükben sokféle stílusjegyet érhetünk tetten: a posztrocktól a jazzen át az avantgárd fordulatokig igen sok komponens alkot szerves egészt. Többek között az experimentális rock nyersesége, az északi jazz finom szövetei, valamint a szabad improvizáció kiszámíthatatlansága és meglepő fordulatai bukkannak fel.

Évindító ruhacsere // Auróra

Január 18-án újévi gardróbfrissítő ruhacserét tartanak az Aurórában. Vigyétek el megunt, de jó állapotban lévő ruháitokat, és leljetek rá valami újra. Olyan ruhával, kiegészítővel készüljetek, amit nyugodt szívvel továbbadtok, nem büdös/koszos/szakadt. A megmaradt ruhákat jótékony célra ajánlják fel, vagy későbbi workshopokon újrafelhasználásra kerülnek.

Kihagyhatatlan programok pénteken a fővárosban (2024. január 19.)

Vecsei H. Miklós József Attila-estje // Angyalföldi József Attila Művelődési Központ

„József Attila az őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte” – írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós, innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit, zenés irodalmi estje alkalmával, Balla Gergő, a Platon Karataev frontemberének segítségével.

Henri Gonzo – Magyar Melankolikus Est vol.2 // Béla Bár

Néhány év kihagyás után visszatér Henri Gonzo magyar nyelvű melankolikus estje a Béla Bár pincéjébe, ahonnan elindult. Henri ezeken az esteken versfeldolgozásokat, saját dalokat és átdolgozásokat ad elő, és mivel a helyszínen még zongora is van, nem csak gitáron és lábdobon kíséri majd magát.

Gordon Eszter: Takarásban – kiállításmegnyitó // 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ

Gordon Eszter fotográfus tizenöt évig az Örkény Színház előadásainak művészi dokumentációját készítette, s hasonló felkéréseket kapott a Nemzeti Színháztól, a Bárka Színháztól, a Budapesti Operettszínháztól, a Rózsavölgyi Szalontól és a Gólem Színháztól. Eszter a Jurányi Ház felkérésére 2019 óta készít portrékat, amelyekből aztán színházi plakátok készülnek. A kiállítás a plakátokat és az eredeti képeket mutatja be, az adott előadáshoz kapcsolódó információk és grafikai elemek „takarása” nélkül. Így a tárlat megmutatja, mi marad egy képből, mire plakát lesz belőle.

Balkan Pop-Up // Csevapivo

A balkán kihagyhatatlan ízeit péntek este hamisítatlan örömzene társaságában élvezhetjük az újlipótvárosi Csevapivóban. Asztalfoglalásra nincs lehetőség, így érdemes időben érkezni, hogy biztosan ne maradjatok le erről a szuper kulináris-kulturális élményről!

Pincétől a padlásig – Villaséta Bajor Gizi egykori otthonában

A Nemzeti Színház egykori dívája az 1930-as évektől a XII. kerület akkor még csöndes és városszéli egyik utcájában, egy kétszintes villában élt, egy óriási kert közepén. Mindez ma is áll, a Színészmúzeumnak ad helyet. A közel ezer négyzetméternyi épületnek a nagyközönség előtt eddig rejtett tereit, valamint a kert rejtelmes zugait fedezhetik fel a programon résztvevők. A séta regisztrációköteles!

Budapesti programok szombaton (2024. január 20.)

Farsangi Fánk Feszt // Paletta Budapest

Összetéveszthetetlen illat lengi be a Tompa utcát a farsangi időszak közeledtével, házi baracklekvár, csokis banán, cukros fahéj és mogyorókrém ízesíti Bezerics anyuka receptje alapján készült friss fánkokat szombatonként a Palettában!

Jégpályák éjszakája // több helyszínen

Immár nyolcadik alkalommal rendezik meg a hatalmas népszerűségnek örvendő Jégpályák Éjszakája országos programsorozatot, amely 2024-ben január 20-án, szombaton hív önfeledt korcsolyázásra. Az esemény központi helyszíne idén is a Városligeti Műjégpálya lesz, ahol izgalmas programok, többek között élő zene és jéghokis programok várnak egészen hajnali fél 1-ig.

Ládafia Garázsvásár // Budakalász

Évindító kincskereséssel készül január 20-án a budakeszi Ládafia Garázsvásár. A garázsvásárnak ezen a napon is a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár bálterme ad otthont, ahol 8 és 12 óra között asztalok sokaságán sorakoznak majd a legkülönlegesebb, új otthonra vágyó kincsek és portékák.

Magashegyi Underground lemezbemutató koncert // Akvárium Klub

Hét év után új sorlemezt hoz ki idén decemberben a Magashegyi Underground. Az Egymáshoz rövid az út című anyag visszatérés a Bocskor Bíborka vezette csapat korábbi csúcskorszakához, elvarázsolt hangulatú popdalokkal, Tariska Szabolcs szövegeivel és természetesen a mai kornak megfelelő pophangzással.

Januári Kraft Vásár // Szimpla Kert

2024-ben is visszatér a Szimpla Kert közkedvelt kézműves vására, amelyen hazai alkotók egyedi termékei közül szemezgethetnek a látogatók. Legközelebb január 20-án várják az érdeklődőket.

Tesco Disco // Turbina

Január 20-án érkezik az év első igazi bulija a Turbinába. Ahogy azt már megszokhattuk, lesz minden, ami Arctic Monkeys, Foals, Twenty One Pilots, Kings of Leon és a többiek!

Vasárnapi programok a fővárosban (2024. január 21.)

Könyvbörze – A magyar kultúra napja alkalmából // Soroksár

A magyar kultúra napja alkalmából január 21-én könyvbörzét rendeznek a soroksári Molnár-szigeten a Táncsics Mihály Művelődési Ház belső terében és teraszán. A könyvbörzén a régóta áhított példányok és kincsek mellett cserepont is lesz, de a program keretében felavatják majd a művelődési ház „Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” elnevezésű könyvespolcát is.

Magyar Kultúra Napja 2024 / Hangfoglaló Minifeszt // Turbina

A Hangfoglaló Programiroda a hagyományhoz híven idén is könnyűzenei koncertekkel és nagyszabású rendezvénnyel ünnepli a Magyar Kultúra Napját. A Turbina Kulturális Központban megrendezésre kerülő Hangfoglaló Minifeszten 13 kiváló előadó mutatkozik be az Induló Előadói Alprogram 2024-es támogatottjai közül. A belépés ingyenes!

„Egy darabka Svájc” – Séta a Svábhegyen

A GreenWalks Budapest téli sétáján a Svábhegyről indulunk a Széchenyi-hegy felé, közben megtudhatjuk, miért szaladt Jókai lélekszakadva a fogaskerekű után, honnan kapta nevét a híres Karthauzi-lak, mi volt anno a Gloriette, ki lopta el a Széchenyi-szobrot, hol volt Budapest első golfpályája, működik-e még a Svábhegyi víztorony, és még sok más érdekességet a környékről.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Az ELTE Gömb Aula januárban 21-én ad otthont a Gardrób Közösségi Vásárnak. A ruhavásár törzsközönsége a havonta megrendezésre kerülő programmal mára rendszeressé tette a megunt, kinőtt vagy épp soha nem is hordott ruhadarabok újrahasznosítását. A 10 és 14 óra között tartó programon asztalokon és állványokon sorakoznak majd a ruhák, cipők, táskák és kiegészítők, melyek új otthonra, új gardróbra vágynak.

A csoport – színházi előadás // 6SZÍN

Főként az amerikai filmekből ismert anonim függők egy csoportja kel életre Bodó Viktor rendezésében, a 6SZÍN Teátrumban. A darabban 12 függő ül egy körben és mesél az életéről, miközben a csoportvezető (Zsótér Sándor) moderálja, vezeti a beszélgetést. Már ebből a felütésből is sejthetjük, hogy a függőségek szakértőinek segítségével, az érintettek történeteiből készült előadás nem áltat könnyed kikapcsolódással, mégis kihagyhatatlannak ígérkezik, középpontban a függőségek helyett az emberrel.

Bem 8th Birthday – titkos szülinapi vetítés // Bem Mozi

Január 21-én lesz 8 éves a Bem Mozi, ennek örömére idén is meglepetésvetítést szerveznek az igazán bevállalós nézők részére. A Bem Mozi egyik kedvenc filmjéről van szó, ami fura módon még sohasem volt itt vetítve, plusz még a nyolcas számhoz is van némi köze… Az ünnepi alkalom tiszteletére a jegyeket harmadáron vásárolhatjuk meg, egészen pontosan 800 forintért.

Gyermekvasút – a kulisszák mögött

Január 21-én nyílt napot tart a Gyermekvasút a széchenyihegyi végállomáson. 10 és 16 óra között várják színes programokkal a kisvasút világa iránt érdeklődő gyerekeket. A nyílt nap alkalmából járműbemutatóval is várják az érdeklődőket Széchenyihegyen: a kis vasútbarátok felszállhatnak a híres Mk45-ös mozdony, Bendegúz, vezetőfülkéjébe is, valamint hosszabb pihenője után ismét látható lesz a Gyermekvasút legöregebb vontatójárműve, az 1929-ben gyártott lillafüredi motorkocsi is.

Antik és bolhapiac Szentendrén

Január 21-én vasárnap érdemes lesz korán kelni és Szentendre felé venni az irányt. Ebben a hónapban sem marad el ugyanis a hagyományosan a Bükkös-patak partján megrendezésre kerülő antik- és bolhapiac. Az asztalokon sorakozó megannyi portéka között válogatva régi idők kincseire és múltidéző emlékekre bukkanhattok.

Sátántangó a Cirkóban

A 439 perc hosszú, ikonikus filmet felújított, digitális kópiáról angol felirattal vetítik, két szünettel. A vetítés délután fél 2-kor kezdődik, és este fél 10-ig tart.

