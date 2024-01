5 egyedülálló bolt Budapesten, szenvedélyes gyűjtőknek

A legtöbbünknek biztosan volt gyerekkorában valami, amit szenvedélyesen gyűjtöttünk, legyen szó matricákról, bélyegről vagy szalvétákról és sokan talán a mai napig is hódolnak ennek a szenvedélynek. Nekik ajánljuk most ezt a válogatást, remélve, hogy tudják bővíteni a gyűjteményt!

V26 Képregénybolt

Tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit a V26 Képregénybolt a főváros központjában, néhány percre a körúttól. Szinte nincs olyan magyar nyelvű képregény, ami ne lenne megtalálható náluk, legyen szó a legnépszerűbb amerikai, európai vagy távolkeleti történetekről. A gyűjtők számára külön öröm lehet, hogy mindezeken kívül még néhány magyar alkotó exkluzív, kevés példányszámban elérhető képregényeit is ők forgalmazzák, így azok beszerzésére kizárólag náluk nyílik lehetőségetek. A képregényeket ráadásul kézbe is vehetitek, lapozgathatjátok, meggyőződve arról, hogy melyikre essen a választásotok. A weboldalon rendelések pedig személyesen is átvehetőek!

1132 Budapest, Visegrádi u. 26/b | Facebook | Weboldal

Kalóz Records

Amennyiben egy gondosan összeválogatott használtlemez-boltot kerestek, ahol rögtön rábukkanhattok az áhított lemezre, a Kalóz Records a ti helyetek! A VIII. kerületi üzlet kínálatában ugyanis nincs olyan zenei stílus, ami ne lenne megtalálható. Kezdve a kubai zenétől, a death metálon át az erdélyi jazzig, itt tényleg mindenki találhat kedvére való bakelitet. A kínálatot tekintve a fókusz főként a ritkaságnak számító helyi lemezeken, a világzenén, a jazzen, az avantgárdon és a soul zenén van. A személyzet véleményét pedig bátran kikérhetitek, hozzáértően válaszolnak majd kérdéseitekre!

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 25. | Facebook

Regiment Játéküzlet

A Teréz körút rejti a főváros egyik bájos kis üzletét, ahol családi tradíció a játékok szeretete. A Regiment játékbolt jelenlegi vezetőjének, Gubányi Istvánnak még a nagypapája kezdett el ólomkatonákat gyártani, majd őt követte fia a saját tervezésű figurákkal. Végül 2000-ben megnyitották a Regimentet, ahol a régi játékok új otthonra lelhetnek. A boltban a kezdetektől fogva antik, vintage és retró játékokkal foglalkoznak, aminek köszönhetően egyedi ólomkatonák, különleges lemezjátékok, régi, használt játékok nem mindennapi tárháza fogad bennünket.

1066 Budapest, Teréz krt. 32. | Facebook

Babaklinika

Egy generációkon átívelő, anyáról lányára szálló családi vállalkozás a Babaklinika, ahol Barta Judit sorban harmadikként viszi tovább a babajavítás és -készítés hagyományát. A család legelső babakészítője még Párizsban tanulta ki a szakmát, napjainkban pedig egy igazi varázsvilág fogad minket az üzletbe betérve. Judit számára nincs lehetetlen, már az sokat elárul erről, hogy egy több mint 100 éves Singer varrógép lehel új életet a babákba és a plüssmackókba. A játékok teljesen újjáélednek a kezei alatt, de nem csak javíttatás miatt érdemes betérni hozzá, hiszen kész múzeumi látvány fogad a polcon sorakozó, még otthonra váró babákkal.

1053 Budapest, Múzeum krt. 5. | Facebook | Weboldal

HO-KI Modell

Manapság egyre kevesebb helyen lehet találni modellboltokat Budapesten, de a békebeli idők egyik utolsó képviselőjeként a VII. kerületi HO-KI Modell bolt továbbra is várja a hobbi modellezőket. A kínálat is egyedülálló, hiszen MALÉV járművek, magyar rendőrautók, mentő- és tűzoltóautók, BKV és Volán buszok széles választékából válogathattok. De akkor is érdemes betérni hozzájuk, ha festéket, ecsetet és egyéb kiegészítőket kerestek. A boltban ráadásul igazi szakértők dolgoznak, akik örömmel segítenek majd nektek, bármi is legyen a kérdésetek!

1073 Budapest, Erzsébet krt. 56. | Facebook | Weboldal

