30+ kihagyhatatlan hétvégi, karácsonyi program Budapesten – 2023. december 14-17.

Csodálatos programokkal készül a harmadik adventi hétvégére a főváros. Jégpályák, karácsonyi vásárok, koncertek és séták is várnak benneteket. Íme a legjobb hétvégi programok Budapesten!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Schönbrunn kincsei Gödöllőn (egész hétvégén)

Ősz elején ünnepélyes keretek közt nyílt meg a Schönbrunn kincsei Gödöllőn című időszaki kiállítás. Az egyedülálló tárlaton közel 200, Erzsébet királynéhoz és a királyi család tagjaihoz köthető relikviát tekinthetnek meg az érdeklődők. Az exkluzív tárlat nem csak az igazi Sisi-rajongóknak kihagyhatatlan program, hanem izgalmas, tartalmas élmény lehet a családok számára is.

Jegyvásárlás >>

Advent a Bikás parkban (szerdától)

December 13-án veszi kezdetét a karácsonyi készülődés a Bikás parkban. A 11 napos programsorozat keretében ünnepi fények, karácsonyi ízek, jégpálya és megannyi ingyenes gyerekprogram várja a családokat. A felejthetetlen ünnepvárásról tűzzsonglőr-bemutató, kóruskoncertek és sztárfellépők gondoskodnak.

Pest-budai kézműves advent (péntek-vasárnap)

Ajándékkészítő műhelyfoglalkozások és vásár várja a kézművesség szerelmeseit advent harmadik hétvégéjén, december 15. és 17. között a Bartók Béla úti BBBKultPontban. Lehet majd készíteni és vásárolni többek között gyertyát, szalmadíszeket, nemezajándékokat és bőrből készült különlegességeket.

Green Market Karácsonyi Vásár // Klauzál téri Vásárcsarnok (szombat-vasárnap)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vására idén a Klauzál téri Vásárcsarnokban nyitja meg kapuit, ahol advent összes hétvégéjén hangolódhattok az ünnepre. Ezen az egyedülálló eseményen többek között kézműves kincsekből, újrahasznosított termékekből, natúr kozmetikumokból és egyedi gasztrokészítmények közül is válogathattok. A szervezők célja, hogy összehozza azokat, akik érdeklődnek a fenntartható jövő megteremtése iránt, így nem meglepő, hogy számos olyan árussal és kiállítóval találkozhattok, akik a környezetvédelem és a zero waste terén alkotnak. A vásár mellett számos kísérőprogram is vár titeket, többek között előadásokon, workshopokon és koncerteken is részt vehettek.

Iparművészeti Bazár // Várkert Bazár (szombat-vasárnap)

Népszerű dizájnerek és díjnyertes tervezők művészi munkái, a hazai iparművészet remekei várják a közönséget advent négy hétvégéjén. Nem csupán a több mint 50 kitűnő iparművész alkotásait csodálhatják meg a látogatók, lehetőség lesz a tárgyak alkotóival is találkozni, és megismerni a műalkotások anyagát, stílusát, történetét.

KISKERTPIAC – Ünnep, lassulósan // Madhouse (szombat-vasárnap)

A karácsonyi zsongás közepette a KISKERTPIAC szervezői arra buzdítanak benneteket, hogy az ünnepi készülődés is örömteli, nyugodt és persze zöld legyen. Az eseményen megtaláljátok a különleges növényes és természetközeli designkínálat legjavát, a jól ismert, mosolygós arcok mellett. A Madhouse séfjének hála az ajándékbeszerzés egy csapásra gasztronómiai élménnyé avanzsálódhat. Ne hagyjátok ki!

A főváros ékszerdoboza – Séta az adventi Várkert Bazárban (szombat, vasárnap)

December 23-ig bezárólag minden decemberi szombaton és vasárnapon lesz lehetőségünk felfedezni a főváros egyik ékszerdobozát, Ybl Miklós egyik remekművének minden apró részletét. A sétán megismerhetitek többek között a Várkert Bazár neoreneszánsz épületegyüttesének történetét születésétől a pusztuláson át egészen napjainkig, akárcsak tervezőjének élettörténetét. Természetesen akkor is érdemes lesz csatlakoznotok, ha az Ifiparkban töltött idők legszebb emlékeit idéznétek fel.

Sárkány Éve Lampion Fesztivál a Biodómnál // Fővárosi Állat- és Növénykert (szombattól)

A Sárkány Éve Lampion Fesztivál egy színes és varázslatos világba vezet, amely a fény és árnyék fantáziájával várja a látogatókat 2023. december 16, szombattól 70 napon keresztül. Az Állatkerti körúton lévő Biodóm kertjében és épületében több száz lampion fényét követve léphetünk be a Sárkány évének csodálatosan színes, állatok szépségét megragadó, látványos világába 17 és 21 óra között.

Budapesti programok csütörtökön (2023. december 14.)

Budapest Park Közösségi Nap

Találkozzatok a Park csapat tagjaival, kézműveskedjetek a grafikusaikkal, és mutassátok meg az esti kvízen, hogy ti ismeritek legjobban a hazai zeneipart. A programok alatt Jégdiszkó is lesz, a bulis korizáshoz pedig csillámtetkót is kérhettek majd.

Kakaókuckó a Tündérkertben

A Kakaókuckó második összejövetelén a karácsony és Luca napja lesz a téma, december 14-én. Az ingyenes rendezvényen kézműves foglalkozással és családi zenekosárral készülnek nektek, a Soroksári Pedagógus Kórus jóvoltából pedig kellemes karácsonyi dallamok szólnak majd a háttérben.

Jönnek a Geminidák! // Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Geminidák meteorraj megfigyelésére legalkalmasabb időpont ebben az évben december 14-én az esti órákban lesz. A Svábhegyi Csillagvizsgáló melli észlelőrét kiváló helyszín megállni egy kicsit, és várni a szemet gyönyörködtető hullócsillagok potyogását a sziporkázó téli égen. Emellett egy lézeres csillagképtúrán megismerkedhettek a csillagképekkel és mitológiájukkal.

Budapesti programok pénteken (2023. december 15.)

Régi idők karácsonya – Ünnepi hajós városnézés

December 15-én igazán rendhagyó programmal varázsol el benneteket az Imagine csapata. A Régi idők karácsonya névre keresztelt ünnepváró városnézéseken megmerítkezhettek a régmúlt karácsonyainak hangulatában, ráadásul egy új perspektívából, a Duna vízén ringatózva. A program során ünnepi várostörténeti csemegék, sosem hallott karácsonyi történetek és egy interaktív nyomozás vár rátok, színészeik közreműködésével. Ráadásul, ha elég figyelmesek vagytok, még egy családi titokra is fény derülhet! Ez az izgalmas kaland ajándéknak sem utolsó, az utalványoknak ráadásul nincs lejárati ideje, ezért bármikor felhasználhatjátok!

Csúnya pulcsis korizás // Városligeti Műjégpálya

Közelednek az ünnepek és ezzel együtt a giccses rénszarvasos, karácsonyfás, jegesmedvés, hópelyhes, hóemberes… azaz a legviccesebb „csúnya pulcsik” szezonja is! Biztosan neked is ott lapul egy a szekrényben… Kapd magadra és irány a Városligeti Műjégpályán!

Orgonakoncert a Bazilikában: 2 orgona, trombita és ének

A Szent István Bazilika műemlék Angster-orgonája kizárólag a pénteki esti orgonakoncerteken szólal meg. A változatos program gazdag zenei élményeket kínál, a hangversenyek előadói Liszt-díjas, Érdemes Művész és Junior Príma-díjas orgonaművészek, illetve elismert operaénekesek és hangszeres művészek, akiknek a közreműködése garantálja az előadások magas színvonalát. Az előadások a péntekenként 20 órakor kezdődnek.

Etnobazár // Úri Muri

Megzenésített saját versek, balkáni és magyar turbofolk. Népek, régiók, nemzedékek, stílusok, műfajok, igricek, dalnokok és vérbeli muzsikusok bazári elegye az Úri Muriban.

United We Dance // Dürer Kert

A United We Dance egy adománygyűjtő bulisorozat, aminek a teljes bevétele magyar és külföldi civil szervezetek részére kerül felajánlásra egyenlő arányban elosztva. Ezen az estén a Estperanza Charity Foundation és A Város Mindenkié szervezeteket támogathatod jelenléteddel.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. december 16.)

Aranyszombati erdősítés Monorierdőn

A 10 millió Fa alapítvány és annak monorierdei helyi szervezete az Monorierdői Önkormányzattal való megállapodás részeként olyan ligetes-foltos fásítást tervez, ami az eredetileg a tájra jellemző erdősztyepp növényzet helyreállítását segíti.

Adventi Czakó Piacz

A Czakó Piac karácsonyi forgatagában december során szombatonként lehetőségetek nyílik egyenesen a termelőktől beszerezni a különleges szezonális finomságokat a budai lankákon található, mesés Czakó Kertben. A felhozatalban mindent megtaláltok a balatoni boroktól kezdve lekvárokon, húsokon és sajtokon át egészen a vadkovászos pékárukig, emellett pedig nem maradhatnak el a virágok és a lakásdekorációk sem. Az itt töltött idő alatt gőzölgő almapunccsal és isteni Bányai kávéval melegedhettek fel, a vásár mellett pedig könyvbemutatókkal és az ünnep közeledtével fenyőfavásárral is készülnek a szervezők, még varázslatosabb hangulatot kölcsönözve a vásárnak.

Vegan Christmas Market // Westend Tetőkert

Hangolódjatok az ünnepre december 16-án a Westen Tetőtetőkertben, a Vegan Christmas Market karácsonyi csodaországának jóvoltából. Lesz mit kóstolni és látni, hiszen sok-sok finomsággal, előadásokkal és kézműves termékekkel várnak benneteket 11 órától 17 óráig, mindezek persze szigorúan vegán módra!

KÉK x pop-up design vásár // KÉK – Contemporary Architecture Centre

A tavaly nagy sikerrel megrendezett adventi vásár második kiadását hirdeti meg a Kortárs Építészeti Központ idén decemberben. December 16-án, szombaton mindenki előtt megnyitják a KÉK projektgalériáját, aki közösen, egyedi magyar kézműves termékek között szeretné eltölteni ezt a karácsonyi várakozással és készülődéssel teli napot!

Alkotói vásár a Puskinban // Restro Puskin

December 16-án szombaton megrendezésre kerül az első alkotói vásár a Puskinban. A vásáron kortárs ipar- és képzőművészek vesznek részt, akik magas minőségű termékeket fognak árusítani. Itt a helyetek, ha érdekelnek az egyedi, időtálló termékek, a minőségi kivitelezésű ékszerek, kerámiák, üvegtárgyak, grafikai nyomatok és egy szuper jó hangulatú vásár.

Bámulatos Bazilika – különleges történelmi séta orgonakoncerttel

Ezen az egyedi sétán a Szent István Bazilikát járhatjátok be kívülről és belülről, megcsodálhatjátok az építészeti részleteket és híres művészek alkotásait. A séta végén pedig egy 15 perces orgonakoncertet hallgathattok meg Magyarország egyik legszebb hangú orgonáján!

KVVKamarakórus karácsonyi koncert

Ingyenes ünnepi koncertre invitálják az érdeklődőket a KVVKamarakórus tagjai december 16-án, szombaton. Az este 8 órakor kezdődő adventi eseménynek az Eötvös utcai Eötvös10 ad otthont. Kapcsolódjatok ki a kedvenc karácsonyi dallamaitokkal a VII. kerület szívében!

Adventi fényfestés // Pethe Ferenc tér

A 3K Kaszásdűlői Kulturális Központ előtti Pethe Ferenc tér december 16-án felölti ünnepi gúnyáját. Érdemes lesz délután 5 óra és fél 7 között a III. kerület forgalmas közterére látogatni, hiszen csodálatos fényfestésnek lehetünk tanúi. Nemcsak a tér, hanem maga a kultúrház is adventi fényekbe öltözik.

Adventus Domini – Fény az év legsötétebb szakában

Abban talán mindannyian egyetérthetünk, hogy az év vége egy igazán különleges időszaknak számít. December 6-án és 16-án a Budapest Városművek csapata adventi sétán kalauzol majd el benneteket az ünnepvárás időszakában. A Ferenciek teréről induló, belvárosi fények övezte, 2 órás sétán megelevenednek a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó népszokások és mesék. Betekintést kaphattok továbbá más vallások és kultúrák karácsonyi hagyományaiba és abba, ők hogyan élik meg az év legkülönlegesebb és egyben legsötétebb időszakát.

Vasárnapi, adventi programok Budapesten (2023. december 17.)

Makers’ Market // Marczibányi tér

A legszuperebb hazai designerek alkotásai mellett klassz zenével, finomságokkal és remek kávéval is készülnek a decemberi vásárokra. Válasszatok egyedi, kézzel készített ajándékot szeretteiteknek tehetséges helyi alkotóktól!

Turbina Adventi Vásárnap

Magyar designerek újra a Turbinában, ezúttal adventi köntösben. A karácsonyi előkészületek alatt biztosan sokatoknak még nem volt ideje a fejét törni a karácsonyi ajándékon, de ne csüggedjetek, ezen az eseményen kincsekre lelhettek! December 17-én, vasárnap nemcsak az ajándékokat tudhatjátok le, hanem együtt hangolódhattok az ünnepekre a Turbina teljes házában!

Diótörő: Marika álma // Kőrösi Kulturális Központ

A Spirit Dance Company szólistái és a Spirit Dance Gyermek Táncszínház növendékei itt a Tutta Forza zenekar kíséretében adják elő produkciójukat.

Apertúra premier: A nagy erdő, mely tele van homállyal

Nyilvános tárgyalás szünet nélkül, mely ezer éve tart a tiszaeszlári vérvád számtalan elbeszélését megvizsgálván.

Kodachrome adventi koncert // Murok cafe

Simon and Garfunkel dalok kis közönségnek, hangosítás nélkül.

Igazából szerelem // Bem Mozi

A kötelező karácsonyi filmet most mozivásznon is megnézhetitek a Bemben.

