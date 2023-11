Karácsonyi mesevilág Budapesten: 7 ünnepi program és karácsonyi vásár a városban

Szépen-lassan kezdetét veszi az év egyik legjobban várt időszaka, az advent. Ünnepi díszkivilágítást kapnak a fővárosi utcák, így a budapesti andalgások is felejthetetlen élményekkel ajándékoznak meg. Ha célt is adnátok ezeknek a hosszú sétáknak, mutatjuk, merre vegyétek az irányt!

Advent Óbudán (2023. december 1-23.)

Az adventi hétvégéken vásári forgatag és ingyenes ünnepi koncertek várják a gyönyörűen feldíszített és kivilágított óbudai Fő térre érkezőket. Többek között Szulák Andrea, Takács Nikolas és a Romengo is színpadra lép. Emellett két helyszínen, a Fő téren és a Békesmegyeri piacon ingyenes jégpályán korcsolyázhatnak a téli sport szerelmesei.

La Téne karácsonyi pop-up (2023. december 23-ig)

Az adventi időszak idejére „felköltözik” a Balaton-felvidék egyik kedvenc kávézó-cukrászdája a fővárosba: idén ismét megnyitja kapuit a La Téne karácsonyi pop-up üzlete a pezsgő Bartók Béla úton. Az aprócska boltban fenséges bejglik, aprósütemények, sétához álmodott sütik, házi krémek, granolák és a Balaton-felvidékről érkező kézműves kincsek sorakoznak a polcokon, arra várva, hogy szebbé tegyék a vásárlók karácsonyát. A hét négy napján, csütörtöktől vasárnapig tartanak nyitva, közvetlenül az ünnepek előtt pedig minden nap várják a budapestieket.

Winter Wonderland by Westend (2023. december 31-ig)

Ha bakancslistát készítenénk a 10 legjobb ünnepre hangoló programról, a Westend tetőkertjén megnyílt csodavilág biztosan helyet kapna rajta. A Winter Wonderland by Westend az első pillanattól ámulatba ejt: a káprázatos fényekkel díszített helyszín színes téli rendezvénysorozattal (koncertek, meseolvasás, kézműves foglalkozások), korcsolyapályával, fűtött sátorral, lélekmelengető finomságokkal és körhintával teszi különlegessé az ünnepvárást. Karácsony után is felkereshetitek, ugyanis egészen december 31-ig várja a felejthetetlen élményekre vágyó családokat és baráti társaságokat.

Adventi Ünnep a Bazilikánál (2024. január 1-ig)

2023-ban meglepetésekkel várja látogatóit a tavaly harmadszorra is Európa legjobb karácsonyi vásárának választott Advent Bazilika. Az eddigieknél is látványosabb, megújult ünnepi fénydekoráció, idén először varázslatos mesevilágba kalauzoló multimédia-kiállítás, új helyszínről, a magasból, élőben előadott hangulatzenei produkciók, 12 méteres karácsonyfa, fényfestés, szelfipont, ingyenesen igénybe vehető jégpálya, minőségi kézműves és gasztronómiai kiállítók, a válogatott ínyencségek között pedig 1500 forintos, pénztárcabarát menükínálat is fogadja az ünnepelni vágyókat Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren.

Lumina Christmas Park (2024. január 15-ig)

A tavaly már nagy sikernek örvendő Lumina Park Palatinus Strandon megrendezett fényjátéka után idén decemberben a Római Strandfürdőn is élvezhetjük a mesés látványt, ez alkalommal pedig egy egészen különleges, karácsonyi kiadás formájában. A fények birodalmába belépve egy varázslatos mesevilág elevenedik meg előttünk, ahol többek között rénszarvasok, a Mikulás és hullócsillagok ragyogják be az éjszakát, amit sok esetben kihagyhatatlan szezonális slágerek kísérnek. A nem mindennapi úti cél tökéletes program mindenki számára, legyen szó egy romantikus randiról, baráti karácsonyozásról, vagy egy családi délutánról.

Budapest Park Jégvilág (2023. december 1-től)

December 1-től ismét a sokak számára kedves zenei emlékeket őrző Budapest Park hatalmas jégpályáján korcsolyázhatunk. A park a téli sport szerelmeseit hívja aktív kikapcsolódásra a nagy tánctér helyén kialakított, a hét minden napján látogatható, több, mint 2000 négyzetméteres műjégpályával. A téli mesebirodalomban akár két csúszás között is találhatunk magunknak elfoglaltságot, hiszen a szervezők idén is gondoskodnak arról, hogy utánozhatatlan hüttehangulatot idézzenek meg a látogatóknak. Így az évszakhoz illő étel- és italkínálatot sem szabad figyelmen kívül hagynunk ottlétünkkor. A jegyértékesítés hamarosan elindul, de ne feledkezzetek meg a december 1. és 3. közötti nyitóhétvégéről sem, amely során szuper programokkal készülnek nektek!

Garden of Lights (2023. március 3-ig)

Lenyűgöző fény- és hangjátékból álló, interaktív multimédia-kiállítással idézi meg Alice Csodaországát az ELTE Füvészkert. A 250 éves botanikus kert a Garden of Lights közreműködésével valósította meg az álomszerű projektet, aminek lengyel ötletgazdái az egész világot igyekeznek meghódítani látványos fénymeséikkel. Az egyedülálló tárlat egy varázslatos világ kapuit nyitja meg előttetek, ráadásul a fehér nyúl nyomába eredve mindannyian szereplőivé válhattok a világhírű mesének. Sétátok során találkozhattok a történet szereplőivel, és egy-egy ismert díszletelemet is megcsodálhattok. Számíthattok még színes fényfüzérekkel díszített fákra és sok-sok lélegzetelállító meglepetésre.

