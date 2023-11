35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. november 23-26.

Novemberben is izgalmas hétvégi programokkal vár Budapest és környéke, akár mozizásra, színházra, kiállításra, koncertre, gasztroélményekre vagy szabadtéri kikapcsolódásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Történet az archoz kiállítás (szombatig)

A Tér 12 Kulturális egyesület kiállítása, Slezák Zsuzsi fotóival és a modellek történeteivel. Szemfelnyitó, talán nézőpontváltó képekre és történetekre készüljetek. A kiállítás ingyenes, de lehetőség van támogatni a Heti Betevő nevű civil szervezetet, akik hajléktalanokat segítenek azzal, hogy főznek nekik.

Facebook-esemény >>

Corvin Hütte a Corvin sétányon (csütörtöktől)

Karácsonyi fesztivál a Corvin sétányon, november 23. és december 24. között, minden hétvégén kézműves vásárral.

Facebook-esemény >>

A diótörő // Operaház (péntek, szombat, vasárnap)

Csajkovszkij Diótörője évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része szerte a világban és a budapesti Operaházban is. A korábbi, hosszú éveken át repertoáron levő, mára szinte muzeális változat emlékének adózva, 2015 karácsonyára egy újragondolt, a klasszikus balett hagyományait követő, de a 21. század táncművészeti és látványvilágbeli elvárásainak megfelelő, új kiállítású darab született. A klasszikus zenei anyagra egy igazi Diótörő-specialista, a nemzetközi hírnévnek örvendő Wayne Eagling és a társulatot igazgató Solymosi Tamás koreografált új mesebalettet.

Facebook-esemény >>

Városháza Téli Élménypark (péntektől)

November 24-én, pénteken kezdetét veszi a főváros téli ünnepe. Ezúttal két helyszínen is hangolódhatunk az ünnepekre: a Deák Ferenc téren karácsonyi vásári forgatag, míg a Városháza parkban idén először jégpálya várja a kicsiket és a nagyokat.

Green Market Karácsonyi Vásár (szombat-vasárnap)

Budapest legnagyobb fedett karácsonyi vásársorozata a Klauzál téri Vásárcsarnokban, ahol a vásár mellett izgalmas családi programokkal várják a kicsiket és nagyokat.ű

Facebook-esemény >>

Westend Winter Wonderland (egész héten)

A pezsgő nyári programok után november 17-től egészen az év utolsó napjáig ünnepi meghittség költözik Budapest legnagyobb tetőkertjébe. Sült gesztenye és forralt bor illatába burkolózik a jégkorcsolyapálya, ami mellett hangulatos körhinta és kézműves vásár is várja a kicsiket és nagyokat.

Facebook-oldal >>

Rivaldafényben – Híres magyar grafikusok legendás színházi plakátjai // Eötvös10 (egész héten)

Az utcai plakát mulandó alkotás, a kiragasztásával meg is kapja a halálos ítéletét, és az utókor többnyire csak azokat tudja megőrizni, amelyeket nem használtak fel az eredeti céljukra. Közülük is mostohább a sorsa a színházi plakátoknak, amelyekből a filmes társaiknál kevesebb készült, és ezért kevesebb is maradt meg. De amelyiknek sikerült, az a moziplakátokhoz hasonlóan képes megmutatni a magyar plakátművészek nagyszerűségét. Ez a tárlat éppúgy megidézi a nagy színházak legendás előadásait, mint a vidéki játszóhelyek és fővárosi varieték világát. A kiállítás ingyenesen látogatható!

Facebook-esemény >>

Csütörtöki programok Budapesten (2023. november 23.)

Ferencvárosi sztorikoktél – Sánta kutya estek a Tompa17-ben

A mesélő vendégek hardcore lokálpatrióták, a mindenkivel pacsizó, sarki fűszerestől a szenvedélyes fradistán át, a bölcs fodrásznőn keresztül a széplelkű költőig. Csupa izgalmas – hétköznapi vagy közismert – ember, egymástól merőben eltérő kalandokkal. Egy közös mégis van mindenki sztorijában: Ferencváros. A személyes történetük hol megható, vicces, tanulságos, szívszorító, kínos vagy épp ciki, majd ti eldöntitek egy ital fölött.

Facebook-esemény >>

Minden jót, Elling! – skandináv komédia // RS9 Színház

A VII. kerület legnagyobb kisszínházában, a Rumbach Sebestyén utcai RS9 Színház színpadán november 23-án skandináv komédia elevenedik meg. Az RS9 Színház, a Junion Színház és a Neptun Brigád közös előadásában Elling és Kjell egy hosszabb vidéki „szanatóriumi” pihenés utáni mindennapjaiba csöppenhetünk bele. Főhőseinknek Oslo központjában utalnak ki egy lakást, ahol újra a mindennapok részeseivé válhatnak, ez azonban ijesztőbb, mint gondolnánk. Egészen addig, míg be nem toppan hozzájuk egy nő…

Facebook-esemény >>

Takáts Eszter és Barátai – Születésnapi koncert // Gödör

Takáts Eszter a hazai könnyűzenei élet mindig megújulásra képes szereplője, azon kevés női előadók közé tartozik, akik nemcsak szólistaként, hanem dalszerzőként is képesek maradandót alkotni. A dalszerző-gitáros-énekes közel 25 éve ír dalokat, számtalan elismerés, számtalan hangszerelés, számtalan lemez és kooperáció született az elmúlt években. Idén nyáron jelent meg az új lemeze Jönnek csodák címmel, s most kerek születésnapja alkalmával jön létre ez a koncert kiváló vendégekkel, meglepetésekkel.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok pénteken (2023. november 24.)

Fread Café: Negatív mítoszok nyomában // Magvető Café

A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület által szervezett előadásban olyan hétköznapi mítoszokról lesz szó, melyek ártalmas, negatív hatással bírnak, mint például a családi átkok, jóslatok (Mazzacane), vagy a társadalmi előítéletek és konteók. Azt gondolhatnánk, ez a gondolkodásmód csak bizonyos emberek sajátja, ám valójában mindannyian gyártunk ilyesfajta hiedelmeket, sőt transzgenerációsan nemzedékről-nemzedékre tovább is örökíthetjük ezeket. Amikor eláraszt bennünket az ismeretlentől való félelem vagy mélységes fenyegetettség, például a Covid, a háború, a gazdasági válság, vagy a klímaváltozás miatt, nem tudunk különbséget tenni, mi igaz, mi hamis – vagy épp hazugság.

Facebook-esemény >>

ANALÍZIS #2. FÜGGŐSÉG // K11 Művészeti és Kulturális Központ

Az Analízis irodalmi-pszichológiai sorozat második központi témája a függőség lesz. A függőség egyik definíciója, hogy egy krónikus betegség, amely az agy jutalmazási, motivációs és emlékező funkcióira hat. Aki függő, mindent alárendel vágyának, és ez határozza meg életét és döntéseit. De valójában ez egy betegség vagy inkább egy rossz szokás? S min múlik, hogy észrevesszük-e máson, vagy önmagunkon a függőséget? Drog, ital, kapcsolat, játék, fékezhetetlen szenvedély. Nekünk vajon vannak viselkedési függőségeink? Hogy áll a függőség a lázadással? S kik voltak az irodalom nagy függői? Az esten fókuszban lesz Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Charles Bukowski, Ken Kesey, Stephen King, Baudelaire, de megidézzük Esterházy Péter Függő című írását is.

Facebook-esemény >>

Utazzatok vissza a 80-as évekbe:

Teliholdtúra a Velencei tó közelében

Szeretettel várják a Velencei-tó közelében azokat a kalandot kereső túrázókat, akik az éjszakai erdő életére kíváncsiak: a telihold fényénél járhatjátok be a ligeterdőt, ismerkedhettek neszeivel, illatával, az erdőlakók életével. A részvétel bejelentkezéshez kötött.

Facebook-esemény >>

Apertúra: Hidegpont

Budapest, Magyarország, a távoli múltban vagy jövőben. A várost egymással vetélkedő szakmai társaságok, maffiacsoportok, céhek és szakszervezetek uralják. Mindennaposak a kivégzések és a szentté avatások. Egy fiatalember próbál boldogulni ebben a káoszban, és igyekszik feljebb lépkedni azon a bizonyos ranglétrán. Nem mindennapi útja nem kevés áldozatot szed.

Facebook-esemény >>

Ziggy-est – Bowie Acoustic by Cosmic Maze // 101klub (2023. november 24.)

A Cosmic Maze akusztikus duó koncertjén David Bowie Ziggy Stardust turnéjának dalai és a 70-es évek további nagy slágerei lesznek középpontban.

Facebook-esemény >>

Lee Olivér koncert // MáraiKult

Olivér neve kevesek számára csenghet ismeretlenül, aktív alakja a magyar könnyűzenei életnek. Gitárosként rengeteg világhírű és országosan ismert produkcióban megfordult már,az utóbbi években azonban az ék és a Trillion koncertjein találkozhatunk vele a hazai színpadokon. 2021-ben Artisjus díjban részesült eddigi előadói munkásságának elismeréséül. Évek óta ad egy szál gitáros szólókoncerteket, saját szerzeményeivel.

Facebook-esemény >>

Bohemian Betyars: Pogo buli // Dürer kert

Eszméletlen gigantikus-összeborulós-megőrülős pógó buli lesz a Bohemian Betyars egyetlen őszi budapesti klubkoncertjén. Előkerülnek régi muzsikák is, ez alkalommal nem lesz finomkodás, a sírva-vigadást egy egészen különös szintre emelik.

Facebook-esemény >>

Solére – vendég: Szlimmy // Turbina

Az idei utolsó budapesti Solére koncert a Turbina nagytermében.

Facebook-esemény >>

BOTB 2003 PARTY // Úri Muri

Újra évszámos buli a Beat on the Brattel! A rezidens DJ-k pop, indie, house, szintipop, hiphop és egyéb számok segítségével bemutatják, hogy mitől volt különleges a 2003-as év.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. november 25.)

Art déco időkapszula – Időutazás a Vasas Szakszervezet józsefvárosi székházában

November 25-én egy olyan ikonikus épület küszöbét léphetitek át, ahol mintha megálljt parancsolt volna az idő. A különleges art déco hangulatú Vasas Szakszervezet józsefvárosi székházában tanácstermeken túl, többek között a régi éttermen és az egykori birkózótermen keresztül ismerhetitek meg a tapintható múltat. Valóságos időutazásban lesz részetek, ha úgy döntötök, hogy csatlakoztok a hosszúlépés.járunk? csapatához és átadjátok magatokat két órányi felejthetetlen kalandozásnak.

Tovább a sétára >>

Csipke és csokoládé – Séta 20. századi asszonysorsok nyomában a budai Várban

November 25-én 11 órától a budavári nők kerülnek főszerepbe a Budai Várséták vezetett sétáján. Szó esik majd az elithez tartozó, sőt mi több olyan várnegyedbeli nőről is, aki se uralkodó, se főhercegnő, de még arisztokrata sem volt. Olyan kérdésekre kaphatunk majd választ a 2 órát felölelő programon mint, hogy ki fogyaszthatta el reggelijét a Mátyás-templomban vagy épp ki nem riadt vissza attól, hogy titkos rádióállomáson fejtsen kódokat? A séta egy titkos süteményreceptet is magába foglal, a kérdésre azonban, hogy miért, természetesen a séta adja meg a választ.

Tovább a sétára >>

Híres szerelmek a Gellért-hegy ölelésében

A Szent Gellért téren álló díszkúttól indul november 25-én az a vezetett séta, mely a Gellért-hegy ölelte híres szerelmekről rántja le a leplet. Ismerős-ismeretlen épületek szegélyezte 2 órányi időutazásnak lehettek részesei, ahol az épületek felfedik legendás szereplőiket és szerelmeiket. Ha mindig is kíváncsiak voltatok, kiről mintázhatta Kosztolányi Dezső Édes Anna alakját, milyen is volt Karinthy és Böhm Aranka románca és kit hívott Móricz Zsigmond randevúra a Hadik kávéházba, mindenképp tartsatok a Pestbudai Séták csapatával.

Tovább a sétára >>

Diótörő – Zsurzs Kati és Boros Misi előadásában // Concerto Budapest

Ismerjétek meg szupernagyit: ő soha nem panaszkodik arra, hogy rossz a szeme, arra se, hogy milyen mesét kell olvasnia az unokájának, vagy hogy már pihenne egy picit. A naplója segítségével emlékszik vissza arra a napra, amikor egy igazi diótörő babát kapott karácsonyra. Picit olvas, és aztán kommentálja is a gyermekkori önmagát. Történetét zenés kísérettel adja elő. A 40 perces előadást 5-10 éves gyerekeknek ajánlják szülői kísérettel.

Facebook-esemény >>

Jazzbois – Higher Dimension String Quartet // Akvarium

Egy speciális audio vizuális élménnyel zárja a Jazzbois zenekar a 2023-as szezonját. A gitárral és perkusszív hangszerekkel kibővült zenei vendégek mellett először itt debütál a ‘Higher Dimension String Quartet’.

Facebook-esemény >>

A legjobb ingyenes hétvégi programok:

Nagy Emma Quintet // Opus Jazz Club

Az Artisjus-díjas Nagy Emma Quintet a modern, kortárs jazz új generációs képviselője. Hangzásukat alapjaiban formálja a kísérletező szellem; a szerzeményekben egyenlő hangsúllyal kapnak helyet kemény dobgroove-ok, szabad improvizációk, dalformájú kortárs kompozíciók és egyéb különleges megoldások.

Facebook-esemény >>

Makám duplakoncert // Fonó

Dupla koncertet ad a Makám november 25-én este 8-kor a Fonóban. Az est első részében az idén tavasszal alakult Makám Quartet mutatkozik be az együttes korai idejét idéző meditatív zenéjével. Az est második részében a Budapest éjszakája szól c. lemez anyagát hallhatjátok Magyar Bori, Kuczera Barbara, Eredics Dávid, Krulik Zoltán, Bata István, Varró Zoltán előadásában.

Facebook-esemény >>

Besh o droM – őszbúcsúztató koncert

Ősz-búcsúztató, egetrengető, frenetikus Besh o droM koncert – ismét a Turbina nagytermében.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. november 26.)

Zsidó hagyományok, zsidó hétköznapok – séta lakásmúzeum-látogatással és flódnikóstolóval

A séta érinti a zsidó élet szempontjából fontos összes külső helyszínt: zsinagógákat, rituális fürdőt, kóser hentest és sok minden mást. Szó esik zsidó időszámításról, a szombat tiszteletéről, az esküvői tradíciókról, öltözködésről, főzési és étkezési szokásokról, és elmesélik, hogy miért fontosabb a tanulás, mint az ima.

Facebook-esemény >>

Újpesti egypercesek: Grófi birtok, szellemtanya, iparváros – vezetett séta

November 26-án a főváros egy kevésbé ismert, de annál izgalmasabb kerülete mutatkozik be a nagyérdeműnek a Sétaműhely vezetett sétáján. 2-2,5 órányi aktív kikapcsolódásra számíthattok, szecessziós palotától, zsinagógán át egészen csillagdáig. Megismerhetitek, hogyan virágoztatták fel grófok, zsidók és iparosok Újpestet és hogy hogyan írta be magát az örökkévalóba a hétköznapi történetekkel. Amire biztosan számíthattok, hogy az egyperceseknek hála egészen másként néztek majd Újpestre.

Tovább a sétára >>

Már nyitnak a karácsonyi vásárok is:

Téli Pagonyfeszt

A fesztiválon bemutatkoznak a Pagony legfrissebb karácsonyi könyvújdonságai és játékai, de közösen belevághattok az adventi készülődésbe is. Színpadi programokkal, kézműveskedéssel és szuper kedvezményekkel is várnak benneteket a Marczibányi téren.

Facebook-esemény >>

Könyvvásár a Hadikban

November 26-án, egy teljes napon át minden az olvasásról, olvasásnépszerűsítésről és a könyvekről szól majd a Bartók Béla úti Hadikban. A Hadik és a Szatyor galériáján öt hazai mikrokiadó kerül a főszerepbe, mely közül kettő az északi irodalom kiválóságait hozza el Magyarországra. Ezen a napon közelebbről is megismerkedhettek a Polár Könyvek, a CsiriMojó, a Leányvállalat, a Sonora és az Ø Kiadó szívvel-lélekkel készült kínálatával, a Szatyorban pedig könyvcsereberére nyílik majd lehetőségetek.

Facebook-esemény >>

10 perc vers // Örkény Színház

Történelem és mindennapok, objektív és szubjektív, nagytotál és szuperközeli, színház és versek és Monori Lili. A Proton Színház új bemutatója egy utazás, időben, térben, múltban, jelenben, Monori Lilivel, Monori Liliről. Minden változik. Minden ugyanaz.

További infók >>