35+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. szeptember 21-24.

Szeptemberben is izgalmas hétvégi programokkal vár Budapest, akár mozizásra, kiállításra, koncertre vagy szabadtéri kikapcsolódásra vágytok.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Indian Food Festival // Botellón Terasz (csütörtök-szombat)

Szeptember 21. és 23. között a Kazinczy utcát fűszerkavalkád lepi el, hiszen megérkeznek a tradicionális mexikói ízek a Botellón Teraszra. Ott a helyetek, ha odáig vagytok a curry-s ételekért vagy a tandoori ízesítésért! Az isteni finomságok mellett élő zene biztosítja a fergeteges hangulatot.

Édes Napok Budapest (péntek-vasárnap)

Az év legédesebb hétvégéje, az Édes Napok Budapest, csokoládé- és édességünnep idén is várja az édességkedvelőket a Bazilika előtti Szent István téren.

Hoptoberfest (péntek-vasárnap)

Több, mint 30 különböző kraftsörrel, koncertekkel és családi programokkal várnak titeket az első Hoptoberfesten. A péntektől vasárnapig tartó sörfesztiválnak a HopTop kisüzemi sörfőzde új kőbányai üzeme ad otthont, így a háromnapos rendezvény egyben hivatalos megnyitóünnepség és születésnapi buli is.

World Press Photo // Magyar Nemzeti Múzeum (péntektől)

Az elmúlt év legfontosabb történései állnak az idén rendhagyó módon 6 hét erejéig látogatható World Press Photo kiállítás fókuszában, melynek ezúttal is a Magyar Nemzeti Múzeum szolgál otthonául. A tárlatot minden évben több ezer fotóriporteri és dokumentarista kép válogatása és értékelése előzi meg, melyek legjobbjait láthatjuk a kiállításon, tavaly óta régiókra bontva. A gondolkodásra késztető alkotásokon 2022 jelentős eseményei köszönnek vissza, melyek nemcsak arról árulkodnak, milyen volt az elmúlt év, hanem remélhetőleg iránytűként is szolgálnak a jövő évre nézve.

FLASZTER – Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé // több helyszínen (péntektől)

A Budapest 150 programsorozat részeként 2023. szeptember közepétől öt héten át láthatóak a város több mint tíz pontján az első Budapesti Köztéri Kortárs Művészeti Biennálé köztéri műalkotásai és eseményei. A köztéri eseménysorozat célja, hogy a kortárs művészet eszközeivel felhívja a figyelmet Budapest néhány elfeledett történetére, új lehetőséget adjon az emlékezésre, az újrakezdésre, a város újként való megtapasztalására, láthatatlan közösségek bemutatására és újak teremtésére.

Csak a Mentes Őszi Fesztivál (szombat-vasárnap)

Szeptember 23-án és 24-én Újlipótvárosban a mentes finomságoké a főszerep: a több, mint 50 kiállító standjain találtok glutén-, cukor-, laktózmentes, vegán, natúr és bio élelmiszereket is. A hatalmas választék mellett workshopokon, kóstolókon és előadásokon is részt vehettek, sőt, még tombola is vár titeket.

Hídünnep és Hídfutás, Esztergom (szombat-vasárnap)

Igazán különleges élményben lehet részetek, ha szeptember 23-24-én Esztergomba látogattok! Ezen a kora őszi hétvégén rendezik meg ugyanis a már hagyománynak számító Hídünnepet a kétszer felrobbantott, majd újjáépített Mária Valéria hídon, amely összeköti Esztergomot Párkánnyal. A két ország közötti barátság erősítése éppen annyira a sportesemény célja, mint a mozgásra való ösztönzés – ezt bizonyítja az esztergomi bazilikánál található startvonal és a végcél a párkányi Vadas Termálfürdőnél. A nagyszabású, 4 kilométeres hídfutásra szombaton kerül sor, míg vasárnap fél- és negyedmaratonra is nevezhettek.

Ars Sacra Fesztivál (egész héten)

Szeptember 16. és 24. között kerül megrendezésre az Ars Sacra Fesztivál, amely az ország számos helyszínén várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Komolyzenei és jazzkoncertek, kiállítások, színházi és irodalmi estek, gyerekprogramok, séták és előadások színesítik a fesztivál kilenc napját.

ARC kiállítás // Bikás park (egész héten)

Idén immár 23. alkalommal rendezik meg Budapest kedvenc szabadtéri tárlatát, az elgondolkodtató köztéri képeiről híres ARC plakátkiállítást. Az ingyenesen megtekinthető kiállításnak ebben az évben is a Bikás park zöld környezete ad otthont. Az ARC pályázat idei hívószava a „Mire készülsz?”, melynek keretében arra kérték az alkotókat, pályaműveikkel reflektáljanak a holnap kihívásaira. Emellett a főváros 150. születésnapja alkalmából kimondottan Budapest jövőjével foglalkozó munkákat is megtekinthetünk majd.

Budapesti programok csütörtökön (2023. szeptember 21.)

Budapest finn szemmel – irodalmi séta a belvárosban

Belvárosi sétára invitál titeket a Kalevala Baráti Kör, mely során finn írók, tudósok, művészek műveiből, leveleiből, naplóiból és korabeli beszámolóiból szemezgetnek a 19. század közepétől a közelmúltig.

Egy kirándulás mindig szuper hétvégi program, ha az időjárás kegyes hozzánk:

Macskafogó // Bem Mozi

Ternovszky Béla 1986-os klasszikusa most mozivásznon is látható a Bemben.

Urban Grill estek a Petrol Beer & Barbeque-ban

A húsimádók paradicsomának is nevezett étterem nemrég ünnepelte első születésnapját, de Urban Grill estjeivel és sörvacsoráival már belopta magát a józsefvárosi ínyencek szívébe. Eseményeiken a gasztrorajongók egy kulináris kiruccanáson vehetnek részt, ami a Balkántól egészen Koreáig repíti a lassú tűzön sült fogások szerelmeseit. A töretlen népszerűségre való tekintettel az Urban Grill esteket szeptemberben is megrendezik, ráadásul számos újdonsággal is készülnek. Szeptember 7-én a tengeri herkentyűk kerülnek rivaldafénybe, míg 21-én a Petrol és a Fehér Nyúl közös sörvacsorával vár. A vegán étrendet követők sem maradnak ki a buliból: szeptember 28-án csupa vegán fogást kóstolhatunk náluk.

A hűtlen feleség // MÜPA

Szerelem, szenvedély, hűtlenség – a legrejtélyesebb és legmélyebb emberi érzelmeket eleveníti meg bűnügyi táncdrámájában a Magyar Nemzeti Táncegyüttes. A 19. századi, titokzatos székely népballada nyomán készült előadást szeptember 20-án és 21-én tekinthetik meg az érdeklődők a Müpában.

Beton.Hofi: II. Országos Citromale Gang Találkozó // Budapest Park

Szeptember 21-én napjaink egyik legnépszerűbb hazai előadója, Beton.Hofi lép a fesztiválhangulata miatt (is) kedvelt Budapest Park színpadára. Borítékolható, hogy a Fonogram-díjas rapper fellépése iránti hatalmas kereslet okán hamar elfogynak a belépők; ha nem akartok lemaradni, mielőbb váltsátok meg a jegyeteket!

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 22.)

#jóéjtpuszi // Pestszentimrei Közösségi Ház

Lackfi János nagy sikerű #jóéjtpuszi-kötetének versei elevenednek meg szeptember 22-én, este 6 órától, a Pestszentimrei Közösségi Házban. A humorral fűszerezett, lehengerlő zenei és lelki utazásban a szerző társául szegődik Vecsei H. Miklós színművész, valamint Sinha Róbert gitárművész.

Premier Bully // Apertúra, Gólem Központ

Az Apertúra új előadásában azt vizsgálja, hogy mi mindent vagyunk hajlandóak feladni ahhoz, hogy színházat csinálhassunk. Ha a színházi próbafolyamat egyben tűzpróba, akkor mi marad a meghajlás végén?

Fran Palermo // Dürer Kert

Henri Gonzo „vagabond rock” bandája, azaz a Fran Palermo szeptemberben megtölti élettel a Dürer nagytermét. A 2011 óta aktívan tevékenykedő indie rock zenekar mediterrán hangzásával és műfaji sokszínűségével vesz le mindenkit a lábáról.

Éles Gábor Trió koncert a Muzikumban

Az Éles Gábor Trió több mint egy évtizede koncertezik határon belül s azon túl is. Zenéje összetett, különleges, sokszínű; zenei korszakok és stílusok találkozását a groove és blues tartja össze, ami az évek során érett, nemesedett.

BOTB presents Disco’s Not Dead 1981-2023 // Úri Muri

Mivel manapság a disco műfaj sokadik virágzását éli, az est két DJ-je elhatározta, hogy összeszedik a legjobb diszkónak nevezhető klasszikusokat, amik 1981 és az idei Barbie film között születettek. A 80-as évek újhullámba oltott funk/souljától kezdve a 90’s house korszak modernizált diszkóján át a millennium utáni megaslágerekig.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. szeptember 23.)

Humusz Tanösvény Megnyitó Ünnepség

A Humusz Ház kertjében megnyit az interaktív Nulla Hulladék Tanösvény, amin keresztül eljuthattok a csővégi, elfogadhatatlan és szennyező gyakorlatoktól egészen a körforgásos, fenntartható és hulladékmentes élet megoldásaihoz. A tanösvényt járva életünk mindennapjait érintő ügyekben szerezhettek új információkat és közben játékos módon tanulhattok a környezetvédelemről.

Hello Piac // Erzsébet tér

Budapest legmenőbb design vására az Erzsébet téren, ahol felfedezhetitek a hazai tervezők és designerek által készített legegyedibb és legkülönlegesebb táskákat, ruhákat, ékszereket, divat kiegészítőket, DIY és vintage stílusú lakásdekorációs terméket, kézműves gasztro készítményeket, természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat, egyedi baba-mama kiegészítőket és játékokat, zero waste és környezetbarát alternatívákat.

Szüreti lovas felvonulás Zsámbékon és Tökön

Színes forgatag, vidám mulatság, muzsika és tánc Zsámbék és Tök utcáin.

További szüreti programok Budapest környékén:

Ludwig Lounge: A cukiság faktor

A Ludwig Lounge eseményei ez alkalommal A cukiság faktor című kiállításhoz kapcsolódnak. Délelőtt a családoké a főszerep, ahol gyurmafestmények készülnek majd, délután Réz András esztéta rendhagyó tárlatvezetésén egyedi szemszögből ismerhetitek meg a cukiság esztétika mibenlétét, végül egy irodalmi programon a cukiság és a költészet kapcsolatát boncolgatja Ott Anna és Simon Márton.

Frankel Piknik

Ez az piknik nem csak az ízekről szól: zenekarok és előadók szórakoztatnak majd, ráadásul megismerkedhetsz a Margit-negyed néhány szereplőjével is – mint a Képező, Habitat, Seedie, Maminiti Kuckó – akik szintén megannyi izgalmas workshoppal, programmal készülnek.

Ha egy izgalmas múzeumi programra vágytok:

Nagyvárosi Vándorok // Hagyományok Háza

Szeptember 23-án és 29-én mutatják be a Magyar Állami Népi Együttes új előadását a Hagyományok Házában. A magyar cigánymuzsikusok unikális jellemzőit, a zenei virtuozitást és repertoárgazdagságot felvonultató, nagy ívű zenei tablót táncjelenetek teszik még változatosabbá.

Satöbbi // Gödör

A Satöbbi stílusa (saját bevallásuk szerint): nindzsa-pornó-űr-horror-kommandó-rock. A más zenekarokban is szívesen közreműködő tagok közül kiemelkedik a Laár pour Laár Társulatban is jeleskedő Pethő Zsolt énekes, aki itt épp nem Margit, de saját nevén is remek.

Frenk // Kertem

Ha nem jártatok még a Könyves Kálmán körút bensőséges hangulatú sörkertjében, szeptember 23-án ott a helyetek. A barátságos légköréről híres Kertem színpadán 20:30-tól Frenk és zenekara lép fel, így nem kérdés, hogy az este emlékezetes lesz. Jegyek 3000 forinttól elérhetőek a cooltix.hu weboldalon.

Eurojackpot Szuperkoncert 2023 // Puskás Aréna Szoborpark

A hazai könnyűzenei élet sztárjai (ByeAlex, Halott Pénz) felejthetetlen ingyenes bulira készülnek egy igazán egyedülálló helyszínen, a Puskás Aréna melletti Szoborparkban.

Vasárnapi programok Budapesten (2023. szeptember 24.)

Lemezbörze Újpest

Szeptember 24-én ismét belekóstolhattok a bakelit-vinyl lemezek, CD-k, audiokazetták, könyvek és poszterek magával ragadó világába. Az Újpesti Kulturális Központ színháztermében megrendezésre kerülő lemezbörzén talán mondanunk sem kell, rengeteg kincs lapul majd.

Hegyvidéki Kipakoló

Szeptember 24-én ismét a kerület lakóinak portékái kerülnek a középpontba a Hegyvidéki Kipakoló alkalmával. A XII. kerületi Városháza téren árusok számtalanja kínálja majd retró és vintage kincseit annak reményében, hogy azok új tulajdonosaik kezében új életre kelnek majd.

Mária Testamentuma // Apertúra Bázis

Jézus és Mária történetét mindenki ismeri a keresztény világban, talán az egész világon, de az anya és a fiú történetéről keveset tudunk. A Jászai Mari-díjas, kiváló és érdemes művész, Nagy Mari önálló estje, fia Viktor Balázs rendezésében.

She Wants Revenge // Dürer Kert

Lady Gaga kérésére szerepelt a daluk az American Horror Storyban, a dalhoz készült klipet ráadásul nem más rendezte, mint Joaquin Phoenix. A She Wants Revenge a sikerek ellenére azonban többször feloszlott, majd újra összeállt, legutóbb éppen tavaly döntöttek úgy, hogy ideje újra zenélni és turnéra indulni. Ennek pedig a hazai rajongók is örülhetnek, hiszen így végre Budapesten is elcsíphetjük a post-punk duót.

WAKE UP 1230 // A38 Hajó

Az év egyik utolsó szabadtéri koncertjét adja az A38 tetőteraszán a Wake Up 1230 zenekar, az illusztris rock and roll arcokat felvonultató szupergroup (Baksa-Soós Attila – ének, Frenk – gitár, Papp Szabi – basszusgitár, Beck Zaza – dob). Vagány rockzene, energiabomba frontember, táncos glambuli.

