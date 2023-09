5 nagyszerű vidéki étterem, ami szenzációs őszi ízekkel vár

Tapasztaljátok meg az ősz ízeit és illatait különleges helyszíneken! Elkalauzolunk titeket a legkiválóbb hazai éttermek őszi kínálatában Tatától Pécsig – csak győzzétek kiválasztani a kedvenceteket!

Malom és Kacsa, Tata

A tatai Malom és Kacsa Bisztró és Rendezvényház nevét a két, XVIII. századi vízimalom után kapta, melyek műemlékként díszítik az Öreg-tó parti sétányát. Az ódon és a modern házassága az épületkomplexum, mely ötvözete a hagyományőrzésnek és a korszerűségnek. A bisztróban Tóth Tivadar séf garantálja a kulináris élményeket akkor is, amikor a táj őszbe fordul. A Malom és Kacsa olyan isteni fogásokkal várja vendégeit idén ősszel, mint a bélszínsteak kacsamájszósszal, pirított erdei gombákkal és szarvasgombás préselt burgonyával. A pihenésre vágyók a bisztró felett szállást is találhatnak: a tágas, stílusos, jól felszerelt apartmanokból lenyűgöző kilátás tárul elénk az őszi tatai Öreg-tóra, a várra és az Esterházy-kastély patinás épületére.

2890 Tata, Tópart utca 19. | Weboldal

Casa Christa, Balatonszőlős

Az ősz varázslatos ízeivel csábítja a Balaton-felvidékre a vendégeket a Casa Christa Michelin Guide által is kitüntetett étterme. A szezonális bisztrófogások és a legjobb helyi borok mellől lélegzetelállító panorámában gyönyörködhetünk a domboldalba épült vendéglátóhely teraszáról a meleg, őszi napokon. Ha hűvösre fordul az idő, a kivételes stílusérzékkel berendezett belső térben is külön élmény lesz a kifogástalan ételek elfogyasztása, amit a vendéglátók profizmusa, odafigyelése tetéz. A romantikus, toszkán hangulatú birtoktól nem könnyű elszakadni, a jó hírünk pedig az, hogy nem is muszáj: töltsetek el néhány napot a Casa Christa felújított présházainak egyikében – egészen biztos, hogy nem fogjátok megbánni!

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Hosszú Tányér, Hosszúhetény

Szenzációs őszi ízeket vonultat fel az apró mecseki faluban megbújó Hosszú Tányér degusztációs menüsora, amely után borítékolható, hogy ti is a hosszúhetényi gyöngyszem rajongóivá váltok! A remek ételek itt kéz a kézben járnak a családias hangulattal, a kedves kiszolgálással és persze a gyönyörű, őszi tájjal, melyben már az odaúton sem győztök majd gyönyörködni. A Hosszú Tányérban meghökkentő alapanyag-párosítások veszik le a vendégeket a lábukról, amilyen például a tök, a kacsamáj és a málna utánozhatatlan triumvirátusa. Nem is érdemes tovább szaporítani a szót, tapasztaljátok meg első kézből ezt a páratlan gasztronómiai élményt! Érkezés előtt mindenképp foglaljatok asztalt.

7694 Hosszúhetény, Fő utca 162. | Weboldal

bEAT Étterem, Székesfehérvár

Az egyszerre fiatalos és hagyománytisztelő bEAT Étterem Székesfehérvár megkerülhetetlen gasztronómiai megállója. Ételeik pillanatok alatt leveszik az embert a lábáról házias ízvilágukkal és megnyerő tálalásukkal, míg az i-re a pontot a felszolgálók odaadó figyelmessége teszi fel. Az őszi kínálat igazi csemegéket tartogat, úgymint rosé kacsamellt fehér puliszkával és mangóval, vagy épp ellenállhatatlan serpenyős lecsót kolbásszal, tojással és gyökérkenyérrel. A magas színvonalú, egyedülálló konyha remekeit az étterem eklektikus, fesztelen hangulatú tereiben élvezhetjük.

8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1. | Weboldal

Morzsa, Pécs

Egyszerre működik kovászos pékségként, reggelizőhelyként és bisztrókonyhaként a Pécs belvárosában található Morzsa, amely prémium minőségű alapanyagokkal, lehengerlő ízekkel és 5 fogásos kóstolómenüvel várja vendégeit. Ugorjatok be hozzájuk egy finom kávéra és a környék legkakaósabb csigájára, vagy kóstoljátok végig a séf által összeállított menüt – bármely esetben felejthetetlen gasztronómiai élményekkel fogtok távozni! Október elsején indul új, kötetlen gasztronómiai élményprogramjuk morzsa light néven, amelyen szezonális – ez alkalommal szüreti – menüvel, élő zenével és jó hangulattal készülnek, a nyitvatartási időn kívül.

7621 Pécs, Király utca 42. | Facebook

