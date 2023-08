40+ kihagyhatatlan program Budapesten augusztus utolsó hétvégéjén

Augusztus utolsó hétvégéje is telis-tele lesz izgalmas programokkal Budapesten, akár mozizásra, kiállításra, koncertre vagy szabadtéri barangolásra vágytok. Kellemes kikapcsolódást!

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Atlétikai Világbajnokság (egész héten)

Ferencváros délnyugati csücske mintegy kilenc napon keresztül lesz hangos a szurkolóktól, akik a világ minden tájáról gyűltek össze, hogy országaik sportolóinak megadják azt az extra energialöketet, ami a 2023-as Atlétikai Világbajnokságon való győzelemhez kell. Az augusztus 19-től 27-ig zajló, 49 versenyszámból álló mundiálra több, mint 200 ország 2000 atlétáját várják, akik két helyszínen, a 36 ezres befogadóképességű Nemzeti Atlétikai Központban és – az utcai futó- és gyaloglóversenyek alatt – Budapest belvárosában fogják összemérni erejüket.

További infók >>

Re-KultiFESZT (egész héten)

15 éve ért véget az ikonikus ferencvárosi szórakozóhely, a Kultiplex története. A hely szellemét augusztus 21. és 27. között a Re-KultiFESZT idézi meg a Markusovszky téren, ott állt ugyanis a mostani magyar underground keltetőjének is nevezett Kulti. Tervezett programok: vetítések, street art, zene.

Facebook-esemény >>

Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál // Klebelsberg Kultúrkúria (egész hétvégén)

Idén 25. alkalommal kerül sor az év legnagyobb eseményére a Klebelsberg Kultúrkúriában. Esti programjaikon fellép a Platon Karataev, a Szent Efrém Férfikar, a Duda Éva Társulat RAMAZURI – tánc-cirkuszi felfordulása, a L’art pour l’art Légitársaság, és jótékonysági koncert is lesz a hazai könnyűzene kiemelkedő alakjai – Zorán, Falusi Mariann, Oláh Ibolya és még sokan mások – fellépésével. Sztárvendégük Halász Judit, a Kaláka és a Kolompos, Wolf Ildi és Zete, a mentőkutya, és idén is lesz Fizika és Öko Show is. Egész nap folyamatos programok, bábszínházak, gyermekzenekarok, a kertben nívós játszóházak, kézműves vásár és foglakozások szórakoztatják a közönséget.

További infók >>

Ferencvárosi Utcazene Napok 2023 (egész hétvégén)

Zene, színház, újcirkusz, tűzszínház, gólyalábasok, népzene és világzene a Kálvin téren.

Facebook-esemény >>

Dante hajnalban // Filozófusok kertje (péntek este, szombat hajnal)

A rendhagyó színházi produkcióban különleges módon találkozik az irodalom, a színház, a város és a természet. Danténál sok szó esik a sötétségről, az éjszakáról, a csillagokról, a hajnalról és a világosságról – nem véletlen, hogy a Pokol napnyugtakor, a Purgatórium és a Paradicsom pedig napfelkeltekor hangzik el. Az előadás díszlete a besötétedő, majd kivilágosodó ég és alatta a város.

Facebook-esemény >>

Óbudai Kézműves Sörfesztivál (péntek-vasárnap)

Augusztus 25. és 27. között finomabbnál finomabb söröket ízlelhetnek meg a folyékony kenyérnek is becézett ital kedvelői Óbuda pezsgő Fő terén. A helyszínen kiváló kézműves sörök, mennyei street food ételek, koncertek és gyerekprogramok garantálnak felhőtlen szórakozást minden korosztály számára.

További infók >>

Fedezzétek fel a Városligeti fasor impozáns villáit:

A Mi Utcánk – Mini Fesztivál // Budaörs (péntek-vasárnap)

Idén másodszor szervezik meg A Mi Utcánk – Mini Fesztivált a Clementis utcában három helyszínen. Több kiállítás, sok jó koncert, remek hangulat, remek pizzák, hideg fröccsök és sörök várnak itt titeket három napon át.

Facebook-esemény >>

TE!Feszt 2023. – Terézvárosi fesztivál a Podmaniczkyn! (péntek-vasárnap)

A Terézvárosi Fesztivál idén augusztus 25-27. között költözik a Podmaniczky utcába. A fesztivál mindhárom napján fesztiválforgatagra, koncertek, színházi előadások számtalanjára, civil szervezetek és kísérőprogramok garmadájára számíthattok. Ha a nyár utolsó hétvégéjét pezsgő programokkal töltenétek, akkor irány a Podmaniczky!

Facebook-esemény >>

Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál (péntek-vasárnap)

Augusztus 25. és 27. között egész éjjel és nappal nyitva áll Szentendre a látogatók előtt. A három nap során számtalan izgalmas programmal készülnek az érdeklődőknek, így lesznek például gyermekprogramok, jótékonysági gumikacsaverseny, fényfestés a Fő téren, kertmozi, kiállítások és gasztronómiai finomságok is. A város hagyományos nyárbúcsúztató eseményét immár 18. alkalommal rendezik meg, bemutatva Szentendre valódi értékeit, érdekességeit, művészetét és kultúráját. A már említett programokon túl idén is megnyitják kapuikat a helyi műhelyek és üzletek, hogy megismerhessünk az ott lakók és üzlettulajdonosok munkáját, mindennapjait. Nem is beszélve a Borkorzóról, ahol borkülönlegességeket kóstolhatunk.

Weboldal >>

Burger, Blues, BeerFest // Bikás park (péntek-vasárnap)

Kivételes zenei élménnyel fűszerezett gasztrofesztivált tartanak augusztus 25-től 27-ig a Bikás parkban. A Burger, Blues, BeerFest nemzetközi burgerspecialitásokkal, frissítő kézműves, illetve nagyüzemi sörökkel, menő kísérő programokkal és a hazai blues jeles képviselőivel várja az érdeklődőket.

Facebook-esemény >>

Budapesti programok csütörtökön (2023. augusztus 24.)

Kóser séta Fűszeres Eszterrel

Fűszeres Eszter gasztroblogger a 7. kerület zsidó gasztronómiájának modern és régmúlt világába vezet be titeket gasztrosétáján.

Facebook-esemény >>

Fekete Jenő koncert a Muzikum Gardenben

Fekete Jenőt nem kell bemutatni a hazai bluesközönségnek, 3 évtizede töretlen lendülettel teszi a dolgát, sokak nagy örömére. Ezen az estén biztosan eljátszik néhány dalt a blues korai éveit megidéző Blue Walks című lemezéről, valamint a 2019-ben megjelent Sárarany című albumáról.

Facebook-esemény >>

Cat in a Hat koncert // A MU Színház kávézója

A Cat in a Hat zenekart 2020-ban alapította Varga Szabolcs (dob), Szabó Kristóf (basszusgitár) és Pongrácz Benedek (gitár). A három tagú formáció meglehetősen nagy teret biztosít a tagoknak, aminek a betöltésével, vagy szabadon hagyásával való játék nélkülözhetetlen része a zenekar hangzásának.

Facebook-esemény >>

Kassandra • Meteo // Pontoon

Bizarr dalszövegek, gyors váltások, szokatlan metrumok, ütemhangsúlyos riffek, bólogatós metál, poszt-rockos elszállás, fülbemászó pop-refrének.

Facebook-esemény >>

Blahalouisiana | vendég: Hűvös // Budapest Park (2023. augusztus 24.)

A tavalyi szülinapi mulatság után újra a Park színpadán a Blahalouisiana! A csapat az elmúlt tíz évben számos szakmai elismerést zsebelt be, miközben közönségük folyamatosan gyarapodik. Nem is csoda, hiszen eddig megjelent négy nagylemezük egyre több slágerrel van megpakolva, amikből egészen biztosan rengeteget magukkal visznek majd augusztus 24-én a Parkba.

Facebook-esemény >>

Pénteki programok Budapesten és környékén (2023. augusztus 25.)

100 év meséi – park- és színháztörténeti séta a Városmajorban

Izgalmakat tartogató vezetett séta göngyölíti fel csaknem 100 év meséit a Városmajorban. A főváros első közparkja augusztusban minden pénteken otthonául szolgál majd a rendszeres programnak. A sétán megismerhetitek az 1922-ben megnyílt Parkmozi, majd az azt követő színház történetét. Fák mesélnek a park legendáiról, a környék pletykáiról, de fény derül a Városmajori Jézus Szíve-plébániatemplom és a tőle különálló torony titkára is.

További infók >>

Cabaret Medrano elő-lemezbemutató // PostART

A Cabaret Medrano következő lemeze idén ősszel jelenik meg. A konkrét lemezbemutatóig elő-lemezbemutató koncerteken mutatnak meg néhány dalt a készülő anyagból. Természetesen a megszokott slágerek sem maradnak el.

Facebook-esemény >>

Tudósok, Magic Mosquitoz, Dr Tinnitus // Barlang

Menjtek el a Barlangba és legyetek ismét boldogan felszabadult ősemberek! Ebben segít titeket a Tudósok, a Magic Mosquitos és Dr Tinnitus.

Facebook-esemény >>

Henri Gonzo // Pontoon

Henri Gonzo ingyenes szólóestje a Pontoon fedélzetén.

Facebook-esemény >>

Zságer Balázs – Electric Lounge // Várkert Bazár

Augusztus 25-én nem más, mint Zságer Balázs veszi be a Várkert Bazárt. Balázs immár húsz éve a hazai elektronikus zenei színtér vezető egyénisége, albumai számos nemzetközi fórumon visszhangra találtak. A számos díj és szakmai elismerés mellett azonban igazi erénye a folyamatos, megújulás és változni tudás, új szóló projektjében inkább az ambient és a kísérletező kedvű elektronikus zenék felé kalandozik, melyből ti is ízelítőt kaphattok augusztus 25-én.

További infók >>

Besh o droM // KOBUCI

A Besh o droM egy olyan jól bevált ruhadarabhoz hasonlít, ami sosem megy ki a divatból, egy olyan ránchoz az arcon, ami a nevetéstől képződik, egy olyan tánchoz, amit mindenki a magáénak érez, egy olyan hanghoz, ami mindenkinek ismerősen cseng. Divatba hozták a feledésbe merült népdalokat, eltérő népek dallamaiban hallják meg a közöset, gyúrják egybe, abban a hitben, hogy a zene csak összeköthet, el nem választhat.

Facebook-esemény >>

BOTB CLASSICS – Indie/an Summer // TOLDI

Beates buli, ami végigmegy az egész indie színtéren az első The Smiths számoktól kezdve, át a 90’s britpop csúcskorszakon egészen a 2000 utáni sikerszámokig.

Facebook-esemény >>

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. augusztus 26.)

Nagymarosi Csípős Fesztivál

11. alkalommal kerül megrendezésre a Nagymarosi Csípős Fesztivál, azaz a gasztromazochisták, csípőskedvelők, chilitermesztők nemzetközi ünnepe! Csípős finomságok minden formában, mennyiségben és szórakoztató programok az egész család számára.

Facebook-esemény >>

Japánkert Feszt // Szentendre

Töltsetek el egy izgalmas napot a japán tradíciók szellemében és gyönyörködjetek a Dani Zoltán által létrehozott Japánkertben, Szentendrén! A kert ezúttal este 9 óráig nyitva áll a látogatók előtt, a Szentendre Éjjel-Nappal programjának jóvoltából.

Facebook-esemény >>

Egy új hely felderítése is szuper hétvégi program lehet:

Takáts Eszter – Molnár Zoltán duó // DANU Fröccsterasz, Zebegény

Kellemes környezetben, a zebegényi DANU Fröccsteraszán lép fel Takáts Eszter és Molnár Zoltán duója, augusztus 26-án.

Facebook-esemény >>

Ripoff Raskolnikov – Nagy Szabolcs koncert a parton // Pilismarót

A tiszteletbeli magyar bluesman ismételhetetlen művészetét és jelenlétét azonban kommentálni nem, csak megélni érdemes. Partnere a legjobb hazai blues zongorista, a páratlan Nagy Szabolcs.

Facebook-esemény >>

TILOS elő-SZÜLINAP // PIKNIK Manufaktúra, Nagymaros

A mély ütemekben és pszichedelikus hangzásban bővelkedő elektronika találkozik az irodalommal a Dunakanyarban.

Facebook-esemény >>

Ilú (CU) – Kubai jazz az Opusban

Az ÍLÚ három kubai muzsikus triója: olyan ősi tájakra vezetnek augusztus 26-án az Opus Jazz Clubban, ahol semmi sem létezhet zene nélkül. A csapat az afro-kubai szertartások dalait gondolja újra hagyományos és modern hangszerekkel – a mély érzelmek és magával ragadó életöröm garantált!

Facebook-esemény >>

NOMAD BAR72 // Nagymaros

Daytime vízbarátok találkozója augusztus 26-án, szombaton a Nomád Bárban. A Duna medrét negyedik alkalommal 10 órán keresztül töltik fel nektek, különböző szelektált zenékkel. Egyrészt BAR72 rezidensektől: Louie Triton, Solar Things és Nova Gravity különböző alakjaiban, illetve Mugatwo párosától. Másrészt vendégük is lesz: Hasha Dush, aki különleges daytime audiofil szettet hoz el, külön erre az alkalomra. Jegyek az alábbi linken elérhetőek.

Facebook-esemény >>

Deep Purple, Black Sabbath Tribute Night // Kertem

A legnagyobb Deep Purple, Black Sabbath slágerek, amikből sosem elég, két remek tribute zenekar tolmácsolásában.

Facebook-esemény >>

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. augusztus 26.)

Ráckeve délelőtt – kajaktúra

Ráckeve hangulata gyorsan magával ragadja a kajakost. Ez az a város a Kisduna mentén, ami együtt is él a folyóval. A kastély és a Duna parti parkja nem csak nagyon hangulatos, de egy kitűnő beszálló pont is a kajaktúrához. Az evezés 10 órakor kezdődik, marad idő délután még nézelődni, így nem csak a belvárost fogod látni, hanem azokat a csodálatos szigeteket és lagúnákat is, amiért olyan sokan imádják a ráckevei kis nyaralókat.

Facebook-esemény >>

Rutkai Bori Banda – live Kacsakő Szentendre



Az univerzális mese-pop királynője és csapata ismét a Kavicsoson.

Facebook-esemény >>

Sződligeti Veteránautós és Motoros Találkozó



Kihagyhatatlan programmal készülnek a veteránautó és motor-kedvelőknek Sződligeten augusztus 27-én.

Facebook-esemény >>

Sóletfesztivál // Ram Colosseum

Minden évben nagy sikert arat a zsidó kultúra és gasztronómia előtt tisztelgő Sóletfesztivál, amely idén is lehengerlő ízekkel várja a Ram Colosseumhoz látogatókat. Augusztus 27-én az érdeklődők megkóstolhatják különböző nemzetek sóletvariációit, és közelebbről megismerkedhetnek a klezmer műfajával.

Facebook-esemény >>

Ha egy izgalmas városnézésre vágytok:

Angyalfolki Utcabál

Augusztus 27-én újra megrendezésre kerül a XIII. kerület egyik nagy múltú rendezvénye, az Angyalfolki Utcabál. Ahogyan az elnevezés is utal rá, egész nap folkprogramok követik majd egymást, ezenkívül mindenkit vár a színes vásári forgatag, és az érdeklődők kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek.

Facebook-esemény >>

Django Feszt // Kristály Színtér

Egész napos zenei fesztiválra várják a jazz manouche kedvelőit augusztus 27-én Budapest szívében, a margitszigeti Kristály Színtérben. A nemzetközi előadókat felvonultató eseményen különböző zenei műfajok között a django swing, a jazz, a magyar cigányzene és a világzene találkozásának lehettek fültanúi.

További infók >>

Csepel: Az alkotás bűvöletében

Augusztus 13-án és 27-én is megnyílnak a résztvevők előtt a Csepel Művek képzeletbeli kapui. A legendás Csepel Művek felirat alatt áthaladva feltárul a csepeli gyárváros története, féltve őrzött titkai, melyek közt Bauhaus kórház, elegáns villanegyed és szecessziós színházterem is felsejlik. A közel 3 órás séta alkalmat ad, hogy elmerüljetek Weiss Manfréd örökségében, aki nélkül nem épült volna fel Európa egyik legnagyobb ipari vállalata.

További infók >>