Romantikus hangulatban csónakázhatunk idén is a Városligeti-tó vizén

Július első napjaiban megkezdte idei csónakszezonját a Városligeti Csónakázótó. Nincs már tehát semmi akadálya, ami visszatarthatná a romantikus hangulatra, festői kilátásra, vízközelségre és kikapcsolódásra vágyókat.

A 60 ezer négyzetméteres Városligeti-tó idén nyáron is számos kikapcsolódási lehetőséggel várja a fővárosiakat, közelről és távolról érkezőket egyaránt.

A 4 fős csónakokon túl ezen a nyáron is lesz lehetőség 4 fős vízibiciklik, újdonságként pedig SUP deszkák bérlésére is. Utóbbi esetében programokat is szerveznek a SUP iránt érdeklődőknek: alapozó oktatáson és SUP jógán is próbára tehetjük majd egyensúlyérzékünket a Vajdahunyad várának szomszédságában.

Vízibicikliből 32 db, csónakból 9 db, SUP-ból pedig 10 db áll majd az érdeklődők rendelkezésére, melyet 30 perces időtartamra lesz lehetőségünk kibérelni nyitvatartási időben, 10 és 21 óra között.

És ha ez még nem lenne elég, a vizes élmények mellett a latin táncok iránt érdeklődőket is nagy szeretettel várják a Városligeti-tóhoz. A kezdő és haladó táncosoknak kéthetente cha-cha-cha, tangó és bachata táncórákkal kedveskednek.

További információkat a Városligeti Csónakázótó weboldalán ide kattintva találtok, az eseményeket pedig ezen az oldalon érhetitek el.

Ha nem mennétek messze Budapesttől és ingyenesen csobbannátok egy jót: