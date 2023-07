7 remek látnivaló Lágymányoson, amiért megéri ellátogatni a XI. kerületbe

Lágymányos a főváros legnagyobb kerületének, Újbudának egy kis szelete. Szerény mérete ellenére mégis minden megtalálható itt, legyen szó aktív vagy passzív kikapcsolódásról, kulturálódásról, netalán gasztronómiai kalandozásról.

Egyetemisták parkja

A Dunától visszahódított Lágymányos megannyi egyetemi campusnak ad otthont. A BME és az ELTE campusait elválasztó Irinyi József utca déli oldalán található a 2020-ban felújításon átesett Egyetemisták parkja. A korszerűsített zöldterületen pihenési és aktív kikapcsolódási lehetőségek várják a fiatalokat. A parkban és a parkon túl kalandozva több szobor és köztéri alkotás is található, köztük a Memento-emlékmű, a Nobel-díjasok emlékműve, a Mag szobor és a gyermekével ábrázolt anya szobra.

A38 Hajó

Kulturális olvasztótégely a Dunán szüntelenül ringatózó Artemovszk 38 Hajó, mely koncertek, felolvasások, beszélgetések, zenei és színházi együttműködések és közvetítések színhelye is egyben. A Petőfi híd budai hídfőjénél állomásozó koncerthajó egy ukrán áruszállító teherhajó átalakításával jött létre, azóta pedig kedvelt színfoltja a fővárosnak. Nyaranta a tetőteraszt is megnyitják a koncerteknek, de azt sem árt tudni, ha éhesek és szomjasok vagytok, akkor is érdemes a fedélzetre lépnetek.

Bartók Béla út

A Bartók Béla út sokszínűsége vitathatatlan, mind gasztronómiai, mind kulturális tekintetben. Hangulatos kávézók és éttermek, galériák szegélyezik Újbuda és ezzel együtt Lágymányos kulturális főutcáját. Az sem véletlen, hogy a Time Out a világ 50 legjobb városi negyede közé választotta a Bartókot még 2019-ben. Minden ujjunkra jut itt egy-egy a jóból, és hatványozottan igaz ez akkor is, mikor a boulevard fesztiválok és közösségi kezdeményezések otthonául szolgál.

ELTE TTK Természetrajzi Múzeum

2022-ben ünnepelte kiállításainak 20. évfordulóját az ELTE TTK Természetrajzi Múzeuma. Az időről időre tematikus eseményeknek otthont adó, a Múzeumok Éjszakája alkalmával is színes programokat szervező múzeum jelenleg előzetes egyeztetés után, hétköznapokon látogatható. A múzeumban ásvány- és kőzettári, biológiai és őslénytani kiállítást tudtok megtekinteni, de a matekbarlang és az üvegpiramis is számtalan megismernivalóval szolgál.

MU Színház

Több, mint 30 éve Újbuda és ezzel együtt Lágymányos éke is a Kőrösy József utca szövetébe beékelődött MU Színház. A befogadó és közösségi színházként is működő MU célja az innováció és az alulról szerveződő kezdeményezések támogatása. A MU eredeti jelentése maja eredetű, de a színház a rövidítést Magyar Undergroundként is definiálja. Különleges színházi élményért érdemes a MU előadásai közül szemezgetni, kávézójában és kertjében egy kis időre megpihenni.

Kopaszi-gát

Lágymányoson valamivel túl, a városrésztől délre, a Lágymányosi-öbölt karoló, 900 méter hosszan a Dunába nyúló Kopaszi-gát szintén érdemes a felfedezésre. A tömegközlekedéssel és kerékpárral, de még gyalog is könnyen megközelíthető gát mára az aktív kikapcsolódás és pihenés számtalan formáját kínálja. A hangulatos kávézóknak és éttermeknek hála egy kiadós séta vagy vizes kikapcsolódás után nem kell messzire mennünk, hogy erőt merítsünk. A gáton sétány kanyarog, rendezett zöldfelületek, homokos partszakasz, az öbölre kiváló kilátást biztosító amfiteátrum és talán mondanunk sem kell, hogy a Duna közvetlen közelsége is várja a feltöltődni vágyókat.

Le Bistro – Kitchen&More

Nem akármilyen hangulat és mesés dunai környezet öleli körbe a Kopaszi-gáton található Le Bistro – Kitchen&More éttermét. A kifogástalan alapanyagok és izgalmas, újragondolt ízek szálai futnak itt össze, hogy ínycsiklandó fogásokként örvendeztessék meg az ide érkező ínyenceket. Az áprilisban megújult étterem lendülete és kimeríthetetlen kreativitása nemcsak könnyed vacsorák, de családi események, céges rendezvények és esküvők alkalmával is tökéletes. És hogy mi többet kínálhatna még ennél is a Le Bistro? Természetesen zenével és zamatokkal átitatott programok számtalanját.

