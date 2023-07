Nyáresték leghangulatosabb kikapcsolódását kínálja Újbuda rejtett oázisa

A Feneketlen-tó túlzás nélkül a XI. kerület egyik legszebb része, mely az elmúlt években egyre népszerűbb lett a környékbeli lakók és a budapestiek körében egyaránt. Nem véletlenül persze, hiszen az Este11 igazi közösségi találkozóponttá varázsolta.

Árnyas fákkal, megújult dizájnnal és sejtelmes fényekkel várja a lazítani vágyókat minden délután 17 órától a Villányi út elején található teniszpálya hátsó kertjében otthonra lelt Este11.

Az Este11 zárt is, nyitott is, náluk úgy bújhattok el a világ szeme elől, hogy közben a városi zsibongás élménye is megmarad. Hangulata egy csendes, beszélgetős délutáni találkozóra éppoly alkalmas, akárcsak egy hosszú napot levezető esti táncra.

Ha tehát nyugodt környezetben szeretnétek társasági életet élni, ha szerettek jókat enni és inni, akkor az Este11-ben a lehető legjobb helyen jártok.

Húsimádók és vegetáriánusok édenkertje

Klasszikus koktélok vagy épp kiváló hazai borok közül válogathattok náluk, de nem árt tudnotok, hogy a finom italok mellől elmaradhatatlanok a minőségi ételek is.

Az udvar hátsó részén található pit boxban órákon át sülnek ugyanis a jobbnál jobb grillhúsok, melyeket frissen készült salátákkal kínálnak.

Nem érdemes kihagyni a ház egyik büszkeségét, az omlós és szaftos pulled pork szendvicset, de ugyanez igaz a ropogós csirkeszárnyakra, illetve a házi coleslaw-val kísért oldalasra is.

A húsmentesen étkezőknek sem kell egy percig sem aggódniuk, hiszen isteni húsmentes kínálattal csábítják a Feneketlen-tóhoz őket is.

Hangulatos oázis a esti lazításhoz

Az Este11 az a hely, ahova simán beülhettek munka után egy hideg itallal a kézben, csipegethettek valamit és közben élvezettel nézhetitek, ahogy kialakul körülöttetek a buli.

Bárhogy döntötök is, ha valamiben biztosak lehettek, az az, hogy egy hosszú nap végén sokkal kisimultabban és jobb hangulatban távoztok majd az Este11-ből, mint ahogy érkeztetek.

Ugorjatok be hozzájuk rendszeres zenei programjaikra, vagy péntekenként hallgassátok náluk a legmenőbb lemezeket a Vinyl Fridaysen.

Az Este11 csapata a Villányi út 14. alatt várja érkezéseteket, pontosan ott, ahonnan zene szól, ahol társaság van és ahol a kiváló hangulat is adott.

Fedezzétek fel rejtett oázisukat idén nyáron a Feneketlen-tó tőszomszédságában és töltsétek a nyárestéket náluk, ha igazi kikapcsolódásra vágytok!

Elérhetőség: Este11 1113 Budapest, Villányi út 14. Facebook-oldal

