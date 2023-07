Íme a legjobb programok a héten a Balaton partján – 2023. július 10. – július 16.

Hétről hétre temérdek program vár benneteket a Balaton partján. Koncertek, bortúrák, piknikek, fesztiválok, sport- és gyerekprogramok – ezek közül válogattunk nektek.

Balatoni programok az északi parton

Rosé, Rizling és Jazz Napok // Veszprém (2023. július 16-ig)

10 nap, 30 borász, 30 koncert: 2023-ban is vár a Rozé, Rizling és Jazz Napok a veszprémi Óváros téren.

Hello Wood Builder Summit // Zalahaláp (2023. július 16-ig)

Idén nyáron összművészeti kulturális fesztivállal tér vissza a Hello Wood. A Builder Summit fókuszában a bontás-építés áll, a résztvevők nemcsak az installációkat, hanem közösséget és önmagukat is építik majd a fesztivál 10 napja során.

Hetedhét Mesefesztivál // Balatonakali (2023. július 10.)

Koncertekkel, mese- és játszóházakkal és rengeteg vidámsággal várnak benneteket Balatonakaliban a mesefesztiválon.

Történelmi lovasjátékok és középkori lakomák // Sümeg (2023. július 12., 13., 15.)

Számos középkori programmal, lovagi tornákkal, lakomákkal, rendezvénnyel várnak titeket a sümegi élménybirtokon.

VeszprémFest (2023. július 12-16.)

Külföldi világsztárok nem csak hatalmas fővárosi arénákban koncerteznek, ezt bizonyítja a július 12. és 16. között megrendezésre kerülő VeszprémFest. A nívós zenei felhozatalt olyan nevek erősítik, mint Alvaro Soler, Norah Jones vagy Joss Stone.

Gyenesdiási Bornapok (2023. július 13-16.)

Gyenesdiás forró nyári napjain egy igazi felüdítő programsorozat, melynek során népművészek bemutatói, kézművesek vására, fenséges gasztronómia, kitűnő borok és színes kulturális programok várnak titeket.

Györöki JazzFiesta // Balatongyörök (2023. július 13-17.)

Július 13-tól ismét a jazz dallamaival telik meg Balatongyörökön a Kossuth utcai műemlék templom alatti kis tér.

LégyOtt a tóparton // Tapolca (2023. július 14.)

Idén is megrendezésre kerülnek a LégyOtt a tóparton élőzenés esték a mediterrán hangulatú Tapolcán. A Malom-tó festői környezetében zenés és szórakoztató műsorokon élvezhetjük a természet és a művészet közös csodáját.

Segítség, megnősültem! – Pindroch Csaba egyszemélyes komédiája // Alsóörs (2023. július 14.)

A hagyományos bohózat és a modern stand-up comedy stílusjegyeit egyaránt felvonultató előadás sajátos görbe tükröt tart az esküvő előtti és utáni hétköznapok legkülönbözőbb komikus vagy éppen keserű pillanatainak. Mindannyiunk számára ismerős helyzeteket láthatunk, felszabadult nevetéssel ismerhetünk magunkra Pindroch Csaba sokoldalú és őszinte játékát nézve, aki a házasság témájában jártas és végtelenül szerethető színészként bravúrosan tálalja ezt a nem mindennapi színházi fogást.

Villa Filip Napok // Révfülöp (2023. július 14-15.)

Révfülöp hagyományos ingyenes nyári fesztiválja immár 31. alkalommal.

DJ a szőlőben // Homolai Borterasz, Paloznak (2023. július 14-15.)

A Homola Borterasz megunhatatlan balatoni panorámája és a jó borok mellett a legkiválóbb lemezlovasokat felsorakoztatva invitál minket a szőlőhegyre, ahová VW buszukkal gördülhetünk be, hogy megörökítsük egy önfeledt nyári pillanatot.

Vázsonyi Malompiknik // Kinizsi vár, Nagyvázsony (2023. július 14-16.)

A malompiknik sorozat második etapját a Geröly Trió koncertje nyitja péntek este. Szombaton a Káposzta-Fieszta keretében közösségi programokat szerveznek, lesz közös főzés és panelbeszélgetésben kalandozhattok a töltött káposzta körül. A nap végén egy meglepetés lemezlovas szolgáltat talpalávaló muzsikát hogy teljes legyen a fieszta.

Badacsonyi Bor7 (2023. július 14-30.)

Ezen a 17 napos rendezvényen végigkóstolhatjátok a helyi borászatok finomabbnál finomabb borait, megismerhetitek a borvidék hagyományait, sőt szabadtéri koncertek és gyerekprogramok is színesítik az eseményt.

Tűzgyűrűtúra a Badacsonyon (2023. július 15.)

3,5 millió éve kataklizma volt ezen a területen, mely akkor nem is így nézett ki. Milyen volt az az ősföldrajzi környezet? Volt-e akkor Balaton? Milyen kőzet építi fel a hegyet? Kik voltak az első szőlőültetők a vidéken? Megannyi izgalmas kérdés! Kíváncsi vagy a válaszra? Túrázás közben mindenre fény derül.

Magashegyi Underground & Zanzibar a Hegymagasi Piactéren (2023. július 15.)

Magashegyi ünnep 20 órától, utána pedig Zanzibar legnagyobb slágerei várnak rátok 22 órától a piactéren.

Zenés esték a Balaton várában: Margaret Island // Szigliget (2023. július 15.)

A Zenés esték a Balaton várában koncertsorozat hosszú évek óta az egyedülálló szigligeti vár falait töltik meg dallamokkal. A csodálatos helyszínen, a páratlan panoráma mellett élvezhetjük a színvonalas koncerteket, amelyek este 8 órakor kezdődnek: július 15-én a Margaret Island lép színpadra.

Libegők Éjszakája Eplényben (2023. július 15.)

Július 15-én ismét éjszakába nyúlóan libegőzhetünk az eplényi Bakonyban KalandHegyen, ahol izgalmas programokkal kiegészülve várják a késő esti libegőzésre vágyó látogatókat.

Liliomkert Piac (2023. július 15., 16.)

A Káptalantóti központjában található Liliomkert Piac egész nyáron, minden vasárnap és szombat délelőtt egészen 14:00-ig nyitva áll a látogatók előtt. A hangulatos kis piac nem véletlenül lett népszerű, hiszen a helyi gazdák és kézművesek értékesítik itt friss termékeiket, így a látogatók felfedezhetik a környék autentikus ízeit. A standok tele vannak friss zöldségekkel, gyümölcsökkel, mézzel, sajtokkal, házi lekvárokkal, emellett pedig más kézműves portékával is találkozhattok, a helyi textilipari termékektől kezdve az egyedi ékszereken át a kézzel készített kerámiákig.

BányaKertMozi: Macskafogó // Salföld (2023. július 16.)

A rajzfilmklasszikus digitálisan restaurált képpel és hanggal kerül újra a vászonra az ingyenes kertmoziban.

Programok a Balaton déli partján

A Mézeskalcs Úr meséje – Danny Bain // Balatonfenyves, Balatonföldvár (2023. július 11., 12.)

Ebben az angol nyelvű dalbetétekkel tűzdelt előadásban az amerikai népmesék egyik kiemelkedő alakjának, Mézeskalács Úrnak történetét hallgathatja a közönség a népszerű mesemondótól.

Jazz és a Bor Fesztiválja // Balatonboglár (2023. július 12-15.)

Négy napon át minden este két jazz koncerten Magyarország legkiválóbb borait kínálják mediterrán hangulatban.

Csukás-mese – Süsü és barátai // Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonföldvár, Balatonszárszó (2023. július 13., 14., 15., 16.)

Van, aki nem ismeri Süsü, Mirr-Murr vagy Gombóc Artúr nevét? Aligha! De ha mégis van olyan, aki még nem találkozott velük, hát most itt az alkalom!

Zalakaros Város Napjai (2023. július 13-16.)

Három napos városünnep játszóházzal, kézműves fogalalkozásokkal, táncelőadásokkal és szuper koncertekkel.

Klassz a pARTon! // több helyszínen (2023. július 13. – augusztus 1.)

Július 13. és augusztus 1. között, immár kilencedik alkalommal rendezik meg a Klassz a pARTon! Fesztivált, amely idén is a Balaton szokatlan helyszíneire csempészi be az élő klasszikus zenét, méghozzá teljesen ingyen. Első alkalommal jelentkezik a fesztivál Balatonedericsen, ezen kívül a megszokott balatoni helyszíneken – Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonkenese, Balatonszárszó, Balatonszemes, Dörgicse, Keszthely, Szigliget, Tihany, Vászoly, Zamárdi – hallgathatjuk meg a fesztivál koncertjeit. Emellett Tata sem marad ki, a festői Öreg-tó melletti parkba várják az érdeklődőket.

Mihály, avagy egy város kísértetei – szürreális zenei-irodalmi előadás Csokonairól // Balatonföldvár (2023. július 14.)

Idén ünnepeljük Csokonai Vitéz Mihály 250. születési évfordulóját. A hozzá kötődő, Prieger Zsolt által megálmodott előadás – vagy éppen irodalmi DJ set – abból a gondolatból született, hogy Csokonai nem pusztán a múlt egyik mitikus alakja, hanem nagyon is jelen lévő személy: ő a nagy áramvonalas, sőt újhullámos. Prieger Zsolt komponistatársa, Balázsovics Mihály (MC Tink) és a jazz-trombitás Subicz Gábor együtt alkotnak meg egy olyan művet, amely atmoszférikus, táncos, gondolkodtató, filozofikus és nevettető.

Parno Graszt koncert // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. július 14.)

Ez a banda eszelősen szerethető, pont azért, mert nem akarnak mások lenni, mint akik. Nem akarják hagyományörző cigánydalaikat túlcifrázni, mert tudják, mekkora energia lakik fülbemászó dallamaik letitsztultságában. Koncertjeik alkalmával megelevendik a vidéki kocsma pálinkaleheletű hangulata, zörögnek a szekerek, pörögnek a szoknyák és suhognak a falevelek.

New Orleans Jazz Fesztivál // Siófok (2023. július 14-16.)

A háromnapos jazzfesztivál Siófok főterén, amin fellép többek közt a Benkó Dixieland Band és Hot Jazz Band is.

Hervis Balaton-átevezés // Zamárdi (202. július 15.)

2023-ban is lesz Evezd le keresztbe! Vegyetek ti is részt az ország egyik legnagyobb szabadidős vízisporteseményén!

Marcello And The Flaming Boppers koncert a Helka Sörkertben // Balatonföldvár (2023. július 15.)

A Marcello and The Flaming Boppers triót Marcello (Plesoczki Márton) énekes-gitáros alapította 2021-ben. A formáció egy olyan különleges világot teremt maga köré, mely mindenkit magával ragad. A hangzásvilág, a színpadkép, a zenekar megjelenése mind olyan hangulatot sugároz, amely emlékeztet az amerikai Rock’N’Roll korszakra, ugyanakkor valami újat mutat be.

Ed Philips and the Memphis Patrol // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (2023. július 15.)

Az Európa szerte rendkívül népszerű budapesti Ed Philips and the Memphis Patrol hatalmas energiával és egyedülálló imázzsal eleveníti fel Elvis Presley slágereit, mint például Jailhouse Rock, Ready Teddy, Let yourself Go, A Little Less Conversation, Hurt, Frankfort Special vagy a Viva Las Vegas.

Élőzenés naplemente party a BL Teraszán // Balatonlelle (2023. július 15.)

Június 17-től minden szombaton élőzenés naplemente party-t tartanak a BL YachtClub Teraszán a Four Seasons duóval. A zene után kertmozi, finom ételek és hűtött italok várnak titeket.

Robin Hood kalandjai – Nizsai Dániel // Balatonfenyves (2023. július 16.)

Ki ne hallott volna Robin Hoodról, a sherwoodi erdő lakóinak bátor vezéréről? A tréfára mindig kész, szabadságszerető bujdosók történetei 800 éve köztünk élnek és most a tisztelt nagyérdeműhöz is elérnek. Az interaktív előadást, amely a vásári bábjátékok hagyományaiból merít 4 éves kortól ajánlják az alkotók.

Levendulaszüret Kőröshegyen (egész hónapban)

Kőröshegyen június 9-től augusztusig, 8 hektár levendula virágzik, melyek hátterét a kéklőn világító Balaton adja. Tapasztaljátok meg a levendula nyugtató hatását, kapcsolódjatok ki és vigyétek haza magatokkal az élményt illatos lila csokorba kötve!

