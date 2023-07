30+ kihagyhatatlan program a Dunakanyarban 2023 júliusában

Esztergomtól Szentendréig, íme az idei nyár legizgalmasabb programjai! Válogassatok kedvetekre a koncertek, színházi előadások, vízitúrák, kiállítások, fesztiválok és családi programok közül!

Mester Fanni szólókoncert // Zsengélő Café, Verőce (2023. július 5.)

Mester Fanni zenél július 5-én a Zsengélő Caféban. Hogy mire számíthatunk? Fanni szavaival élve: „Vannak dalok, amik úgy navigálnak, mint a GPS-koordináták. Zászlót szúrnak az időbe. Azokat a dalokat fogom játszani, amik engem segítenek emlékezni.”

Waldorfeszt // Törökmező-Nagymaros (2023. július 6-9.)

Indítsd a nyarat a festői Dunakanyarban július 6. és 9. között a tizedik Waldorfeszten! Számtalan izgalmas nappali program és négy színpadnyi koncert vár a fesztiválozókra olyan előadókkal, mint az Ivan & the Parazol, az Aurevoir, Deva, az Analog Balaton, a Parno Graszt, a Lázár tesók és sokan mások. Napközben színház, kézműves foglalkozások (pl. nemezelés, agyagozás, batikolás, szitanyomás, kovácsolás), workshopok, kerekasztal-beszélgetések és előadások, civil szervezetek és gyereksarok szórakoztatják a látogatókat – mindezt egy csodálatos közösségben, egy csodálatos helyszínen.

Duna-parti családi nap Verőcén (2023. július 7-8.)

A verőcei strandon színes programkavalkád várja a család apraját-nagyját július 7-én és 8-án. Péntek este rögtön a Bon-Bon koncertjével indulnak a programok, majd másnap meseelőadás, vízifoci, strandröplabda-bajnokság, kézműveskedés, zenés torna, sárkányhajózás és kötélhúzó verseny kerül megrendezésre.

Denagyvilág // Szigetmonostor (2023. július 7-9.)

A Szentendrei-sziget legdélibb települése, Szigetmonostor 3000 fős kis faluja elérhető közelségben fekszik a fővárostól, mégis meg tudta őrizni a béke szigete érzését. Az itt élő és számos, nemzetközileg ismert formációban aktív zenész, Varga Kornél társaival idén nyáron életre hív egy új fesztivált zenészek, technikusok, színpadmesterek, grafikus, webfejlesztő, nyomdász, fotós és rengeteg önkéntes összefogásával, ahol számos zenei műfaj otthonra lel a jazztől a világzenén át a népzenéig, irodalmi és társművészeti programokkal, gyerekeknek szóló udvarral és folkkocsmával.

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (2023. július 7-9.)

A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok hazánk legrangosabb és méreteit tekintve is legnagyobb középkori fesztiválja, mely minden év júliusának második hétvégéjén kerül megrendezésre. Ezernél is többen érkeznek Olaszországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Németországból, Csehországból, Szerbiából és persze hazánkból is a kosztümös lovagok, zenészek, mutatványosok, táncosok, íjászok – a korszak reprezentánsai, hogy három napon át a középkor bűvöletében fogadják az idelátogató nagyérdeműt.

Dunakanyar Fesztivál // Nagymaros (2023. július 8.)

A Dunakanyar Fesztivál idei célkitűzése, hogy az egynapos rendezvény alatt még jobban megismerhessük a Dunakanyar térségének páratlan szépségét, ezúttal Nagymaroson. Éppen ezért olyan programokkal készülnek július 8-án a helyi közösségek bevonásával, amelyek a kicsiknek játékos, a nagyoknak pedig szórakoztató módon segítenek közelebb kerülni az itt található települések kincseihez. Napközben kellemes zenét hallgathatunk a Horizon helyszínein, vezetett túrákon vehetünk részt, vagy érdekes, művészek, természetjárók és helyi lakosok által tartott előadásokon tudhatunk meg érdekességeket. Az esemény kutyabarát!

Vác a Tiéd! (2023. július 8.)

Színes programok várnak benneteket július 8-án, Vácon, ahol egyfajta városnapot tartanak gyerekprogramokkal, helytörténi sétákkal, koncertekkel, városnéző panorámabusszal, bűvészelőadással és kerekasztal-beszélgetéssel. A programok ingyenesek!

Bödőcs Tibor: Meg se kínáltak // Váci Dunakanyar Színház (2023. július 8.)

A szerző többször is nyilatkozta, hogy Thuróczy Szabolcs hangján szól a fejében Oszkár. Végre eljött az idő, hogy a nézők is meghallgathassák, hogyan. Kocsmaária sok nevetéssel és sírással. Oszkár néhol nosztalgikusan költői, néhol sokkolóan ismerős és karcos világa Keresztes Tamás rendezésében elevenedik meg.

Szabó Ádám koncert a Nokedli teraszán // Nagymaros (2023. július 8.)

Szabó Ádám énekes, harmonikás muzsikál július 8-án, 7 órától a Nokedli étterem teraszán. Az asztalt foglaló vendégeknek egy pohár pezsgővel/borral kedveskednek a házigazdák.

EtnoBazár a Foltban // Szentendre (2023. július 14.)

Megzenésített saját versek, balkáni és magyar turbofolk… Népek, régiók, nemzedékek, stílusok, műfajok, igricek, dalnokok és vérbeli muzsikusok bazári elegye július 14-én, este 8-kor, Szentendrén, a Folt Kávézóban!

Visegrock Fesztivál // Visegrád (2023. július 14-15.)

Jubilál a Dunakanyar rockfesztiválja július 14-15-én, pénteken és szombaton! Találkozzunk immáron tizedik alkalommal a Dunakanyar legszebb pontján, Visegrádon, a Királyi Palota lovagitorna-pályáján!

Red Fan Studio // Kertünk bár és kilátó, Vác (2023. július 15.)

A Kertünk bár és kilátó Bulizz Nappal! bulisorozatának következő epizódjában egy mesésen dallamos drum&bass bulival köszöntik az idei nyarat. A belépés ingyenes!

Gyertyaúsztatás Szentendrén (2023. július 15.)

Táncoló szentjánosbogarakat idéző gyertyafény lepi el a Dunát július 15-én, Szentendrén. Ebben a különleges, romantikus látványban gyönyörködhetünk, miközben a Duna egy lezárt szakaszán hajókról bocsájtják a vízre a speciális mécseseket, majd kenukkal kísérik útjukat. A program 8 órakor, Szalonna és bandája koncerttel kezdődik a Dunaparti Művelődési Ház udvarán, majd fél 10-kor indul a gyertyaúsztatás. Később, 10 órakor közös táncház a Dunakorzón, a nap zárásaként pedig a Postás Strandnál az összes mécsest begyűjtik, így védve a Duna épségét.

Anyák napja // P’Art Mozi, Szentendre (2023. július 15.)

A két világháború között Angliában egy szolgálólány titkos viszonyt folytat egy férfivel, akit szeret. A férfi ugyanakkor egy másik nővel tervez összeházasodni, aki rangban közelebb áll hozzá. Kettejük viszonya azóta tart, hogy a lány szolgálni kezdett volna a gazdag családnál, a társadalmi különbségek miatt azonban a korban szerelmük beteljesülése lehetetlen. A filmben olyan sztárok szerepelnek, mint Josh O’Connor, az Oscar-díjas Colin Firth, az Oscar-díjas Olivia Colman és a kétszeres Oscar-díjas Glenda Jackson.

Kékevező Fesztivál // Horány-Szigetmonostor (2023. július 15.)

Szuper vízparti programokkal várnak benneteket a Kékevező Fesztiválon július 15-én, szombaton. Ami biztosan lesz: kajak-kenu, SUP, sárkányhajó, párevezés, valamint helyi és térségi termelői vásár, gyermekprogramok, kézműveskedés, koncert és utcabál szórakoztatja a látogatókat.

Manuel koncert // IceBeach, Esztergom (2023. július 15.)

Július 15-én Manuel ad élő zenekaros koncertet az IceBeachen! A Summertime Madness bulisorozat keretében Esztergomba érkezik Manuelel kívül KKevin, Pumped Gabó, Elektra, Aaron Sole és Marky V. Fergeteges este lesz!

Esztergom-Visegrád kajaktúra (2023. július 16.)

A Kajakszafari.hu minden évben végigjárja a Dunakanyart, akár többször is. Hogy miért? Mert kajakból a legszebb a Dunakanyar, és itt a legtöbb a látnivaló. Csatlakozz a vízitúra legészakibb állomásához, Esztergomtól Visegrádig!

Skanzenfutás – családi futófesztivál // Szentendrei Skanzen (2023. július 16.)

A nyár egyik legizgalmasabb családi futófesztiválja a Szentendrei Skanzenben, ahol visszaforgathatod az idő kerekét, visszafuthatsz a múltba, megismerheted a magyar tájak kultúráját, a történelmünket és a múltunkat. A pálya adottsága, a dimbek-dombok, a falusi környezet gondoskodik a szórakoztató futóhangulatról. Hozd magaddal az egész családot, mert nemcsak futni tudtok, de a múzeum ingyenes ezen a napon még a kísérőknek is!

Nagymarosi Zenei Napok (2023. július 18-19.)

A Nagymarosi Zenei Napok koncertjei 1990 óta minden nyáron elhangzanak a Nagymarosi Művelődési Házban. Idén már a 34. nyári kurzus valósul meg, melynek fő témája a klasszikus kamarazene. A produkciók egy hét alatt alakulnak ki Arnóth Balázs kamarazene-tanár, a kurzus megálmodójának vezetésével. A résztvevők a 20 és 35 év közötti generáció tagjai, egyetemisták, zeneakadémisták és már diplomás fiatal művészek, akik az ország legjobb kamaraművészei közül kerülnek ki.

Lachegyi Máté Quartet // Tó Bisztró, Göd (2023. július 21.)

A Gödi Jazz Napok keretében több ingyenes jazzkoncert is várja a közönséget a Duna-parti városban. A Lachegyi Máté Quartet koncertje 7 órakor kezdődik a Tó Bisztróban, ahol a kellemes dallamok mellé finom falatok is dukálnak.

A Primate.hu házibulija // Mi a Kavics, Dunakeszi (2023. július 21.)

A Primate.hu csapatának idén is lesz Dunakeszin nyári rezidenciája. Találkozzunk a szabadstrandon, ahol lélekmelengető house zenék pezsdítik fel az estét. A belépés ingyenes!

Váci Világi Vigalom (2023. július 21-23.)

Ha nyár, akkor Váci Világi Vigalom! Vác varázslatos helyszínein a háromnapos ingyenes fesztiválon mindenkire gondoltak: napközben családi programok, számos kiállítás, komolyzenei koncertek, kézművesek utcája, esténként nagykoncertek, utcabál és egész nap gazdag gasztronómiai kínálat.

Medencés Glampingbuli // Danu Kemping Dömös (2023. július 22.)

A glamping szó a glamour és a camping szavak összeolvadásából keletkezett, és ígérjük, hogy Dömösön egyikből sem lesz hiány! A Telekomosok Fesztiváljának újabb állomásán maximálisan kihasználhatjuk majd a Danu kemping észvesztően menő medencéjét! A kedvenc női előadónk a dögös hangjával és a keserédes pop műfajába tartozó dalaival vesz majd le a lábadról, hogy aztán Magyarország legnépszerűbb indie-folk formációja lábra állítson azzal, hogy a modern táncházas életérzést pakolja a talpad alá.

LeányfaluNap (2023. július 22.)

Leányfalu több helyszínén is izgalmas programokkal ünnepelhetjük meg a települést napját július 22-én. Délelőtt fellép az Alma Együttes, illetve népi játszóház, ingyenes sárkányhajózás és körhinta is várja a gyerekeket. Emellett egész nap koncerteket hallgathatunk, fél 8-kor pedig kezdődik az Első Emelet várva várt fellépése!

A kolozsvári bíró – mesejáték gyerekeknek // Verőce (2023. július 24.)

Az Aradi Kamaraszínház előadása az ismert történetet meséli el Mátyás királyról és a kolozsvári bíróról, sok humorral, a reneszánsz kor zenéjét a mai hangzásokkal ötvöző, pergő ritmusú, kedves dalokkal. A történet érdekessége, hogy az igazságos Mátyás mellett megjeleníti Beatrix királyné alakját, szeretetteljes házastársi vetélkedést ajánl a bölcs király nejének az igazságosztás terén. Az előadást kifejezetten óvodásoknak és alsó tagozatos kisdiákoknak ajánljuk.

Tunéziai terápia // Barlang kertmozi, Szentendre (2023. július 25.)

Selma, a párizsi pszichoterapeuta hazaköltözik Tunéziába, hogy rendezze az életét. A tuniszi családi házuk tetőterében berendezett rendelőjében szeretné folytatni a praxisát. Családja és a helyi közösség gyanakodva és szkeptikusan fogadja a vállalkozást, azonban hamarosan számos kliense akad, a helyi fodrásztól kezdve az imámig. Saját rokonaival, különösen lázadó unokahúgával is boldogulnia kell, miközben egy rendőr egyszerre udvarol neki és fenyegeti bezárással a rendelőjét, ha nem küzdi végig magát a hivatalos engedélyeztetésen.

MCC Feszt // Esztergom (2023. július 27-29.)

Készülj fel! Július 27-29. között Esztergomban te is elmerülhetsz a tudomány, a közéleti viták, a kultúra és az igazán nagy bulik világában. Az MCC Feszt idén is visszatér a Dunakanyarba. Esztergom történelmi épületei és a kanyargó Duna között gondolatébresztő beszélgetéseket hallgathatunk meg napközben, a családokat pedig az Edu-sétány színes kavalkádja várja. A megújuló zenei kínálatról és a fantasztikus hangulatról számos sztárfellépő, többek között Ákos, a Bagossy Brothers Company, a Follow The Flow, Valmar, Dzsúdló és a hazai DJ-szcéna krémje gondoskodik. Gyere el, és légy részese te is, ahogy ismét hangot adnak a tehetségnek!

Szentendre Digital Sunset (2023. július 29.)

A Kacsakő Bisztró elhozza Szentendrére az organic, deep és progressive house zenéket! Az eseményeken Low Contrast és barátai fogják a Duna-parti naplementékhez méltó DJ-szettekkel megörvendeztetni a látogatókat. A daytime bulikon két vendégfellépő pörgetni majd kedvenc zenéit, míg a zárószettről Low Contrast gondoskodik. A belépés ingyenes!

Teraszkoncertek a Betyár Batyuban // Dömös (minden szombaton)

Este fél 8-kor kezdődnek a szombati teraszkoncertek a Dunakanyar egyik legmenőbb helyén, a méltán híres Betyár Batyu árnyas udvarán. Az asztalfoglalás erősen ajánlott.

Délutáni chill SUP-túra // Visegrád (minden vasárnap)

Szeptember 20-ig minden vasárnap, délután 2 órától chill SUP-túra vár a festői Dunakanyarban. A túra a Visegrádi Sportcentrum elől indul, és körülbelül 2,5-3 órát vesz igénybe.

Hajdú D. András: Cataracta // fotókiállítás, Szentendre (egész nyáron)

Hajdú D. András hosszú távú dokumentarista fotóesszéje a Kongói Demokratikus Köztársaságba vezet el minket. Ezt a széttagolt, járványokkal és humanitárius krízisekkel sújtott országot nem könnyű a maga teljességében jellemezni; a sűrű szövedéken, amit összetett múltja, kaotikus jelene és bizonytalan jövője alkot, nehéz átvilágítani, de Hajdú D. András egy személyes történetre és annak szétsugárzó hatókörére fókuszálva kísérletet tesz rá, hogy megmutassa ezt a távoli, idegen, ellentmondásos, de mégis lenyűgöző világot. A kiállítást szeptember 10-ig tekinthetjük meg Szentendrén, a PhotoLabban.

