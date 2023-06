Justin Bieber stábja és a Scooter nem tévedhet – újranyit a főváros kedvenc nyári szórakozóhelye

Egy nyugati minőséget biztosító nyári oázis nyitott újra a fővárosban, ahol a hét majdnem minden napján magas színvonalon szórakozhatunk. Ismerjétek meg a számtalan ígéretes programmal kecsegtető Romkertet, amit nemcsak a budapestiek, de nemzetközileg elismert világsztárok is boldogan ajánlanak.

Egy klub a Gellért-hegy lábánál

A nyár beköszöntével a már jól ismert klubok helyett jellemzően inkább a szabadtéri lehetőségeket keressük. A Nyugat-Európában gyakori vízparti, szabad ég alatt üzemelő, magas minőségű klubokat viszont hiába kerestük a főváros éjszakai életének színes palettáján – eddig!

A friss és fiatalos lendülettel újraálmodott Romkertet a Gellért-hegy lábánál, közvetlenül a Duna mellett találhatjuk. Habár a klubot autóval és tömegközlekedéssel is könnyedén megközelíthetjük a belvárosból, mégis nyugodt, rendezett környezettel várják a szórakozni vágyókat. A lenyűgöző miliő már önmagában vonzó, az igazi meglepetés mégis akkor ér minket, amikor átlépjük a bejáratot.

Minőségi élmény, nem csak a VIP szekcióban

A Romkert kapuján belépve az első pillanattól kezdve tisztán látszik, hogy az építés során kizárólag a magas minőség volt a vezérelv. Az exkluzív és látványos megoldások nem kizárólag a VIP szekcióra korlátozódnak, így akkor is kifogástalan színvonallal találkozhatunk, ha a tánctérre váltunk belépőt.

Apropó, VIP szekció: akár asztalt foglalunk, akár VIP belépőt vásárolunk, elit szolgáltatásban részesülünk. A karzaton található részen különleges kiszolgálás, lounge fotelek és lenyűgöző kilátás vár.

Világsztárok a Romkertben

A klub azonban nem csak a körítésre koncentrál, hiszen keddtől szombatig változatos, prémium programokkal várják a vendégeket. A felhőtlen kikapcsolódást pedig nem csak a telt házas esték sora bizonyítja, hanem olyan világsztárok is, akikkel eddig a legmenőbb Los Angeles-i, vagy éppen ibizai klubokban futhattunk össze. Justin Bieber lemezlovasának például annyira megtetszett a hely, hogy az önfeledt szórakozás mellett még a DJ pult mögé is beállt, de a Scooterből jól ismert legenda, H.P. Baxxter is mikrofont ragadott a közönség legnagyobb örömére.

Egy biztos: a Romkert 2023-ban is négydimenziós élményérzettel várja vendégeit a hegy lábánál, mi pedig örömmel látogatjuk idén is Budapest kedvenc nyári oázisát!

Romkert 1013 Budapest, Döbrentei tér 9. Weboldal

