30+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2023. március 16-19.

Márciusban is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, workshopok, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, családi programok, piaci élmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Repülős szezonnyitó az Aeroparkban

Március 18-án és 19-én változatos programokkal nyitja a szezont a ferihegyi repülőmúzeum. A vendégek pilótákkal, légiutas-kísérőkkel, műszaki szakemberekkel találkozhatnak a kiállított történelmi repülőgépek pilótafülkéjében és fedélzetén. A repülőmúzeum szimulátorában pedig bárki belekóstolhat abba, hogyan dolgoznak a pilóták a legmodernebb utasszállítókon.

A múzeum légiutaskísérő-programot is hirdet a Tu-154-es utasterében, ahol a látogatók megismerhetik, milyen feladataik vannak egy járaton a stewardesseknek.

Budapesti programok csütörtökön (2023. március 16.)

Csüccs le magyar! – könyvbemutató extrákkal

A Tilos az Á könyvek kiadásában megjelenő Költővel nem járnék címet viselő antológia tizenöt kortárs magyar szerző novelláján keresztül azt mutatja meg, miről beszélünk, ha Petőfiről beszélünk. A bemutatón a szerzőkkel Szabó Amanda emlékezik meg a költőről és forradalmárról. Ezt követően a szerzők és az illusztrátor beszélgetnek az antológiáról és Petőfiről.

Eszkimó asszony fázik // Bem Mozi

Xantus János első egész estés mozifilmje vérbeli posztmodern melodráma, a nyolcvanas évek közepén kibontakozó új érzékenységnek nevezett irányzat legnépszerűbb, kultikus darabja, a Trabant, a Balaton együttes, Víg Mihály és Hobó zenéjével.

Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor – Népdal est // MANYI

A rendkívüli műsorban, Nóvé Soma és Ifj. Csoóri Sándor duófelállásban játszák el kedvenc népdalaikat.

boebeck lemezbemutató ✽ három holló

boebeck lemezbemutató, először zenekari felállásban a Három Hollóban.

Hendrix Project 10 · Tizedik születésnap // Muzikum

A zenekar tagjai 2011-ben kezdtek el együtt zenélni, de 2013-ban találták meg a közös nevezőt, hogy Jimi Hendrix dalait újragondolják. A 10 év alatt megfordultak számtalan klubkoncerten és fesztiválon. A Muzikumban 2016-ban elindítottak egy eseménysorozatot Jimi Hendrix születése évfordulóján, amely első alkalommal ’Hendrix 74’ címmel valósult meg. 2023 novemberében már a ’Hendrix 81’ ünnepi est lesz soron.

Budapesti programok pénteken (2023. március 17.)

PLUTO, a Gecó és a Fa, Miticej, DJ Popdavec // Gödör

A Nemes testvérek zenekara, a Pluto mostantól triófelállásban. Hangzásuk egyedülálló – bariton-szaxofon, baritongitár, dob, ének. Szövegközpontú dalok romantikus kívülállókról, kóborló nagyvárosi hősökről. Magyar mélyrock – rockabilly lüktetés, chanson és ’90 évek repetitív alternativ rock.

Kozmosz Atlasz ❍ Turbina

Komplex együttállás és holisztikus hangulat a Turbinában. Az este rezgésszámát Silver Tornado tudományos-fantasztikus párosa emeli. Az egész éjszakán át pulzáló zenei utazást pedig a Kozmosz Atlasz két rezidense vezeti: Nova Gravity és Solar Things.

Blue sPot a Hunniában – 2 az 1-ben

A Blue sPot zenekar blues-rock-alternatív együttesként indult másfél évtizede. Az elmúlt években főként Cseh Tamás dalait játszották újragondolt hangszerelésben, de megjelentettek sokszínű rocklemezt és népzenével fűszerezett versfeldolgozást is. A Hunnia Bisztróban ezúttal a klasszikus bluesok, saját dalok, Cseh Tamás-számok mellett a zenekar énekesének gyerekdalai is felcsendülnek – felnőttek számára újrahangszerelve.

Jazzbois & Friends @ A38

Egy újabb Jazz és Hiphop fúzionált estével tér vissza a Jazzbois az A38 hajóra, transzállapotú szabadzenétől az élő hiphop szellemiség kiteljesüléséig.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. március 18.)

Mesél az erdő – Rám-szakadék túra

A Mesél az erdő – Hegyen-völgyön kupasorozat tavasszal a Visegrádi-hegység egyik leglátványosabb szurdokvölgyébe, a hazai legvadregényesebb turistaútra, a Rám-szakadékba látogat.

Szezonnyitó bringás túra piknikkel a Naplás-tónál

Könnyű családbarát, nem sietős bringatúra a Naplás-tóhoz, piknikhangulattal.

Tavaszindító, mesés piacozás a Rómain, gulyáslevessel

A Római-parti piac szombaton kitárja kapuit és teljes létszámmal, megrakodva, tavaszi áruval vár titeket. Lesz lángos, kürtőskalács, ebédre pedig finom gulyásleves készül csipetkével és erdei gyümölcsös pite.

Petőfi nyomában a Belvárosban

A jelentkezők a Magyar Nemzeti Múzeum előterében található büfénél egy könnyű feladatlapot tölthetnek ki ráhangolódás céljából, majd egy útvonalterv segítségével- önállóan – olyan helyszíneket kereshetnek fel, ahol a költő megfordult Pesten.

Víz világnapja | Magyarország sekély vizű tavainak élővilága

Ünnepeld a Magyar Természettudományi Múzeumban a víz világnapját és ismerd meg Magyarország sekély vizű tavainak élővilágát.

Ételkészítő workshop: Mindenmentes, gyors vacsorák

A márciusi ételkészítő workshopon olyan, gyorsan elkészíthető, mindennapokba beiktatható (sok munka, vagy gyerek mellett is), ízletes és tápláló vacsorafogásokat mutatnak nektek, amelyeket az egész család szívesen fogyaszt.

Tahiti táncworkshop élő dobszóval

Másfél órás workshop, ahol megtapasztalhatjátok, milyen erő árad a tahiti táncból és dobokból.

Tárlatvezetés: Korszakok a múzeumban – Ókori Egyiptom

A Nílus folyó mentén évezredekig virágzó egyiptomi civilizáció jellegzetes ábrázolásai és különleges írásrendszere a mai napig elvarázsolják a múlt iránt érdeklődőket, a sok ezer éves tárgyakat azonban segítség nélkül olykor nehéz megszólítani. A 60 perces tárlatvezetés során a látogatókkal egy-egy témát járnak körül: bemutatják az ókori egyiptomiak hétköznapjait, írását, isteneit, uralkodóit és túlvilági elképzeléseit.

Ripoff Raskolnikov & Nagy Szabolcs // PostART

Ripoff Raskolnikov 18 éves korában nekivágott a világnak, utcazenészként járta az európai országokat. Kezdetekben az európai népzenék foglalkoztatták, majd fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapott az amerikai folklórban gyökerező dalszerzői attituűd, ami Bob Dylan, Tom Waits vagy akár a Rolling Stones zenéjét is meghatározza. Ikonikus színpadi megjelenését 1987 novemberében láthatta először a magyar közönség. Azóta számtalan koncertet adott nálunk, sőt immáron Magyarország az egyik otthona. Ezen a különleges estén a kiváló zongorista, Nagy Szabolcs társaságában lép színpadra.

MURIEL @ Budakalász

Az önmagát „roots-pop-rock” zenekarként aposztrofáló Muriel zenekart 2013-ban alapította Méhes Adrián, Jobbágy Bence, Tálas Áron és Szeifert „Jason” Bálint. A zenekar egyszer már visszavonult, de tavaly óta újra aktívan koncertezik, és folyamatosan dolgozik a következő, teljes egészében magyar nyelvű nagylemezének dalain.

Rolling Stones-nap · 60 év Rock n’ Roll

A Rolling Stones a világ legrégebben működő rockzenekara, amely 60 éve gördül tovább a maga által kitaposott úton, világrendszereket, zenei trendeket túlélve. Az egyedülálló évforduló alkalmából a Pest–Paks tengelyű Milestone zenekar jubileumi emléknapot rendezett a Rolling Stones pályafutása előtt tisztelegve, amelyet most a Muzikumban is bemutatnak. A Milestone koncertjét – amelyen vendégként közreműködik Benkő Zsolt bluesgitáros -, kiállítás, előadás és vetítés előzi meg.

FOLYÉKONY MÁSHOL – Pándi-Sobol-Kiss, Lazy Calm Raga, Public Reptile, Ryu Mare, Zovek, TSM // Úri Muri

Nyilvános házibuli a Folyékony Máshol szervezésében az Úri Muriban. Számítsatok jól megérdemelt felüdülésre, széles zenei spektrumon mozgó programra, ambiciózus fellépőkre, ilyen-olyan pszichedéliára és persze sok táncra.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. március 19.)

Márciusi NemcsakPiac | termelői és kézműves vásár a tóparton

Most is finom, friss termelői finomságokkal és csodaszép kézműves portékákkal várnak titeket a festői szépségű nőtincsi tó partján.

Facebook-esemény >>

Kisoroszi Kiskosár – termelői és kézműves piac a Rácz Fogadóban

Piacozás és gasztroélmény a szigeten minden hónap harmadik vasárnapján.

Bringabörze és Pecabörze a Fény Utcai Piacon

A Budai Bringabörzén értékesítheted használt kerékpárjaidat, felesleges bringás kellékeidet, vagy éppen be is szerezheted azt a modellt, amire szükséged van. Ugyanitt várnak minden horgászt is az első Budai Pecabörzére.

KISKERTPIAC – helló tavasz! // Madhouse

Van egy kis köz a belvárosban, ahol kicsit megáll az idő vasárnaponként, de legalábbis lelassul a kiskertpiac jóvoltából. A havonta többször is megrendezett vásárnak a Madhouse terasza és belső terei biztosítanak helyszínt, ezúttal március 19-én, vasárnap 10 órától 16 óráig. A dizájn és a korábbi piacokról jól ismert kiállítók már javában készülnek, hogy különleges termékeikkel elvarázsoljanak benneteket.

Szent Patrik napi felvonulás

Néhány évnyi kihagyás után, idén ismét lesz Szent Patrik-napi felvonulás Budapesten. Március 19-én 13 órától kezdődik a rendezvény a Szabadság téren, ahol ír zene, tánc, arcfestés és kelta játékbemutató vár benneteket és persze közös vonulás is lesz 15 órától.

Ehető növények séta és kóstoló a zuglói Japánkertben

Március 19-én és 25-én a zuglói Japánkertet egy merőben új perspektívából ismerhetik meg a különleges programokra éhes érdeklődők. Az Imagine tematikus gasztrohónapja alkalmából a japánkert „terülj-terülj asztalkámmá” változik és felfedi illatokban és ízekben gazdag, ehető növényeit. A 2 órás sétán az izgalmas kultúrtörténeti csemegék mellett természetesen kóstolókból, babérból, somból, levendulából és fenyőmagból sem lesz hiány.

Tárlatvezetés a …minden fent van a felhőben… című kiállításban

A …minden fent van a felhőben… című kiállítás egy gazdag életmű áttekintésére vállalkozik, anyaga Lengyel András egész pályáját átfogja. Témakörök segítségével követhető az a folyamat, melynek során a Fluxusból és a konceptuális művészetből kibomló életmű az akción, a fotó-alapú sokszorosított grafikán, a Mail Art-on és a festészeten keresztül teljesedett ki a posztmodernben.

