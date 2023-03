5 zseniális street food hely Budapesten, ha megéheznétek a tavaszi séta közben

Most, hogy itt a tavasz, nemcsak a kirándulások alkalmával szeretjük az időnket a szabad ég alatt tölteni, de sokkal szívesebben teszünk sétát finom falatokkal, street food ételekkel a kézben.

Retró Lángos

Keresve sem találni olyan embert, aki a piacokról, strandokról ne ismerné már jól a magyar street food zászlóshajójának számító lángost. Nemcsak a lángossal van így, de a belvárosi, Bajcsy-Zsilinszky úti Retró Lángossal is, akik immár több mint 10 éve színesítik és gazdagítják a fővárosi streetfood-palettát.

Magától értetődő volt, hogy a lángosospavilon idővel Budapest első lángosbisztrójává növi majd ki magát, hogy aztán a Bajcsy-Zsilinszky út másik oldaláról kínálja mennyei lángosát.

Ételbárjukban egymást érik a hagyományos és a különleges kerek tészták, így lehet, hogy kóstolhatunk náluk a sajtos-tejfölösön túl kecskesajtos, rukkolás, görög ízvilágú, de még nutellás lángost is, desszertnek pedig retró palacsintát. Titkuk a kifogyhatatlan ötleteken túl, hogy ételeiket egytől egyig frissen, kiváló minőségű alapanyagokból készítik.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | Weboldal | Facebook

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Ujjbegyeket melegítő, hamisítatlan streetfood-élménnyel varázsol elégedett mosolyt kicsik és nagyok arcára ezúttal is az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda. A kürtőskalácsozás önmagában is fantasztikus élményét ugyanis fondüként mártogatva emelhetjük magasabb szintre. A klasszikus és különleges ízű, ropogós kürtőskalácsszeleteket kedvetekre variálható édes öntetekbe meríthetitek, többek között belga csokiba, csokis mangószószba és mákos vaníliasodóba. Márciusban ráadásul különleges akcióval várnak, hiszen minden további öntetet csupán 100 Ft-ért kérhettek mártogatósnak.

1146 Budapest, Állatkerti körút 14-16. | Facebook

Unicorn Bistro

Európa első unikornisos éttermével büszkélkedhet a belvárosi Nagymező utca, mely a szivárvány minden színével kápráztatja el hazai és külföldi vendégeit egyaránt. Az ételek csaknem mindegyike természetes ételszínezékkel készül, a színes buciba zárt hamburgerek és az enteriőrhöz oly kiválóan passzoló pink pesztós penne kivétel nélkül kóstolóért, de mindenekelőtt fotóért kiált. Ha halmoznátok a színes élvezeteket, a színes fehércsokival tálalt churrost és az ikonikus unikornispalacsintát ki ne hagyjátok! Asztalt foglalni hozzájuk mindenképp érdemes weboldalukon keresztül.

1065 Budapest, Nagymező utca 64. | Weboldal | Facebook

Bubu Bubble Tea

Budapesten három helyen is találkozhatunk Ázsia legnépszerűbb italával, amit a Bubu Bubble Tea csapata honosított meg hazánkban. A buborékos teákat ízlés szerint válogathatjuk össze, először 26 különböző íz közül választhatunk, amit zselécsíkokkal, valamint tápióka- és gyümölcsbogyókkal tehetünk még finomabbá. Azért nem érdemes kihagyni a Bubu Bubble Tea csapata által kitalált speciális teaösszeállításokat sem, amelyek mindegyike különleges ízvilágot ígér. A kedvenc teakombinációtokat pedig már otthon is elkészíthetitek a webshopjukon vásárolt hozzávalókból.

3 helyszínen Budapesten | Weboldal | Facebook

Tölcsibe

Verhetetlen ízkombinációkkal, színültig töltött sós waffle tölcsérekkel és mennyei csirkével várja a tavaszi sétában megéhezőket Pesten és Budán is a Tölcsibe. Különleges szószaikkal, speckó panírjukkal és titkos fűszereikkel készülő ételeik egyszerűen utánozhatatlanok, a húsos és vegetáriánus töltelékkel is kérhető tölcsérek mellett ráadásul supreme csirkével is kecsegtetnek. Az Amerikában született merész harapnivaló méltán nyerte el sokunk szívét, hiszen a ropogós tölcsérbe hazai ízlésre igazítva álmodtak meg minden egyes, séta közben és után is jóleső falatot.

1077 Budapest, Wesselényi u. 23. | 1111 Budapest, Budafoki út 16. | Facebook | Weboldal

