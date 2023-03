Március elején is számtalan izgalmas hétvégi program vár benneteket Budapesten. Koncertek, filmvetítések, kiállítások, séták, túrák, családi programok, piaci élmények – mindből találhattok válogatásunkban.

Többnapos programok Budapesten és környékén

Art and Antique // Bálna (csütörtök-vasárnap)

Szentendrei művészek, digitális műalkotások, fiatal alkotók műveivel találkozhatunk az idei Art and Antique művészeti vásáron, a művészeti seregszemlét csaknem 40 kortárs és legnevesebb magyar galériák, aukciósházak és műtárgykereskedők részvételével rendezik meg március 2. és 5. között, a budapesti Bálna Rendezvényközpontban.

Turbina nyitóhétvége (csütörtök-vasárnap)

Március 2-án újra megnyitja kapuit a Turbina Kulturális Központ, amit egy háromnapos mulatsággal ünnepelnek meg. A nyitóprogramot színházzal indítják, majd lesz kiállításmegnyitó és élő zene is, amire hajnalig rophatjátok. Váltsatok jegyet minél előbb, nehogy lemaradjatok az örömünneplésről!

Frankofón Filmnapok (2023. március 12-ig)

Március 2-12. között a budapesti Uránia és Toldi moziban, az Art+ Cinemában és a Francia Intézetben 26 kortárs frankofón – francia, belga, kanadai, koszovói, marokkói, román, svájci és tunéziai – alkotást nézhet meg a hazai közönség eredeti nyelven, magyar felirattal.

Budapesti programok csütörtökön (2023. március 2.)

Vaszary. Az ismeretlen ismerős | Tárlatvezetés // Magyar Nemzeti Galéria

Az egyórás tárlatvezetésen a kiállítás kiemelt műtárgyain keresztül mutatják be Vaszary János sokoldalú művészetét.

Irodalmi szalon – Grecsó Krisztiánnal beszélget Váradi Júlia // Babka Deli

Irodalmi szalon indul a Babka Deliben, amelyre havonta-kéthavonta egy-egy neves szerzőt hívnak meg. Az első szalon vendége Grecsó Krisztián író, akivel Váradi Júlia beszélget új kötetéről, a Lányos apáról.

Barabás Lőrinc szóló // BÉLA – bár, étterem, lakás, arborétum

Bármilyen produkciót hoz létre Barabás Lőrinc, mindig gondosan megválogatja az adott zenei és hangulati irányzathoz legmegfelelőbb hangszeres környezetet, társakat, látványelemeket. Lassan egy évtizede dolgozik szólóban is, a live act műfaj minimalizmusa felettébb közel áll hozzá. Eredeti szerzeményeinek megszólaltatásához trombitáján kívül billentyűs hangszereket, loopert és egyéb hangmodulátorokat használ. Olykor meditatív, „chill-out” hangulatot teremt, máskor ritmikusabb szövetet sző, a dance vagy az electro funk irányába mozdul el, de a jazzes játékmódnak sem fordít hátat. Határozott karakterű darabjai szinte filmzeneszerűek, az utóbbi időben zenéjében egyre nagyobb szerepet kap a zongora.

Federico Albanese / Nitz // A38

Federico Albanese zeneszerző, zongorista lép fel március 2-án az A38 hajó koncerttermében. „Többféleképpen érzékeljük az emlékeket” – mondja a zenész, aki ennek nyomán a modern, a klasszikus és az elektronikus zene színárnyalataival, a jazz és az avantgárd pop elemeivel alkotta meg kitűnő fúzióját.

Budapesti programok pénteken (2023. március 3.)

Vadvilág nap az állatkertben

A természetvédelmi világnap alkalmából szervezett program idén az együttműködésre, a partnerkapcsolatokra helyezi a hangsúlyt. Olyan szervezetek közötti kapcsolatok szoros együttműködését kívánja hangsúlyozni, melyek a vadvilág védelme érdekében fogtak össze és tevékenykednek a világ minden pontján. A programok között lesznek látványetetéssel egybekötött előadások, ismeretterjesztő állomáspontos játékok az élővilágot fenyegető veszélyekkel kapcsolatos, játékos feladatokkal és kézműves programok, ahol korosztályokra szabott feladatokkal és meglepetésekkel várják a családok mellett az osztályokat és óvodás csoportokat is.

A funtineli boszorkány // Újszínház Budapest

A Wass Albert legnépszerűbb regényéből készült előadás főszereplője, Nuca különös képességgel rendelkezik: egyszerre képes látni a múltat, jelent és jövőt. Az áldás mellett azonban átok is kíséri: akit megszeret vagy az ágyába fogad, azt hamarosan utoléri a halál. A történet során a gyereklányból erős nő lesz, egyszerre gyönyörű és kegyetlenül nehéz élettel.

Góbé I Vendég: Babcsán Projekt // Akvárium Klub

Eddigi fennállásának legaktívabb évén van túl a Góbé. A negyedik világzenei nagylemezének kiadása és a tavalyi Bartók lemezért kapott Fonogram-díj után 2022-ben megjárta Budapesten az Akváriumot, az A38-at, a Budapest Parkot, a Müpát, számos hazai fesztivál mellett 9 országban koncertezett. Ezúttal új dalokat és régi slágereket is hoznak az Akváriumba.

Bereményi Géza, Másik János: HÁBORÚ VAN // Kiss Llászló: VAGY SEHOL@ MIXÁT STAGE

Kiss Llászló az Európa Kiadó, és URH zenekarok alapító tagja barátaival, a Kiss+4 zenekarral VAGY SEHOL címmel zenei klubsorozatot indított a MIXÁT STAGE-en. Minden alkalommal más és más meghívott vendégművész, ezúttal Bereményi Géza és Másik János lép színpadra HÁBORÚ VAN című műsorával.

PSYCH GALORE!!! BOTB Classics / garage rock special // Úri Muri

Pszichedelikás garázsos rock buli, ahol egy közös dolog van minden elhangzó dalban: a torzított elektromos gitár. DJ’s: Jehova Csabi (Moog, Gustave Tiger), Árpi (EZ Basic), Janesz + Miki (BOTB residents).

Malacka és a Tahó special edition ☆ Hunnia

Egy speciális koncerttel készülnek a malacok erre az alkalomra: ahogy nektek, úgy Malackának is vannak olyan kedvenc slágerei, amiket nem ők írtak. Ezen az estén ezekből is szemezgetnek párat a közönség és önmaguk szórakoztatására.

Magna Cum Laude // Barba Negra

Március 3-án szezonnyitó koncertet ad a Magna Cum Laude a XXI. kerületbe költözött Barba Negra színpadán. Az előzenekar a Loyal Apple’s Club lesz, majd színpadra lép Mező Misi és népszerű együttese. A jegyértékesítés már javában tart, siessetek, hogy le ne maradjatok a kedvezményes árú jegyekről!

Johnny Be John ft. Szigeti Ferenc & Lévai Hangyássy László

A Johnny Be John tagjai már ismertebb zenészek, de a banda csak tavaly alakult meg. Az AC/DC stílusát képviselő dirty boogie együttes a Muzikumban adja első önálló koncertjét.

Szombati programok Budapesten és környékén (2023. március 4.)

Élményteli piacozás lángossal, vörösboros marharaguval a Rómain

Egy hely, ahol öröm nem csak vásárolni, de beszélgetni, andalogni, finom falatokat enni, jól érezni magunkat. Visszatérnek a lángosok és bográcsban vörösboros marharagu is készül majd.

Nagy Bolhapiac – tavaszköszöntés és virágvásár // Virág Benedek Ház

Értékmentés és újrahasznosítás. Hiszen ami másnak kacat, nekünk lehet érték. Ezúttal a már közelgő tavasz kerül fókuszba: várnak mindent ami virágos. Virágos csetresz, virágos pulcsi, virágos kendő, vagyis bármi, ami virágos. És persze várják a megunt szobanövényeket is, cseréljétek el őket, vegyetek újakat, vagy hozzatok virágmagokat, hajtásokat is.

Túra a Hideglelős-kereszthez

A Búbánatvölgy kellő távolságra van a nyüzsgő városoktól, csendes hegyek erdői ölelik körbe. Ezeket a hegyeket és legendákkal átszőtt helyszíneit járhatjátok végig ezen a túrán, melynek csúcspontja a Hideglelős-keresztnél látható panorámapont lesz.

Hóvirágnéző, téltemető séta // Soroksári Botanikus Kert

Március 4-én és 5-én is hamisítatlan tavaszköszöntő sétára invitál a Soroksári Botanikus Kert. A természet ébredése egyben kitűnő apropó arra, hogy a múlt elfeledett emlékei is felszínre kerüljenek. Az avar alól előtörő tavasz első hírnökeit egy helyen csodálhatjuk meg a botanikus kert pompás növénygyűjteményében. De a séta alkalmával felfedi titkait és történeteit a Csonthalom dombnak nevezett különleges terület és a sváb kertészek ránk hagyott emlékei is.

Időutazás a Budai-hegyekben: túrázzunk a pálosoktól a Széchenyi-emlékműig

Egy izgalmas történelmi túra a Budai hegyek változatos világában. A túra visszarepít titeket a 15. századba, amikor a terület királyi vadaskertként üzemelt, és Pálos szerzetesek éltek itt kolostoruk rideg kőfalai között.

Nyílt Nap a Kisdiófa Közösségi Kertben

A jóidő megérkezte után 2023-ban októberig minden hónap első szombatján nyílt napot tart a Kisdiófa Közösségi Kert, hogy az érdeklődők megismerhessék a kert működését, történetét, a benne munkálkodó embereket, növényeket.

Kalandra Fül Fesztivál // Budapest Music Center

A Kalandra Fül Fesztivál az ország egyetlen klasszikus zenei fesztiválja, amely kimondottan gyerekeknek, kisgyermekes családoknak szól. Ezúttal március 4-én, 10 órától hozza el legjobb, legviccesebb és legszerethetőbb előadásait a Danubia Zenekar a Budapest Music Centerbe. A koncerteken Beethoven, Schubert és Britten zenéjével ismerkedhetnek meg a kicsik és a nagyok, a különleges és ingyenes kísérőprogramok során pedig élő zeneautomaták, kreatív alkotóműhely és az Art Classic Harangegyüttes koncertje is várja a résztvevőket.

Részletes információ >>

Harry Potter mágikus növényei // ELTE Füvészkert

A Mesehősök növényei program célja, hogy közelebb hozza a gyerekeket a természethez. Játékosan, észrevétlenül tanulnak a gyerekek, a növényekről, élővilágról tapasztalás útján. A kedvenc mesehőssel való közös kertészkedés olyan gyerekkori élmény, amire mindig emlékezni fognak. Minden foglalkozás más meséhez kapcsolódik.

Régészeti családi nap // Magyar Nemzeti Múzeum

A családi nap keretében közelebbről megismerkedhettek a régészet világával. Kreatív alkotómunka, szerepjáték, leletsimogató, felfedező füzet és hátizsák vár többek között titeket. A múzeumon belül állomásról állomásra pecsétgyűjtéssel izgalmas ajándékokat szerezhettek. Az egyes programokhoz külön regisztráció szükséges.

Budafoki Pincejárat

Ismét igazi borélmények várnak benneteket március 4-én Budafokon! A településhez több, neves borászat és pezsgőkészítő köthető, akik vezetett sétákkal, borkóstolókkal, vendéglátóhelyekkel és kulturális programokkal készülnek az érdeklődőknek. A látogatók ingyenes transzferbuszokat is igénybe vehetnek.

Részletes információ >>

She’s Analog feat. Gyárfás Attila // Opus Jazz Club

A She’s Analog olasz együttes a triófelállásban rejlő hangzási lehetőségeket fedezi fel. Bár zenéjük a jazz hagyományaiban gyökerezik, ezt az alapot más műfaji elemek és zajok zuhataga takarja el. Közös kompozícióik kifinomult és tudatos munkából születnek, amelyet a szabad improvizáció gyakorlata tesz teljessé.

Fekete Jenő & Horváth Misi | Beaux Jaxon Blues Quartett | JAM // Gödör

Blues est a Gödör Klubban! Először Fekete Jenő és Horváth Misi fantasztikus duója lép színpadra, utánuk az amerikai Beaux Jaxon blues kvartettje, majd az este közös jammeléssel zárul.

GranCanada lemezbemutató | Nunki Bay Starship // Magyar Zene Háza

A GranCanada öt fős felállásában a dob, basszus, gitár alaphármasán túl a trombita kap helyet, a hangszerelésre pedig a soul lágyságát néhol a hiphop keménységével ötvöző ének teszi fel a koronát. A Zene Házába új nagylemezükkel érkeznek, míg az est másik fellépője a pop-funk-soul tengely körül keringő Nunki Bay Starship lesz.

Bagatel // Úri Muri

22 órától a belváros szívéből messzi tájakra kalauzol el benneteket a dj páros, ahol törzsi ütemek várnak.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2023. március 5.)

Tulipán vásár a Czakó Piaczon

Akár kirándulni, családi ebédelni vagy csak egy békés otthoni programra készültök, a Czakó piaczon mindent megtaláltok hozzá.

A Margitsziget nevezetes fái – vezetett séta

A túravezető számtalan érdekességet árul el nektek a Margitsziget öreg fáiról, többet között megtudhatjátok hogy mire jó a lótuszmag és hogy hogyan varázsol a Varázsfa.

A fehér barátok nyomában – hóvirágkereső túra a Nagy-Hárs-hegyen

Miért lakott Sisi a Budakeszi úton báró Kochmeisternél? Hová járt Gizellával és Rudolffal templomba? Ki és miért építette az engesztelő kápolnát? Volt-e titkos alagút a Bátori barlangtól a Pálos kolostorig? Ezekről és más érdekességekről is hallhattok majd a séta során. Követhetitek a Pálosok, azaz a “fehér barátok” egykori lábnyomát, és felfedezhetitek a Nagy-Hárs-hegy legeldugottabb részén élő fehér barátainkat, a hóvirágokat is. Közben megismerkedhettek a környék múltjával és legérdekesebb látnivalóival is.

Jengázz a hegyen! – kutyás túra a Dévényi Antal kilátóhoz

Vasárnap a piliscsabai Dévényi Antal kilátóhoz (vagy más néven Jenga kilátóhoz) invitálnak titeket egy kutyás kirándulásra. A túra közepes nehézségűnek számít főleg a hossza miatt.

Ruhavásár és Könyvárusítás // Három Holló

Egy tavaszköszöntő ruha és könyvvásárra várnak titeket a Három Hollóba március első vasárnapján.

A Néprajzi Múzeum Napja – Ingyenes vasárnap az egész családnak

Egy különleges nap, amikor a Néprajzi Múzeum raktárai és restaurátor műhelyei is megnyílnak a látogatók előtt. Keresőjáték, rendes és rendhagyó tárlatvezetések, könyvbemutató, előadások, beszélgetések, mozi, sok zene és meglepetés flashmob is vár titeket itt.

Facebook-esemény >>

Volt egyszer egy nyár – Premier előtti vetítés // Puskin mozi

Premier előtt vetíti a Puskin mozi Charlotte Wells debütáló rendezését, Paul Mescal Oscar-díjra jelölt alakításával.

Panda Bear & Sonic Boom // Magyar Zene Háza

Két korszakos legenda együtt a Zene Háza színpadán! Először állt össze duóvá az indie-sztárzenekar Animal Collective alapítója, a szólóban is az elmúlt két évtized egyik meghatározó artpop alkotója, Panda Bear, valamint a nyolcvanas évek egyik legfontosabb zajrock zenekarát, a Spacemen 3-t vezető, később szólóban és producerként (MGMT, Beach House) is nagy hatású Sonic Boom.

Szalóky Classic Jazz // IF Cafe Jazz Club

Ez első tavaszi Classic Jazz Sunday-on Szalóky Béla trombitás jazzegyüttese vár benneteket az IF-ben.

