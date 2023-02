5 ingyenes és kedvezményes program Budapesten, ha spórolásba kezdenél

Különösen érdemes manapság nyitott szemmel járni, hiszen tartogat még a főváros számtalan ingyenes és kedvezményes programlehetőséget. Mutatjuk őket!

Ingyenes sportolás: Aktív Budapest

Most, hogy nyakunkon a tavasz és ébredezik a természet, ébred vele együtt a tettvágy is, hogy átmozgassuk a téli hónapokban elgémberedett tagjainkat. Az Aktív Budapest kezdeményezése több budapesti helyszínen, földön és vízen egyaránt kínálja sportprogramjait, méghozzá kivétel nélkül, mindegyiket ingyenesen. Jó lehetőség ez akkor is, ha az ingyenes sportolás mellett olyan különleges mozgásformát próbálnátok ki, mint a SUP jóga vagy a curling. Érdemes figyelni oldalukat, hiszen tavaszi programjaikat hamarosan közzéteszik, melyeken regisztrációt követően vehettek részt.

Facebook | Weboldal

Ha ételt mentenél: Munch

A Munch applikációjának segítségével mára számtalan budapesti és Budapest környéki étteremből, pékségből, hagyományos, de még csomagolásmentes üzletből is kedvezményesen menthetünk ételt. A muncholás és egyben az ételmentés lényege, hogy meglepetéscsomagok formájában kapjuk meg a mentésre szánt kiváló minőségű ételeket vagy alapanyagnak szánt zöldségeket, gyümölcsöket. Ezzel a módszerrel akár 40-60%-os kedvezménnyel juthattok hozzá vacsorátokhoz, másnapi reggelitekhez vagy a következő ebéd hozzávalóihoz.

Facebook | Weboldal

Gardróbfrissítéshez: Ruha adok-veszek

Vadonatúj ruhák vásárlása helyett jóval pénztárcakímélőbb alternatíva, ha kiváló állapotú second hand darabokkal újítjuk meg gardróbunkat. A számtalan online lehetőség mellett gardróbunk új díszeinek beszerzéséhez újhullámos és hagyományos second hand üzletek egész sora áll rendelkezésünkre. És hogy még egy érv szóljon a virágkorát élő retro és vintage mellett, az üzleteken túl Budapest több helyszíne is otthonául szolgál olyan eseményeknek, melyek a ruhacserére és gardróbfrissítésre koncentrálnak.

Ruhavásár és könyvárusítás a Három Hollóban>>>

Ruhacsere a Marczibányi Téri Művelődési Központban>>>

Vállfa Projekt tavaszi ruhacsere a Lehetőségek terében>>>

Csere-bere kultúra: Bookline Lapozó

Budapesten három helyszínen is találunk különleges dizájnnal kialakított, a Bookline által életre hívott ingyenes könyvcserepontot. A Bookline Lapozónak keresztelt pontokon kedvünkre cserélhetjük a már megunt könyveinket újdonságokra, szívünknek kedves kötetekre. A cél a fenntarthatóság mellett a könyvek és vele együtt a kultúra folytonos körforgása, ami oly sok örömöt hoz kicsik és nagyok mindennapjaiba.

Weboldal

Második esély a régi holmiknak: Zsibvásárok & adományboltok

Budapest bolhapiacai és zsibvásárai számtalan kincset rejtenek, nemcsak vintage és retro, de ritkább, sőt mi több még új darabokat is. A kincskeresés élménye mellett ráadásul itt töredékáron juthattok kedvenc darabjaitokhoz. A piacok és zsibvásárok mellett a virágkorukat élő adományboltokról se feledkezzetek meg, melyek más hangulatban ugyan, de ugyanúgy kincseket rejtenek. A budapesti piacokról és zsibikről ebben a cikkünkben, az adományboltokról ide kattintva találtok még olvasnivalót.

Alábbi cikkünkben számtalan ingyenes kikapcsolódást és programot is találtok: