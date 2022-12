20+ alternatív szilveszteri program és buli Budapesten 2022-re

Az újévre virradó éjszakát nem csak ötfogásos vacsorákon és ezer fős bulikon töltheted Budapesten, hanem kisebb klubokban, hangulatos koncerteken, színházban is. De aktív pihenésre is van lehetőség az év utolsó napján: több túra és séta is vár benneteket a főváros környékén. Összegyűjtöttünk nektek két tucatnyi ilyen különleges szilveszteri programot 2022-re.

Nappali szilveszteri programok 2022-ben

Szilveszteri SUP túra és évzáró a Dunán

Különleges útvonalon evezhettek végig, Budapest belvárosán át a Római parttól a Kopaszi-gátig.

Pathfinders #34 Óév búcsúztató Vörös-kő

Búcsúztassátok méltón az Óévet egy túrával a kedvelt Vörös-kőre. 9,5 kilométer és közel 300 méter szintemelkedés vár rátok.

Óév búcsúztató túra Budaörs fölött

Búcsúztassátok az óévet egy kellemes túrával Budaörs fölött, ahol kivételesen szép dolomit sziklagyep vár benneteket!

Pezsgő(s) nappali szilveszter a Hello Budában

Idén új helyre költözik a Buja Disznó(k) legendás nappali szilveszteri bulija. 2022 utolsó napján a Hello Buda ad otthont a már hagyománnyá vált pezsegős piaci partynak.

Ügetőszilveszter 2022

Az Ügetőszilveszter rendezvény ma már sokkal több, mint egy versenynap hazánk egyetlen lóversenypályáján, a Kincsem Parkban. Egy igazi before party, a délután folyamán itt találkoznak a rokonok, az ismerősök és a barátok egymással, hogy pár együtt töltött óra, felhőtlen szórakozás után bevessék magukat az éjszakába.

Szilveszter Expressz: Rafttal a városon keresztül

Búcsúzzatok az óévtől egy látványos, romantikus rafting túrával Budapest szívében!

Látni és látszani – Séta a Duna-korzón

Végigsétálhattok Budapest legszebb korzóján, a „véletlen” találkozások helyszínein, ahol mindenki ott volt valaha, aki látni és látszani kívánt. Bepillanthattok a korzó kulisszái mögé, visszautazhattok az időben egy-egy nevezetes eseményhez, megismerkedve különleges történetekkel és azok helyszíneivel.

Szilveszteri fáklyás túra a Szilas-mentén

2022 utolsó estéin, a szilveszteri hangulat hevében és jegyében különleges módon, fáklyafényél ismerhetitek meg a 16. kerület által rejtett szépségeket.

Színházi programok Budapesten 2022 szilveszterén

Szilveszter a József Attila Színházban

Különleges szilveszteri programmal vár titeket József Attila Színház: az óévbúcsúztató Made in Hungária extrákkal előadáson kivételesen fellép Fenyő Miklós is.

Hogyan értsük félre a nőket?

Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka; nyolc különböző karakter, nyolcvan percben. Egy részben, szünet nélkül.

Sári bíró – szilveszteri meglepetéssel az Újszínházban

Búcsúztassátok együtt a 2022–es évet és koccintsatok egy pohár pezsgővel az újesztendőre Sári bíróval. Az előadás előtt és a szünetben Rossa Levente és zenekara a falu kedvenc nótáit fogják játszani.

Hét évszak, közte egy tél

Egy musicalbe csomagolt tragikomédia? Vagy egy savanyú vígjáték, megtűzdelve musical-betétekkel? Mindegy is. A lényeg, hogy a Néző nevethessen és/vagy sírhasson az élet görbetükrén átlesve, miközben fülbemászó dallamok ritmusára dobban meg a szíve: hiszen ezek a főhősök még szerencsétlenségükben is szerethetőek.

Szilveszteri bulik és koncertek 2022-ben Budapesten

TILOS Szilveszter ’22-23! @ GÖDÖR

Két szinten Tilos Dj-k, az emeleten Cökxpôn-chill nyugi zóna, érkezéskor welcome-pogácsa, és a Tilos közösség apraja-nagyja vár mindenkit a Gödör Klubban.

Erik Sumo – Words 1-2 lemezbemutató + Best Of Sumo

Az Erik Sumo új albuma bemutatásával és egy erős bestof-műsorral (Liza, a Rókatündér-dalok, The Trouble Soup, és az első lemez nagy slágerei) búcsúztatja el az idei évet.

Muzikum „10” szilveszteri különkiadás: Tátrai Tiborral, Szebényi Danival és Mike Gottharddal

A 10 éves Muzikum bemutatja a Tátrai–Szebényi–Gotthard és a Gudics Twins közös és egyben exkluzív, szilveszteri különkiadását. 2 koncert, egy este: az 1. rész még idén, 2022-ben; a 2. rész pedig már éjfél után, azaz 2023-ban.

Szilveszter a Játsz/Mában

Az este során tematikus kocsmakvízzel, partyjátékokkal, fotósarokkal, titkos nyerményjátékkal és tombolával várnak titeket a Játsz/Ma Társasjáték Kávézóban.

Bérczesi Robi, Balton – Hunnia Szilveszter XIV.

A sorrendben 14. alkalommal megrendezett Hunnia Szilveszer műsorán ismét a hazai underground szcéna emblematikus előadói, Bérczesi Robi (Hiperkarma) majd Víg Mihály és a Balaton zenekar és meglepetés vendégei lépnek fel, akik bár rendszeres fellépők a Hunniában, mégis minden alkalmat képesek újabb és újabb tartalommal megtölteni.

Jedermann Szilveszter

A Jedermannban nincs belépő, bárki betérhet egy rövid koccintásra, akár egy kora esti alapozásra, vagy az éjfél utáni nagy közös mulatásra. A zenét a Jedermann dj-k válogatják igazi fekete lemezekről: jazz, soul, reggae, rocksteady, afro-music…

✦ Zsivágó Szilveszter ✦ 2023 ✦

A Bajusz együttes jazz manouche koncertje vár itt titeket, meg persze pezsgő, virsli, miegymás.

Szilveszteri medencés buli a Ceglédi Gyógyfürdőben

Búcsúztassátok egy fergeteges medencés bulival az óvet a Ceglédi Gyógyfürdőben.

BalloonBar Szilveszteri buli

Köszöntsétek az újévet a főváros legújabb szenzációja, a Ballon-kilátó mellett, ahol akár privát iglut is bérelhettek magatoknak.

Fonó Folkszilveszter 2022

A hagyományos Fonó Folkszilveszter idén is a legnagyobb népzenész-néptáncos mulatságnak ígérkezik, ahol óriási táncházzal búcsúztathatjátok az óévet.

